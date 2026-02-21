¶ÛµÞÈÂÁ÷¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µー¡ÖÅöÊ¬ÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¡Ö±¦Â¤ËÄË¤ß¤Èáã¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¡ÖD¥êー¥°¡×¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥é¥×¥Á¥ãー¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥À¥ó¥µー¡¦¤¤¤Ã¤È¤ó¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ã¤È¤ó¡×
¡¡¤¤¤Ã¤È¤ó¤ÏÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤áÅöÊ¬ÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£½µ¤Î·îÍËÆü¤Ë±¦¸Ô´ØÀá¤¬ÄË¤ß½Ð¤·¡¢Î©¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆµßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡ºº¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡ÖMRI¤ò»£¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶°ø¤âÆÃÄê¡£¡ÖÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ç³°Â¦¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°Ù±¦Â¤ËÄË¤ß¤Èáã¤ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯Ãí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤Æ·Ð²á¤ò¸«¤Ê¤¬¤éº£¤Ï²È¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯Ãí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å¼ê¤¯Êâ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬À¸³è¤¹¤ë¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÄË¤ß¤Èáã¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹»þ´ÖÊâ¤¤¤¿¤êºÂ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¤¤¤Ã¤È¤ó¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ëµ¤·¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿ÈÂÎ°Ê³°¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¥é¥×¥Á¥ãー¥º¤â¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤âITTON¤ÎÉüµ¢¤Þ¤Ç¤ÎÎÅÍÜ¡¦³èÆ°¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥Ýー¥È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë