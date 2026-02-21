Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö»à¸å¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¡Ä¡Ö¿´Ãæ¤·¤Æ¤â¤¢¤ÎÀ¤¤Ç°ì½ï¡×¤ÎÌ¯
»à¤Ï´°Á´¤ÊÊÌÎ¥¤Ê¤Î¤«¡©
1894Ç¯¡ÊÌÀ¼£27Ç¯¡Ë¤Ë¼¹É®¤µ¤ì¤¿¡ÖÈá´êÃ£À®¡×¡Ê¡ØÅì¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù½ê¼ý¡Ë¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤Î»àÀ¸´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬²ñÏÃ·Á¼°¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£
·§ËÜ¤Î¸Þ¹â¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¬±À¤Î¤â¤È¤ò¡¢¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£·³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¶µ¤¨»Ò¤¬²Ë¸ð¡Ê¤¤¤È¤Þ¤´¡Ë¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î½¡¶µ´Ñ¤ä»àÀ¸´Ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â³¤¯¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ï»à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤À¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¼ï¤Î´¶¾ð¤ÏÀèÁÄ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î´ÑÇ°¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥¤¥¢¥º¡Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»à¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬»à¤ó¤À¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤µÁÌ³¤Î´ÑÇ°¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¾ÍÎ¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»à¤Ï´°Á´¤ÊÊÌÎ¥¡Ê¥È¡¼¥¿¥ë¡¦¥»¥Ñ¥ì¡¼¥·¥è¥ó¡Ë¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ÎÊÌÎ¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤È¤ÎÊÌÎ¥¤ò¤â°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»à¤ó¤À¤â¤Î¤¬¤¤¤«¤Ë°Å¤¯¤ÆÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ê©¶µ¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÖÌ½ÅÚ¤ÎÎ¹Ï©¤Ç¤¹¤Í¡£¤¨¤¨¡¢¤À¤ì¤â¤¬Ì½ÅÚ¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»à¤ò´°Á´¤ÊÊÌÎ¥¤È¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï»à¼Ô¤Ï¤Ê¤ª¤â»ä¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï»à¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡× ¡Ê¡ÖÈá´êÃ£À®¡×À¾À®É§Ìõ¡Ø¸÷¤ÏÅìÊý¤è¤ê¡ÙÊ¿ÀîÍ´¹°ÊÔ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡¢1999Ç¯¡Ë
È¬±À¤ÎÂ³¤±¤¶¤Þ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¶µ¤¨»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀï¤¤¤Ç»à¤Ì¤â¤Î¤Ï¿À¤È¤·¤Æ»¾¡Ê¤¿¤¿¡Ë¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Èà¤é¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÂ¼¤äÄ®¤Ë¤Ï¡¢Àï»à¼Ô¤òÌ¾ÍÀ¤Ë»×¤Ã¤Æµ§Ç°Èê¤¬·úÎ©¤µ¤ì¤ë¡¢ÀïÁè¤ÇÀï»à¤·¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤ÎÎîº²¤Ï¤Ä¤Í¤ËÇÒ¤Þ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤«¤é·É°¦¤µ¤ì¡¢¿ò¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î±ÑÎî¿®¶Ä¤Î¾Úº¸¤òÅú¤¨¤«¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ã±½ã²½¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤Î»àÀ¸´Ñ
È¬±À¤Ï¤Þ¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿´Ãæ¡×¤ä¡ÖÀÖ¤¤º§Îé¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ÑÎî¿®¶Ä¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¤ï¤á¤Æ¡ÖÄÌÂ¯Åª¤Ê¡×¿´Ãæ»ö·ï¤ò¤á¤°¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î½îÌ±¤ÎÈ¿±þ¡¢´¶¾ð¡¢¿®¶Ä¤òÆÃÉ®¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
Â¼¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤â¡¢Æó¿Í¤ò°ì½ï¤ËÁò¤Ã¤¿É×ÉØÄÍ¡Ê¤á¤ª¤È¤Å¤«¡Ë¤Î¾å¤Ë¡¢²Ö¤òÁÞ¤·¤¿ÃÝÅû¤òÎ©¤Æ¡¢Àþ¹á¤ò¤¢¤²¡¢Ç°Ê©¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀµÅýÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤«¤é¤¹¤ì¤Ðµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Ê©¶µ¤Ï¾ð»à¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊèÃÏ¤Ï»û¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿½¡¶µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡½¡½¿¼¤¤¿ò·É¤ËÃÍ¤¹¤ë½¡¶µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ§¤ê¤òÂ¥¤¹¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢»×¤¦¤Ë¡¢Ê©¶µ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¸Å¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë¤Þ¤¿¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡½¡½¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢±Ê±ó¤ÎÀ¸Ì¿¤ò»ý¤Ä¡Ö¶ì¤Î½¡¶µ¡×¤È¤Ç¤âÌ¾¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£ ¡Ê¡ÖÀÖ¤¤º§Îé¡×ÀçËÌÃ«¹¸°ìÌõ¡ØÆüËÜ¤Î¿´¡ÙÊ¿ÀîÍ´¹°ÊÔ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡¢1990Ç¯¡Ë
ÆüËÜ¿Í¤Î»àÀ¸´Ñ¤òÃ±½ã²½¤»¤º¤Ë¡¢¡Ö±ÑÎî¡×¤È¡Ö¿´Ãæ¡×¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢È¬±À¤Ï¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊ©¶µ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¸Å¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë¤Þ¤¿¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Æ¶»¡¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¸ÇÍ¿®¶Ä¤òµæ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¯¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë½¬Â¯¡¢¿®¶Ä¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤¿ÌøÅÄ¹ñÃË¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£
