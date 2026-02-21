¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á¡Ö´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡× À¥¸ÍÂç¶¶ÅÏ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ÎIC”¥Õ¥ë²½¡É¼Â¸½ ¡Ö¹âÂ®¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥ë¡¼¥È¡×¤¬Ä¶ÊØÍø¤Ë!?
¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á¤âX¤Ç´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ
¡¡¹áÀî¸©¤Îºä½Ð¡Ê¤µ¤«¤¤¤Ç¡Ë»Ô¤ÈËÜ»Í¹âÂ®¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¡¢À¥¸ÍÃæ±ûÆ»¡Öºä½ÐËÌIC¡×¤Î»Í¹ñÊýÌÌ½ÐÆþ¸ý¤¬3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë15»þ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±IC¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ÕIC¤«¤é¥Õ¥ëIC¤Ø¤È²þÎÉ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹âÂ®¤è¤êÂ®¤¤¤«¤â!?¡Û¤³¤ì¤¬¡Öºä½ÐËÌIC¥Õ¥ë²½¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡ºä½ÐËÌIC¤ÏÀ¥¸ÍÃæ±ûÆ»¡ÊÀ¥¸ÍÂç¶¶¡Ë¤ò»Í¹ñ¤ØÅÏ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀ¥¸ÍÂç¶¶ÊýÌÌ¤ÎÆþ¸ý¡¢»Í¹ñÊýÌÌ¤Î½Ð¸ý¤Î¤ß¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¥¸ÍÂç¶¶ÊýÌÌ¤Î½Ð¸ý¡¢»Í¹ñÊýÌÌ¤ÎÆþ¸ý¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎIC¤Ë¤Ï¡¢¹â¾¾ÊýÌÌ¤ØÄÌ¤¸¤ë°ìÈÌÆ»¡Ö¤µ¤Ì¤ÉÍ³¹Æ»¡×¡Ê¸©Æ»¹â¾¾ºä½ÐÀþ¡Ë¤¬ÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ»Ï©¤ò»È¤¦¤¦¤¨¤Ç¡¢ºä½ÐËÌIC¤Î¥Õ¥ë²½¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Ì¤ÉÍ³¹Æ»¤Ï¹ñÆ»11¹æ¤ä¹â¾¾Æ»¤è¤ê¤âÀ¥¸ÍÆâ³¤±è´ß¤òÁö¤ê¡¢¹â¾¾±Ø¤ä¹Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¹â¾¾»Ô¤ÎÎ×³¤Éô¤Ø¤ÈÄ¾·ë¡¢¤·¤«¤â2025Ç¯Ëö¤ËÁ´Àþ4¼ÖÀþ²½¤¬´°Î»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ÆâÎ¦Â¦¤Ë²ó¤ê¹þ¤à¹â¾¾Æ»¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÌµÎÁ¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¾¾»Ô¤«¤éÀ¥¸ÍÂç¶¶¤Ø¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Îºä½ÐËÌIC¥Õ¥ë²½¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ç½°±¡µÄ°÷¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¡Ê¹áÀî2¶è¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡Ö¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï2013Ç¯12·î¤Ëºä½ÐËÌIC¤Î¥Õ¥ë²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ²ñ¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Í¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Öºä½ÐµÚ¤Ó¹áÀî¸©¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
