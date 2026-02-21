É÷Áò¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢»à¼Ô¤Î¹ü¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ë¢À¹¤ÇÀö¤¤¡¢¹üÔä¤Ë¼ý¤á¤¿
5Ç¯Á°¤Ë´©¹Ô¤·¤¿Á°Ãø¡ØÅÚÁò¤ÎÂ¼¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤ÀÅÚÁò¤ÎÉ÷½¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¿·´©¡ØÆüËÜ¤Î¼«Á³Áò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¹ñ¤Ë¡¢ºÇ¸Å¤ÎÄ¤¤¤¤ÎÉ÷½¬¤Ç¤¢¤ëÉ÷Áò¤¬¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£
ºòº£¡¢»à¤ó¤À¤é¼«Á³¤Ë´Ô¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤¦´ê¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î´¶¾ð¤À¤È»×¤¦¡£99¡ó°Ê¾å¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Û¤ÜÆüËÜ¿ÍÁ´°÷¤¬²ÐÁò¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤À¡£
¡ØÆüËÜ¤Î¼«Á³Áò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É÷Áò¡¢ÅÚÁò¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¼«Á³Áò¤«¤é¡¢1990Ç¯Âå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿»¶¹ü¡¢¼ùÌÚÁò¡¢ºÇ¶áÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Û´ÄÁò¤Þ¤Ç¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢É÷Áò¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀö¹ü¤Î¼ê½ç¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
2020Ç¯¡ÊÎáÏÂ2¡Ë2·î2Æü¡¢Í¿Æá¹ñÅç¤Îµ×ÉôÎÉ½¸Íî¤Ë¤¢¤ëÊèÃÏ¤Ç¡¢2018Ç¯¡ÊÊ¿À®30¡Ë¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÎÀö¹ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Êè¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Æ3Ç¯¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÌÏÍÍ¤ò»£±Æ¤·¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÍ¿Æá¹ñÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ»£±Æ¡Ë¡£
¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Àö¹ü¤ÎÌÏÍÍ¤ò°ÆÆâ¤·¤è¤¦¡£
Àö¹ü¤Îºî¶È»Ï¤Þ¤ë
¹õÄ¬¤ÎÇÈÆ¬¤ÎÇ÷¤ëÁáÄ«¡¢¤Õ¤Á¤®¤é¤¤¤ò¹Ô¤¦°äÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Êè¤ò³«¤¯»þ¹ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎËþÄ¬¤Î¹ï¸Â¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤¿¡£¸Î¿Í¤Î¶á¿Æ½÷À¤ò¤Ï¤¸¤áÃË½÷7¡¢8¿Í¤¬¡¢¹õ¤¤ºî¶ÈÃå¤òÃå¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¡¢ÌîÊÕÁ÷¤ê¤ÇÁ÷¤é¤ì¤¿¸å¡¢¸Î¿Í½÷À¤Î°äÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤¿´½²³¤ÏÊè¤ÎÆâÉô¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¡¢Êè¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï¼¿¶ô¤Ç´°Á´¤ËÌ©ÊÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃËÀ¤¬1¿Í¡¢¼¿¶ô¤ò²õ¤·¡¢Êè¤Î²°Æâ¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿´½²³¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´½¤Î³¸¤ò³«¤±¤ë¡£
Àö¹ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Î»ÐËå¤«¤Þ¤¿¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¸ÇÂÃ(¤«¤¿¤º)¤ò¤Î¤ó¤Ç¡¢³¸¤Î³«¤¤¤¿´½¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿¡£
Ä¹¤µ¤ª¤è¤½1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾®¤µ¤Ê´½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¶Ä²é¶þÁò¤µ¤ì¤¿¹õ¤º¤ó¤À°äÂÎ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥Û¥È¥±¤ÏÌó3Ç¯¤ÎÉ÷²½¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ü²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤íÆùÊÒ¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Û½¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ç¼´½»þ¤Ë»à¼Ô¤Î¤Ï¤Ê¤à¤±¤ËÃå¤»¤¿À²¤ìÃå¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°äÂÎ¤«¤é¹ü¤òÇí¤¬¤·¡¢°ä¹ü¤ò½¦¤¦ºî¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¹ü¤Ï¤É¤ÎÉô°Ì¤Î¹ü¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ð¤é¹ü¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¡©¡¡¹ü¤ÎÉô°Ì¤ò°ì¿´ÉÔÍð¤ËÁª¤êÊ¬¤±¡¢¶â¤À¤é¤¤¤ÎµÕ¤µ¿å¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
µÕ¤µ¿å¤È¤Ï¿å¤Ë¼Ñ¤¨¤¿Åò¤òÃí¤¤¤À¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¤¤¤¤ÎÉ÷½¬¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¹ü¤òÀö¤¤¡¢¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿ÆùÊÒ¤ò¤³¤½¤²Íî¤È¤·¡¢±ø¤ì¤¿¿å¤ò¼è¤ê´¹¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢3²ó¡¢Àö¤¤¤¢¤²¤¿¡£
¤½¤Î¼¡¤Ë¡¢Î°µåË¢À¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀö¤¤¡¢ÇòÉÛ¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¿¡¤¤¤¿¡£
±øÅ¥¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢Æ¬³¸¹ü¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È¾®ÊÁ¤Ê½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£É½ÌÌ¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Ì¤«¤ë¤ß¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤Ô¤«¤Ô¤«¤Ë¹ü¡Ê¤Õ¤Á¡Ë¤ò¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êËá¤¤¤Æ¡Ê¤®¤é¤¤¡Ë¸÷¤é¤»¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥È¥¿¥óÈÄ¤Î¾å¤ËÂ¤Î¹ü¤«¤é¾åÂÎ¤Ø¡¢¹üÈ×¡¢¤¢¤Ð¤é¹ü¡¢Î¾¼ê¡¢¡Ö¤Ì¤É¤¥¤Õ¤È¤¥¤®¡×¡Ê¤Î¤É¤Ü¤È¤±¡Ë¤Î½ç¤ËÃÖ¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤½¤Ã¤ÈÆ¬³¸¹ü¤ò¤Î¤»¤¿¡£
º²¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê
´ãÁ°¤Î¿Í¹ü¤ÏÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÊÝ¤Á¡¢²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¡£ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤¿Íê¤ê¤Ê¤²¤Ê¼êÂ¤Î¹ü³Ê¡¢¤¢¤Ð¤é¹ü¡¢¹üÈ×¤ÏÑ³(¤Ï¤«¤Ê)¤²¤Ë²é¤·¡¢Æ¬³¸¹ü¤Ï¤Ï¤Ë¤«¤ßÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌ¿¡£¿·¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Á¤ÎÉü³è¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
ÀµÄ¾¡¢»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÉ÷Áò¤«ÅÚÁò¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÓÃæÊú¤¤¤¿µ¿Ìä¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½Àµ¿¿ÀµÌÃ¡¢¼«Á³¤Î½Û´Ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÉ÷Áò¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ò°æ±¬ºî¤Ï¡¢¡ÖÀö¹ü¤Ï»à¼Ô¤Îº²¤Î¿·¤¿¤Ê¤ëÃÂÀ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹ü¤òÀö¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»à¼Ô¤Îº²¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
