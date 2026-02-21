¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤ã¡Ö·ºÌ³½ê¹Ô¤¡×¤Î¸í²ò¤â¤¢¤Ã¤¿¡½¡½ÆüËÜ¿Í»ØÆ³¼Ô¤ÈÃæ¹ñ22ºÐ¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¡È»ÕÄï´Ø·¸¡É¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â´¶Ã²¤¹¤ë¶â³ÍÆÀ·à¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë´î¤Öº´Æ£¥³¡¼¥Á¤È¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó(C)Getty Images
¡¡¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿»ÕÄï´Ø·¸¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î18Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤Ï¡¢¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬82.41ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¡Ö²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë¤â¹¥É¾¡ª ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡2022Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ç2¤Ä¡Ê¶ä1¡¢¶â1¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿22ºÐ¤Ï¡¢º£·î7Æü¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢1²óÌÜ¤Î»îµ»¤Ç82.41ÅÀ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ëÄ¹Ã«ÀîÄë¾¡¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ë0.28º¹¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ïº¹¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄº¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î²÷µó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿Ä¾¸å¡¢Èà¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»Õ»ö¤¹¤ëº´Æ£¹¯¹°¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤ÏÉ½¾´¼°Ä¾¸å¤È»×¤ï¤ì¤ëÎ¾¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬ËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤º¤Ã¤È¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¥á¥À¥ë¤òº¹¤·½Ð¤¹¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¤È¡¢Æ±¤¸¤¯ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¥°¥Ã¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È°¦Äï»Ò¤òÊú¤¤·¤á¤ëº´Æ£¥³¡¼¥Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë»ÕÄï´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¡£¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤Ïº´Æ£¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡© ¤â¤·¤â¡Ê¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¤¬¡Ë¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·ºÌ³½ê¹Ô¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤òÀú¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¾ÍÎ½ô¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸í²ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤¬¡Ø¶â¥á¥À¥ë»ê¾å¼çµÁ¡Ù¤ä¡Ø¸·¤·¤¯Îä¹ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º´Æ£¤Ï8Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¼þ¤ê¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¤¬ËÌµþ¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤ÇÉé½ý¤·ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤ËËµ¤Ç´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¡×
¡¡Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Î¿¼¤µ¤ò¡Ö¤â¤Ï¤ä²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤¦¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥ß¥é¥Î¤Ç¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢º´Æ£¥³¡¼¥Á¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¹æµã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÃ±¤Ë¡ÈÇ¤Ì³Ã£À®¡É¤ò¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÕÄï¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤¤å«¤È¶¥µ»¤ËÂÐ¤¹¤ë½ã¿è¤Ê°¦¤æ¤¨¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤ËÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤«¸í²ò¤äÊÐ¸«¤¬¤¢¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¶¶¤ò²Í¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿°ìËç¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì²ó¤ÎÊúÍÊ¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸í²ò¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ï¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤À¡×
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿ÌÚÂ¼°ªÍè¤ÈÌÚËóÌº¿¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¿´¤«¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï³§¡¢Âº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë°î¤ì¤ë22ºÐ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢º´Æ£¥³¡¼¥Á¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]