¡ÖÁá¤¯¤â²«¿§¤¤À¼±ç¤¬¡×¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëU¡Ý16ÂåÉ½¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬»ëÀþ¤òÆÈÀê⁉ ¥É¥¤¥Ä»æ¤Ï¼ê¸·¤·¤¤É¾²Á¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î·çÇ¡¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç³èÌö¤»¤º¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÉÌ¿¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¤«¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÂ©»Ò¡Ê¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤¬¥É¥¤¥Ä»æ¡Øtz¡Ù¤«¤é¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡2010Ç¯£¶·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê15ºÐ¡Ë¤ÏÀèº¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëU¡Ý16ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥¬¥ë¥Ù¡¦¥«¥Ã¥×¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë³«ºÅ¤Î¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹Âç²ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¡¢Áá¤¯¤â¡ÈÄÉ¤Ã¤«¤±¡É¤È¸«¤é¤ì¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤«¤é²«¿§¤¤À¼±ç¤âÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥É¥¤¥ÄU¡Ý16ÂåÉ½¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÏ³¤ì¡£70Ê¬¤«¤é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¡Øtz¡Ù¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò²¿ÅÙ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ©»Ò¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢70Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï69Ê¬¡Ë¡×
¡ÖÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò£±ËÜÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î·çÇ¡¡¢Æ°¤¤Î¹Å¤µ¡Ê¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¡Ë¤ÎÊý¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×
¡Øtz¡Ù¤Ï¼ºË¾¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¤½¤Î£±ËÜ¤ÏÉã¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¡£¿É¤¦¤¸¤ÆCK¤ËÆ¨¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎGK¤Ï´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤¯¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤Î15ºÐ¤Ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤Ï¶ØÊª¤À¤í¤¦¡£
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
