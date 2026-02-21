¡Ö´°Á´¤ÊÉé¤±ÀË¤·¤ß¡×Àô·òÂÀ»á¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Î¡ÈÇÔÀï¤Î¸À¤¤Ìõ¡É¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¡ª¥Í¥Ã¥È¤«¤é¡ÖÀµÏÀ¡×¡Ö´¶³Ð¤¬¾¼ÏÂ¡×¤È¶¦´¶¤ÎÍò
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀô·òÂÀ½°±¡µÄ°÷¤¬2·î19Æü¤Î¡ØAbema Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÅÞÁ°¶¦Æ±ÂåÉ½¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Ø¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢Í¸¢¼Ô¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àô·òÂÀ½°±¡µÄ°÷¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¶ì¸À
¡¡ÌîÅÄ»á¤ÏÃæÆ»¤¬½°±¡Áª¤ÇÎò»ËÅª¤ÊÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤ò°úÀÕ¼Ç¤¡£¤½¤·¤Æ16Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢Áªµó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¼«Ì±ÅÞ¤Ë¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤ÇÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¡Ô¹â»ÔÁíÍý¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤À¤±¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸ÏÀ¤Ë¡¢ÁªµóÀïÁ´ÂÎ¤¬»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Õ¡Ô²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¡Ö»þÂå¤Î¶õµ¤¡×¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÊ¤¨¤¬°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀô»á¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥×¥é¡Ù½Ð±é»þ¤Ë¤³¤Î¥Ö¥í¥°ÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È´°Á´Éé¤±ÀË¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¡É¡È²¿¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤Ç¤¹¤è¡É¡È¥¬¥Á¥ó¥³¤ÇÉé¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï´¶³Ð¤¬Æß¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡É¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¡¹¤«¤éÌîÅÄ»á¤ÎÂ¦¶á¤Ë¡ÈÍê¤à¤«¤é¥Ó¥é»µ¤¤À¤±¤ÇÌ±°Õ¤ò¿Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ó¥é¤òÇÛ¤ë¤Ê¤é¡ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Í¥Ã¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡É¤ÈÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½µ´©»ïÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡Àô»á¤Ïº£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇµþÅÔ3¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢8Æü0»þ²á¤®¤Ë¤ÏÅöÁª³Î¼Â¤Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¡¢ÃæÆ»¤Î¶ìÀï¤ËX¤Ç¡ÔËÜÅö¤Ë¿É¤¤¡£¿É¤¤¤è¡Ä¡Õ¡Ô¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¼¹¹ÔÉô¡×¤È¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¿¤Ð¤·¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤í¡Õ¤È¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿16Æü¤Ë¤Ï¡¢º£²óÅöÁª¤·¤¿¸µÎ©Ì±¤ÎÃæÆ»µÄ°÷¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö7¿Í¤Î»ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿NHK¤ÎÈÖÁÈ²èÌÌ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¡Ô¥¢¥Û¤¤¤¦¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡£¤Ê¤Ë¤¬¡Ö7¿Í¤Î»ø¡×¤À¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¡£¡Ô²¿¤È¤«ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÇÔ»ÄÊ¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡Õ¡Ô»Ù»ý¼Ô¤Ë¤âÀïÍ§¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½É¬¤ºÎÉ¤¤À¯ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡Õ¤È·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤ëÀô»á¤Î¡¢ÌîÅÄ»á¤Ø¤Î¶ì¸À¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤â
¡Ô¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¤¤È¡¢´äÈ×»Ù»ýÁØ°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤´¤â¤Ã¤È¤â¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÀô¤µ¤ó¤Ç¤â¤«¤Ä¤ÆÎ©·û¤òÎÉ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÅÞ¤ÎÂÎÀ©¤¬°¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¤½¤â¤½¤â¥Ó¥éÇÛ¤ê¤È¤¤¤¦¼êË¡¤¬¾¼ÏÂ¤ÎÈ¯ÁÛ¡Ä¡Ä¡£¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤À¤±ÆâÉô¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡¢Î©·û¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊø²õ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤Ê¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌîÅÄ»á¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÃæÆ»¤ÎÊÆ»³Î´°ì»á¤â16Æü¤ËX¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤ÎÁªµóÀï¤Ï¶õµ¤´¶¤¬½ÅÍ×¡¢ÂÐ±þºö¤¬É¬Í×¤À¤È²¿ÅÙ¤âÄó¸À¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌîÅÄ»á¤Ë¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤¿¤È¡£¡ÔÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤ÈÁ°ÃÖ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º¨¤ßÀá¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½µ´©»ïÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¿·¤¿¤ËÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àî½ßÌé»á¤Ï¡¢¸Å¤¤ÂÎÀ©¤òÂÇ¤ÁÇË¤êÃæÆ»¤òÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Èà¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£