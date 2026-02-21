¡É36ÂåÌÚÂ¼¾±Ç·½õ¡É¤¬ÅÇÏª¤¹¤ë¡¢¡ÖÂÂÞ¤¹¤éÍú¤±¤Ê¤¤20Ç¯¤Î²¼ÀÑÀ¸³è¡×¤Ç¹Ô»Ê¤ò¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ö3Áª¡×
¡ÚÁ°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÂæÉ÷¡×¤¬Ä¾·â¤·¤Æ¤âÄê¹ï¤Ë½ª¤ï¤ë¡ÈNHK¤ÎÁêËÐÃæ·Ñ¡É¡Ä¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç»þ´ÖÄ´À°¤¹¤ë¡ÖÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¼¹Ç°¡×
°Õ³°¤ÈÌÜÎ©¤Ä¹Ô»Ê¤Î»Å»ö
ÂçÁêËÐ¤Î¹Ô»Ê¤ÎÁõÂ«¤ÏÇÉ¼ê¤Ç¡¢»þ¤ËÎÏ»Î¤è¤êÌÜÎ©¤Ä¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ï¾¡¤ÁÎÏ»Î¤Ë·³ÇÛ¤ò¾å¤²¤ë¡ÖºÛ¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÁêËÐ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÎ¢Êý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ô¤¿¤À¤¤¤Þ¤Î·è¤Þ¤ê¼ê¤Ï¡¢´ó¤êÀÚ¤ê¡£´ó¤êÀÚ¤Ã¤ÆÇòË²¤Î¾¡¤Á¡Õ--¡£
¤³¤Î¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â¹Ô»Ê¤Î»Å»ö¡£ËÜ¾ì½êÃæ¤Î¿³È½¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï½ñµ¤òÌ³¤á¡¢½êÂ°Éô²°¤Ç¤Ï¿ÆÊý¤ÎÈë½ñÌò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÃÏÊý½ä¶È¤Ê¤É¤ÇÎÏ»Î¤¬¾è¤ëÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤â¹Ô»Ê¤¬¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÁêËÐ¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤ÏÈÖÉÕÉ½¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£1Éô55±ß¡£È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¸½ºßÈó¸ø³«¤À¤¬¡¢µ©Àª¤ÎÎ¤¤¬Âç´Ø¤«¤é²£¹Ë¾º¿Ê¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ÏÌó40ËüÉô¤¬ºþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ÎÈÖÉÕÉ½¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¹Ô»Ê¤¬ÌÓÉ®¤Ç¼ê½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¹Ô»Ê¤Ë¡Ö½¢¿¦¡×¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¹Ô»Ê¤Î¤Ê¤êÊý
2013Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢22Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿36ÂåÌÚÂ¼¾±Ç·½õ¤Î»³粼ÉÒ×¢¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÃÇ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
36Âå¤Ï¼¯»ùÅç¸©Ëíºê»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¶¿Î¤¤ËÄá¥±Îæ¤È¤¤¤¦±ÑÍºÎÏ»Î¤¬¤¤¤¿¡£¤Î¤Á¤Î°æÅû¿ÆÊý¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ÆÊý¤È¤·¤Æºß¿¦Ãæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ´ØÏÆµÕËÈ¡ÊÀèÂå°æÅû¿ÆÊý¡Ë¤ä¸µ´ØÏÆ»ûÈø¡ÊÀèÂåï¤»³¿ÆÊý¡Ë¤Î¼ÂÉã¤À¡£Äá¥±Îæ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿»³粼¤µ¤ó¡£Ãæ³Ø3Ç¯¤Î12·î¡¢¡ÖÄá¥±Îæ¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢½ä¶ÈÀè¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¹Ô»Ê¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
µ¢¤êÆ»¤Ë¡¢¡Ö¹Ô»ÊÆâÄê¡×¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡¤È¶ÄÅ·¤·¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤âÎ¾¿Æ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ì¤ÏËÜ¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÃÇ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤ÎÄ«Îé¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤«¤é¡Ö»³粼·¯¤Ï¹Ô»Ê¤µ¤ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¸·¤·¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤½¤¶È¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
Äê°÷45¿Í¤Î¹Ô»Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢36Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÃ¯¤«¤Î¾Ò²ð¡×¤È¡¢¼«¤é¿ÆÊý¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¹Ô»Ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö»Ö´êÊ¼¡×¤¬¡¢È¾¡¹¤È¤¤¤¦¡£
»³粼¤µ¤ó¤¬ÆþÌç¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¡Ö¹Ô»ÊÉô²°¡×¡Ê1973Ç¯ÇÑ»ß¡Ë¤Ç¤Î½¸ÃÄÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÀèÇÚ¤ÎÀ¤ÏÃ¡£
¡ÖÌë¤Ï·»Äï»Ò¤¬¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ²òÊü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÈÄ¤Î´Ö¤ËÀµºÂ¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤Ò¤¶¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆþÌç¸å¤Ë3¥»¥ó¥Á¤·¤«ÇØ¤¬¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡£¤Ç¤â¡¢ÎÏ»Î¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¾®ÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¹Ô»Ê¤ÎÂçÀÚ¤ÊÅ¬À¤À¡£
ÃæÂ´¹Ô»Ê¤Î½éÇ¤µë¤Ï¸½ºßÈó¸ø³«¤À¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Ï·îµëÌó14Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£°ì¸«°Â¤¤¤¬¡¢·ëº§¤Þ¤Ç½êÂ°¤ÎÁêËÐÉô²°¤ÇÀ¸³è¤·¡¢°á¿©½»¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£15ºÐ¤Î¾®¸¯¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÇË³Ê¤À¡£
¹Ô»Ê¤ò¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö
¤¿¤À¡¢»³粼¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢¡ÖÆþÌç¸å¡¢¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬»°ÅÙ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»³粼¤µ¤ó¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÃ´Åö¤¹¤ëÈÖÉÕÉ½¤Î½ñ¤¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»³粼¤µ¤ó¤â»°ÅÙ¡¢¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤Ä¤é¤¯¤Æ¡£¼¡¤Ë¡¢¹â¹»¤äÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ¼Ò²ñ¤Ç½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±µéÀ¸¤Ø¤Î¤Ò¤¬¤ß¤«¤é¡£»°ÅÙÌÜ¤Ï¡ØÇ¯¤Ð¤«¤ê¿©¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ä½½Î¾³Ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÈá´Ñ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¹Ô»Ê¤¬ÅÚÉ¶¤ÇÂÂÞ¤ò¤Ï¤¯¤Î¤Ï¡¢½ÐÀ¤¤·¤Æ½½Î¾³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÏÃ¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍçÂ¡£»³粼¤µ¤ó¤¬½½Î¾³Ê¤Ë¾º¿Ê¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï36ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
30ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¡£Åß¤Î½ä¶ÈÀè¤Ç»Ò¤É¤â¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤ª¤¸¤Á¤ã¤óÍçÂ¤Ç´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×--¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£´°Á´¤ËÇ¯¸ù½øÎó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¤¬¼¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¾º¿Ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÇÚ¤ÎÄêÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
35ºÐÁ°¸å¤Ç½½Î¾³Ê¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤ÈÂÂÞ¤ò¤Ï¤¯¡£»°Ìò³Ê¤ÇÁðÍú¤È°õäÆ¤¬µö¤µ¤ì¡¢Î©¹Ô»Ê¤Î¼°¼é°ËÇ·½õ¤ÈÌÚÂ¼¾±Ç·½õ¤ÏÃ»Åá¤òº¹¤¹¡£·³ÇÛ¤òº¹¤·°ã¤¨¤¿¤éÊ¢¤òÀÚ¤ë³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤À¡£º£¤âÎ©¹Ô»Ê¤¬º¹¤·°ã¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¿ÊÂà»Ç¤ò½Ð¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡ÖÈÖÉÕ¼Ò²ñ¡×¤Î¹à¤Ç¿¨¤ì¤¿¡£
ºÇ½é¤Î½¤¶È¤ÏÁêËÐ»ú¡£¤Þ¤º¡¢»³¡¦Àî¡¦³¤¡¦¶Ó¡¦²Ö¤Î5Ê¸»ú¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£»³粼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Å¿·Ê¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍó¤Ç·Î¸Å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éý¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
È¯É½¤Þ¤Çµ¡Ì©°·¤¤¤ÎÈÖÉÕÉ½¤Î½ñ¤¼ê¤Ï¡¢Ç½É®¤«¤Ä¸ý¤¬·ø¤¯¤Ê¤¤¤ÈÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Êäº´2¿Í¤Ç³Æ¼ï¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¡¢¡ÖÈÖÉÕ¼çÇ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1¿Í¤Î½ñ¤¼ê¤¬1½µ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ½ñ¤¾å¤²¤ë¡£»³粼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÎ©¹Ô»Ê¤Ç¤¢¤ë¼°¼é°ËÇ·½õ¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌó7Ç¯È¾¡¢½ñ¤¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö½ø¥Î¸ý¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤¤Ê¸»ú¤Ï¡¢ºÙÉ®¤ÎÌÓ¤¬¤¹¤êÀÚ¤ì¤Æ²¿ËÜ¤«¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥´¥ßÉ®¤Ç½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×
ÈÖÉÕ¼çÇ¤¤Ï»³粼¤µ¤ó¤«¤é¡¢2025Ç¯½é¾ì½ê¤Ç39ÂåÌÚÂ¼¾±Ç·½õ¤Ë¾º³Ê¤·¤¿Æ¶ß·Íµ»Ê¤µ¤ó¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢¤¤¤Þ¤ÏÌÚÂ¼Í×Ç·½õ¤¬Àï¸å8¿ÍÌÜ¤Î½ñ¤¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÁêËÐ¤Î¡Ö¤Ò¤¬¡Á¤¢¡¢¤·¤£¡Á¡×¡½¥³¥ì¼Â¤Ï¡ÔËÌ¡Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ÄÆüËÜ¹ñÌ±¤Î£¹³ä¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁêËÐ¶È³¦¤ÎÈó¾ï¼±
