¡ÖÃæ¹ñ¤òÁþ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡×¡¡ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤Î¡È¹ñÀÒÈãÈ½¡É¤Ë¡ÄÇ¯¼ý36²¯±ß¡¦¶â¥á¥À¥ë½÷²¦¤Ï¡Ö»ä¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ë¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Ç2¤Ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤¬¡¢Êì¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò°ì½³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¡¼¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¡¼¤Ï2019Ç¯6·î¤ËÃæ¹ñÂåÉ½¤òÁªÂò¤·¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç2¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ë¤ÏÈ¿´¶¤¬¤º¤Ã¤Èßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤â¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç°é¤Á¡¢²æ¡¹¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤ä¡¢¼«Í³¤È¸¢Íø¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¶¥µ»¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥°¡¼¤Ï¡Ö¸÷±É¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦J.D¡ª¡¡ÁÇÅ¨¤À¤ï¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÅú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤ÎÊÆ¹ñÀ¯¼£¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÊÌ¤Î¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¡£»ä¤À¤±¤ËÌäÂê¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÁ´ÂÎ¤ò°ì³ç¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÃæ¹ñ¤òÁþ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¤ï¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤è¡£»ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤è¡£¿Í¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤ï¡×¤È¶¯µ¤¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¡¼¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¸½Ìò¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂçÀ¸¤È¤·¤ÆÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡Ö¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡×¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â700Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ä¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö2300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¤ò²Ô¤°¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤±¤Ë¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¼«¿È¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ´ú¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
