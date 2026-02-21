¡Ö³°¿©¤Ëºá°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤òµß¤¦¡Ö¿¦¡¦¿©¡¦½»¡×¤Î»Ù±ç¤È¡¢¿Ê²½¤·¤¿»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î»ÅÁÈ¤ß
¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¡Ö¤á¤°¤ß¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡£
±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²°Ê³°¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î»ÜÀß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬¶ìÇº¤¹¤ë¡Ö¿¦¡¦¿©¡¦½»¡×¤ÎÌäÂê¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¡¦²ò·è¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Èº£Æü¤â»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ò¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÊÝ°é±à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÆ¯¤±¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÆþ±à¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÆ²¡¹½ä¤ê¡Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÉÏº¤¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö¶Ã¤¤Î¾ì½ê¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¤á¤°¤ßÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¼ÒÄ¹¤ÎÃÝÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë»Ò¤É¤â¿©Æ²¡Ö¤á¤°¤ß¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
"¾ïÀß¤ÇÍÎÁ"¤Ë¤³¤À¤ï¤ë
2016Ç¯¤Ë¼¬¤«¤ì¤¿°ìÎ³¤Î¼ï¤¬¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿"»Ò¤É¤â¿©Æ²"¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï2023Ç¯7·î¡£¡Ö¤á¤°¤ß¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Î³«Àß¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏÈ×ºî¤ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò³«¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¡£»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¿ßË¼¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¹¤µ¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢Êª·ïÃµ¤·¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£µÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥àÍÑ¤Î¿©»ö¤òºî¤ëµ¡Ç½¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£·ÏÎó²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥¯¥¹¡×¤¬¡ÖB·¿ºî¶È½ê¡×¤È¤¤¤¦¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤á¤°¤ß¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«Àè¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿©ÉÊ²Ã¹©¡×¤È¡ÖÀÜµÒ¡×¶ÈÌ³¤òÀÁ¤±Éé¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌò³ä¤ò»Ò¤É¤â¿©Æ²¤È¶¦ÄÌ¤Î¿ßË¼¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï±¿±Ä¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÆñÌä¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿ßË¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤Î»Å»ö¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ïÀß¤ÇÍÎÁ¨¡¨¡¤³¤Î¡Ö¤á¤°¤ß¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤³¤½¡¢ÃÝÅÄ¤ÎÍýÇ°¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤¬ËèÆüÂ³¤¯°Ê¾å¡¢·î¤Ë¿ô²óÄøÅÙ¤Î³«ºÅ¤Ç¤ÏÉÏº¤¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¸³è¤¬ÂçÊÑ¤ÊÊì¿Æ¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»¤Þ¤¤¤äÆ¯¤¯¾ì½ê¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤Þ¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡ØÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿´î¤Ó¤Ï¤¤Ã¤È¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î"¾ïÀß¤ÇÍÎÁ"¤Ç¤¹¡×
ÃÝÅÄ¤¬»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÌò³ä¤Ï¡¢"¼êÅö¤Æ"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"Í½ËÉ"¤Ê¤Î¤À¡£¶õÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤È¤¤¤¦°ì»þ¤·¤Î¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤á¤°¤ß¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤Î½Å²Ù¤ò²¼¤í¤»¤ë¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÉÏº¤¤ÎÏ¢º¿¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤«¤Ë¶ì¤·¤µ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀÆü¤Ï´èÄ¥¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ïµ§¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÁÍý¤Ë°¦¤ò¤Î¤»¤ë
Ìó1¥õ·î¤Ë¤ª¤è¤ÖÌ©Ãå¼èºà¤ËºÝ¤·¡¢»ä¤Ï¤Þ¤º¿ßË¼¤Ç¤Î»Å»ö¤ò»î¤ß¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê´Ö¤ò¤«¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤â¿È¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÀõ¤Ï¤«¤Ë¤â»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¾¡¼ê¤¬²¿°ì¤Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿·¿Í¤Ï¡¢¡ÖÀö¤¤Êª¤Ï¥¬¥¿¥¬¥¿¤È²»¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÖÊñÃú¤ÏÎ®¤·¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤¬±ø¤¤¡×¤È¿ô¡¹¤ÎÃí°Õ¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë±¦¤Ø¡¢º¸¤Ø¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢²ÆÌîºÚ¤¬ÂçÎÌ¤ËºÎ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þµ¨¤À¤Ã¤¿¡£4¼ïÎàºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ê¥¹¤¬100ËÜ¶á¤¯ÆÏ¤¯Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤ÆÊÑ·Á¤·¤¿µðÂç¤Ê¥¥å¥¦¥ê¤ò50ËÜ¤Û¤ÉÀö¤¤¡¢ÄÒÊªÍÑ¤ËÂÀ¤á¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¡£¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥¹¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ü¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¥ª¥¯¥é¤ò¹ï¤ß¡¢ÎäÅà¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤ò²òÅà¤·¤Æ¡¢¥ª¥¯¥é¤È°ì½ï¤Ë¼«²ÈÀ½¥Ý¥ó¿Ý¤ÇÏÂ¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ºî¶È¤Î°ìÃ¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÉûºÚ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ËèÆü¡¢ÇÀ±à¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÌîºÚ¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«È½ÃÇ¡¢Ä´Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Î"»ÊÎáÅã"¤ÏÃÝÅÄ¤ÎÌ¼¡¢½ãºÚ¤µ¤ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡£
»Ò¤É¤â¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥á¥¤¥ó¤¬Æü¡¹ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥àÍÑ¤Î¿©»öºî¤ê¤ÎºÝ¤ËÍ¾Ê¬¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£½ãºÚ¤µ¤ó¤¬¡Öº£Æü¤Î»Ò¤É¤â¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥á¥¤¥ó¤ÏÅâÍÈ¤²¡¢¥·¥Á¥å¡¼¡¢¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ÈÎäÅà¸Ë¤ò¸«¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤ì¤À¤±¹©É×¤·¡¢¶ìÏ«¤·¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ãºÚ¤µ¤ó¡£Êì¿Æ¤ÎÃÝÅÄ¤â¡Ö´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤¹Í¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Ë°¦¤ò¤Î¤»¤ë¤«¡¢¤Î¤»¤Ê¤¤¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£¥á¥¤¥ó¤ÎÂ¾¤Ë2¼ï¤ÎÉûºÚ¡¢¥µ¥é¥À¡¢3¼ï¤Î¥°¥ê¥ëÌîºÚ¤Þ¤ÇÀ¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÞÕ¿È¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¡Ö¤¢¤Ä¤®ÆÚ¡×¤ò¼«²ÈÀ½±ö麴¤ÈÌôÌ£¤Î¥¿¥ì¤Ë4Æü´ÖÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¹â²¹¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤«¤éÄã²¹Ä´Íý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¼ê´Ö¤³¤½¤¬°¦¤Ê¤Î¤À¡£
ºá°´¶¤Ê¤¯³°¿©¤ò
¿ßË¼¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤ÇÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¼èºà¼Ô¤Î¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤·Á¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÄêÅÀ´ÑÂ¬¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤²ÈÂ²¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£ÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢42ºÐ¡Ë¤¬¹â1Ä¹½÷¡¢Ãæ2Ä¹ÃË¡¢¾®5¼¡ÃË¤È4¿Í¤ÇÍèÅ¹¡£¾®¾å¤¬¤ê¤ËÀèµÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Ø¡£ÆØ»Ò¤µ¤ó°ì²È¤ÏÄê´üÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¾ïÏ¢¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¾®¾å¤¬¤ê¤ò»È¤¤¡¢¿©»ö¤Î¸å¤Ï4¿Í¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÈà½÷¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥«¡¼¥É¡×¤Î²ñ°÷¤À¡£¿©¤ÙÀ¹¤ê¤ÎÃæ2ÃË»Ò¤Ï»Ò¤É¤â¥×¥ì¡¼¥È¤ò2ËçÃíÊ¸¤·¡¢Äï¤Ë¤â¡Ö¿©¤Ù¤ë¤À¤í¡©¡×¤ÈÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£4¿Í¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¿©»ö¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤¬¤È¤Æ¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÆØ»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Î´Ç¸î»Õ¤Ê¤Î¤Ç·ÐºÑÅª¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤ÎÌ£Á¹½Á¤¬¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æ¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ê¤é¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯³°¿©¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢4¿Í¤Ç2000±ß¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆØ»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ»ä¼«¿È¤â¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÎ¥º§¤·¤¿Åö»þ¡¢»ä¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¶È¤ÎËµ¤é¡¢¤¢¤ë»Ù±ç»ÜÀß¤Ç½µ¤Ë¿ô²óÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Éû¶È¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¤á¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎÀ¤Ë»Ò¤É¤â¤È½»¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ÎÀÀ¸¤Î¿©»ö¤ò3¿©ºî¤ë»Å»ö¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£µëÍ¿¤Ï·î20Ëü±ß¡£»ä¤Ï¤µ¤ó¤¶¤óÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿½¤·½Ð¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ÜÀß¤Ç¤¤¤«¤Ë¹ó¤¤¿©ºà¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤¢¤Î»þ¤Î»ä¤¬¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤À¤Ã¤¿¡£ÉÏº¤¤À¤«¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÏº¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼º£¡¢Ë¤«¤Ê¤Ï¤º¤Î¤³¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëËÓÈþ¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¤Ë¡¢Æ¯¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÎ¥º§¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯È¾Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£É×¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÎ¥º§¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä´Ää¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¡¢º£¤ÏÂ©»Ò¤È2¿Í¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÓÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Èà½÷¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢²÷¤¯¾µÂú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢»×¤¤¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£ËÓÈþ¤µ¤ó¤È¤Ï°ìÅÙ¡¢¿ßË¼¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Î¿ô¡¹¤Î»ØÅ¦¤Ë¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤«¤È¡¢¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¡£
ÊÝ°é±à¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢3ºÐ¤ÎÌïðÕ¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËÓÈþ¤µ¤ó¤ÏµÒ¤È¤·¤ÆÍèÅ¹¤¹¤ë¡£ÌïðÕ¤¯¤ó¤ÏÃÝÅÄ¤ä½ãºÚ¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃçÎÉ¤·¤À¡£¼«Ê¬¤«¤é¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡¢ÏÓ¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ËÓÈþ¤µ¤ó¤¬¡ÖÆ¯¤¯¤Ê¤é¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÝÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÈà½÷¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎËÓÈþ¤µ¤ó¤Ïº£¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Î¿©»öºî¤ê¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤À¡£¶ÐÌ³¤Ï·îÍË¤«¤é¶âÍË¡¢8»þ¤«¤é16»þ¤Þ¤Ç¡£·î¿å¶â¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Î3ÆüÊ¬¤Î¿©»ö¤òºî¤ê¡¢²ÐÌÚ¤Ï¥é¥ó¥Á±Ä¶È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤ÏÅÚÍË¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÉ×¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢»ä¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤éÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏºÇÂç¤Ç¡¢50¿ÍÊ¬¤Î¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÃ£À®´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¡¢ÌïðÕ¤¯¤ó¤¬Áª¤ó¤À»Ò¤É¤â¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¡£ÌîºÚ¤¬¥´¥í¥´¥íÆþ¤Ã¤¿´Å¸ý¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¶Ì¤Í¤®醬¡¢±ö麴¡¢醬Ìý麴¤¬»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î±£¤·Ì£¤Ç¡¢»þ¤ËÇÀ±à¤«¤éÆÏ¤¯¤½¤Î»þµ¨¤À¤±¤ÎÌîºÚ¤âÆþ¤ë¡Ö¤á¤°¤ß¥¥Ã¥Á¥ó¡×ÆÃÀ½¥«¥ì¡¼¤À¡£
ÌïðÕ¤¯¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÓÈþ¤µ¤ó¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤Ñ¤¯¤Ñ¤¯¤È¤¤ì¤¤¤Ë´°¿©¤À¡£
¡ÖÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÅ¹¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÌîºÚ¡¢¥Þ¥¸¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡ö
