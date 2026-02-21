¥¼¥¦¥¹¤¬Åì¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤ÇÇúÈ¯¡ªÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÄÉ·â¤òÂà¤±¤ÆÌó2»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤òÀ©¤¹¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥Ü¡¼¥À¡¼Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»°¤ÄÇÃ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¥¼¥¦¥¹¤¬À©¤·¤¿¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬2·î20Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÄÉ·â¤òÂà¤±¤Æ¡¢Ìó2»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤òÇòÀ±¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¥¼¥¦¥¹¤Î¿ÆÈÖ¥é¥Ã¥·¥åßÚÎö
¡¡Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤é½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¡¢BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¤¿¤í¤¦¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì1¶É¡¢²¼ÀÐ¤¬1Åû¡¦4ÅûÂÔ¤Á¤ÎÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢1Åû¤ò°ú¤¡¢¥Ä¥â¡¦¥Ô¥ó¥Õ¡¦ÀÖ1¡¦¥É¥é1¤ËÎ¢¥É¥é2Ëç¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢12000ÅÀ¤ÎÀèÀ©¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âç¤¤¹¤®¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿²¼ÀÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åì4¶É¤«¤é¿Æ¤Î¤¿¤í¤¦¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º2900ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤Î¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥É¥é1¤Î12000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅì4¶É2ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¤¿¤í¤¦¤Ë²¼ÀÐ¤¬12000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤òÊü½Æ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±3ËÜ¾ì¤Ç¤¿¤í¤¦¤Ï¥À¥ÖÅì¡¦ÀÖ1¤Î9000ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡Ë¤ò¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¡£Â³¤¯4ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¤¿¤í¤¦¤ËÇë¸¶¤¬12000ÅÀ¡Ê¡Ü1200ÅÀ¡Ë¤ò¸¥¾å¤·¡¢¤¿¤í¤¦¤Î»ý¤ÁÅÀ¤Ï6Ëü9800ÅÀ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç2Ãå¤Î²¼ÀÐ¤È¤ÎÅÀº¹¤Ï5Ëü5500ÅÀ¤È¡¢¤¿¤í¤¦¤Î¾¡Íø¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Åì4¶É5ËÜ¾ì¤Ç²¼ÀÐ¤Ë¤¿¤í¤¦¤¬3900ÅÀ¡Ê¡Ü1500ÅÀ¡Ë¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤³¤³¤«¤é²¼ÀÐ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£Æî1¶É¤Ç¤Ï²¼ÀÐ¤¬8000ÅÀ¤Î¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¡¢Æî2¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï²¼ÀÐ¤È¤¿¤í¤¦¤Î¤á¤¯¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼ÀÐ¤Ë¤¿¤í¤¦¤¬8000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤ò¿¶¤ê¹þ¤à·Á¤Ë¡£Æî2¶É2ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Ç¹½¤¨¤¿²¼ÀÐ¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥¤¡¦Ãæ¡¦º®°ì¿§¤È¤¤¤¦¼¹Ç°¤Î¥¢¥¬¥ê¡£12000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤¿¤í¤¦¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æî3¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¤¿¤í¤¦¤¬3900ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¡¢ºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ø¡£¥ª¡¼¥é¥¹¤ÏÂ¿°æ¤Ë²¼ÀÐ¤¬6400ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¿¶¤ê¹þ¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Á´18¶É¡¢Ìó2»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ò¤¿¤í¤¦¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤í¤¦¤Ï¸Ä¿Í3¾¡ÌÜ¡£²¼ÀÐ¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÊÂÐ¶ÉÃæ¤Ë¡Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ê¥¢¥¬¥ê¤¬¡Ë¤³¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶ÉÁ°¡¢¥ê¡¼¥°5°Ì¡¦ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¢6°Ì¡¦TEAMÍëÅÅ¡¢7°Ì¡¦½ÂÃ«ABEMAS¤È¤¤¤¦»°¤ÄÇÃ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤í¤¦¤¬¸«»ö¤ËÀ©¤·ÁÇÅÀ¤ò²Ô¤°·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Öº®Àï¤ÎÃæ¤ÇABEMAS¤µ¤ó¡¢ÍëÅÅ¤µ¤óÁê¼ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤«¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¼ÀÐ¤µ¤ó¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÅÝ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¼ÀÐ¤ò¤¤¤¸¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤¿¤í¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë5Ëü100ÅÀ/¡Ü70.1
2Ãå¡¡BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë4Ëü600ÅÀ/¡Ü20.6
3Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë1Ëü8900ÅÀ/¢¥21.1
4Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¼9600ÅÀ/¢¥69.6
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA/Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë