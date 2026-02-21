Ãæ¹ñÁª¼ê¤ËË¸³²¤µ¤ì¤¿Íö23ºÐ¡Ö¼ê¤Ö¤é¤Çµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¥á¥À¥ë¤Ê¤·½ªÀï¤â¡È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¡Éµ¢¹ñ¤Ø¡Ö»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥á¥À¥ë¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥ó¥Í¥Þ¥ë¥¹¤Ï¡Ö¶»¤òÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥á¥À¥ë¤Ê¤·¤Ç¤Î½ªÀï¤À¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç500m¡¢1000m¡¢1500m¤Î3¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥æ¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Í¥Þ¥ë¥¹¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î20Æü¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£500m¤Ç21°Ì¡¢1000m¤Ç5°Ì¡¢1500m¤Ç4°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤òÊì¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢11Æü¤Î1000m¤À¡£¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿23ºÐ¤À¤¬¡¢»Ä¤ê1¼þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëºÝ¡¢Æ±Áö¤ÎÎ÷»ÒÊ¸¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë¿ÊÏ©Ë¸³²¤µ¤ì¡¢ÄËº¨¤Î¼ºÂ®¡£3°Ì¤È0ÉÃ24º¹¤Î5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ï¡¢µ´¤Î·ÁÁê¤ÇÎ÷¤ËµÍ¤á´ó¤ë°ì¿¨Â¨È¯¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç´¶¤¸¤¿¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¼ê¤Ö¤é¤Çµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¶»¤òÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡2006Ç¯¥È¥ê¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò1000m¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Î2¼ïÌÜ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥Ù¥ó¤¬Éã¿Æ¤Ç¡¢¼«¿È¤â25Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î1000m¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢º£Âç²ñ¤Î¥á¥À¥ëÍÎÏ¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥ó¥Í¥Þ¥ë¥¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤³¤Î·ë²Ì¤¬¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿4Ç¯¸å¤ÎÉñÂæ¤Ç²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤»¤ë¤«¡£¼ã¤ºÍÇ½¤ÎÈôÌö¤ò´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]