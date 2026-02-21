¡ÖÆÃ¹¶¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡×¤ÎÉû´±¤òÌ³¤á¤¿ÅìÂçÂ´¤Î¥¨¥ê¡¼¥È³¤·³»Î´±¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ç¸«¤¿¡Ö¾×·â¤Î¸÷·Ê¡×
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤¬Ãø¤·¤¿ËÜ¤Ï¿ôÂ¿¤¤¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶ÌÀÐº®¸ò¡£Åö»ö¼Ô¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¼«Ê¬¤Î¼þ°Ï¤Î¤³¤È¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Â¿¤¯¤Ï¥×¥í¤Îºî²È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÇËÜ¿Í¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤¿ËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ï¤¸¤Ä¤Ï°Õ³°¤Ë¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀïÁèÂÎ¸³¤ÎÉ÷²½¡×¤¬¶«¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÉ¤à¤Ù¤ËÜ¤¬¡¢ÆÃ¤ËÅö»ö¼Ô¤ÎÂÎ¸³µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Þ¤ê¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÎäÅ°¤Ê¸½¼Â¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤òÃÎ¤ë¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÆÉ¤à¤Ù¤ËÜ¡×¤¬¡¢¿·Áõ²òÀâÈÇ¤È¤·¤ÆÉü´©¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¶õ¤È³¤¤Î³¶¤Ç¡ÙÌç»Ê¿ÆÆÁÃø¡Ê¾å¡¢²¼¡£¸÷¿Í¼ÒNFÊ¸¸Ë¡Ë¤¬¤½¤ÎËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢»ä¤ÏÌç»Ê»á¤Î°äÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤ò°äÂ²¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÂ¿¤¯¤òÄó¶¡¡¢¤Þ¤¿²òÀâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÇ¸µ¤ÎÄ¬½ñË¼¸÷¿Í¿·¼Ò¤¬¡Ö¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤Ï²òÀâ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
Ãø¼Ô¡¦Ìç»Ê¿ÆÆÁ¤È¤¤¤¦ÃË
¡Ø¶õ¤È³¤¤Î³¶¤Æ¤Ç¡Ù¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Ë¤è¤ë½ñÀÒ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢µ½Ò¤ÎÀµ³Î¤µ¡¢ÆâÍÆ¤Î¿®ÍêÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇòÈý¡Ê¤Ï¤¯¤Ó¡Ë¤È¤¤¤¨¤ë°ìºý¤Ç¤¢¤ë¡£Ä¹¤é¤¯ÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÌ¾Ãø¤¬¡¢¿·Áõ²òÀâÈÇ¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¡£
Ãø¼Ô¡¦Ìç»Ê¿ÆÆÁ¤Ï³¤·³»Î´±¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢ËÜ¿Í¤âÅìµþÉÜÎ©ÂèÏ»Ãæ³Ø¹»5Ç¯¤Î¤È¤³¤·³Ê¼³Ø¹»¤ò¼õ¸³(Ï»½½Ï»´ü)¤·¤¿¤¬ÂÎÎÏ¸¡ºº¤ÇÉÔ¹ç³Ê¡Ê¥í¡¼¥×¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢Á°¤Î¼õ¸³¼Ô¤Î´À¤Ç¼ê¤¬³ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢±ºÏÂ¹âÅù³Ø¹»¤«¤éÅìµþÄë¹ñÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¤¹¤ë¤¬¡¢¸½¿¦¤Î¤Þ¤ÞÂèÏ»´üÃ»´ü¸½Ìò¼ç·×²Ê»Î´±¤È¤·¤Æ³¤·³¼ç·×Ãæ°Ó¤ËÇ¤´±¤·¡¢Åìµþ¡¦ÃÛÃÏ¤Î³¤·³·ÐÍý³Ø¹»¤ËÆþ¹»¤·¤¿¡£ÀïÁè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÎÌóÂ«¤Ç¤Ï2Ç¯¤Ç³¤·³¤òµî¤ê¡¢¶Ð¤áÀè¤ËÌá¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤è¤ê¤â¡ÖÆÃ¹¶¡×¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿
Ìç»Ê¤ÎÆ±´üÀ¸¤Ë¤Ï¡¢Àï¸å¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿ÃæÁ¾º¬¹¯¹°¡¢³°Ì³Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿È·»³°Ò°ìÏº¤é¤¬¤¤¤ë¡£·ÐÍý³Ø¹»¤Ç¤Ï4¥õ·î¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö³¤·³¼Îá¹Êó¡×¤Ê¤É¤Î°ì¼¡»ñÎÁ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢110Ì¾¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Î¤¦¤Á¥¯¥é¥¹¥Ø¥Ã¥É¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂ´¶ÈÀ®ÀÓ¤ÎÀÊ¼¡¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ·»³¤Ç¡¢Ìç»Ê¤Ï20ÈÖ¡¢ÃæÁ¾º¬¤Ï55ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
Àï´ÏÎ¦±ü¤Ç¤Î´ÏÌ³¼Â½¬¤ò·Ð¤Æ¶õÊì¿ðÄá½îÌ³¼çÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿¼îÏÑºîÀï¤«¤é¥¤¥ó¥ÉÍÎºîÀï¤Þ¤Ç¤òÅ¾Àï¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¡¦¥é¥Ó¤ÎÅ¨Á°¾åÎ¦¤Ç¤ÏÉôÂâ¤ÎÄÙÁö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£Ë£¿æ°÷°Ê³°¡¢Àï¾ì¤ÇÇÛÃÖ¤Î¤Ê¤¤¼ç·×²Ê¤Ï´Ï¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¶â¸Ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ¦ÀïÂâ¤ÎËÜÂâ¤È¤È¤â¤Ë¾åÎ¦¡¢Å¨¤ÎË¤·â¤Ç¶â¸Ë¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»ö¸å½èÍý¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿»¥¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¥é¥Ð¥¦¥ë¤ÎÂèÈ¬´ÏÂâ»ÊÎáÉô¤ËÊÖµÑ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö°ìÉô¤À¤±»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï²£ÎÎ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¡£¼º¤¦¤Î¤Ê¤éÁ´Éô¼º¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬½èÍý¤¬Áá¤¤¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥Ð¥¦¥ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÂæÏÑ¤È¡¢¤½¤Î´Ö¡¢Ã»´ü´Ö¤ÎÆâÃÏ¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¤Ä¤Í¤ËºÇÁ°Àþ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ°Àþ¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼ç·×²Ê»Î´±¤Ïµ©¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤âÂçÀïËö´ü¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·èÀï¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¹¶¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÂè°ì¹Ò¶õ´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±ÂçÀ¾Âí¼£ÏºÃæ¾¤ÎÉû´±¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¡ÖÆÃ¹¶¡×¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´
¤³¤ì¤Û¤ÉÀï¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å¾¶Ð¤ä°ÜÆ°¤ÎÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¡¢¤³¤ó¤É¤³¤½»à¤Ì¤«¤È´ÑÇ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
¡Ö¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¡£¼¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡×
¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÌç»Ê¤Ï»ä¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìç»Ê¤Î½ñ¤¯»ú¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê´¶¤¸¤ÎÉ®À×¤Ï¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÂæÏÑ¤ò½Ð·â¤·¤¿ÆÃ¹¶Ââ¤Î¸øÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÌç»Ê¤Î»ú¤È¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ì¼¡»ñÎÁ¤ò½ñ¤¯Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢Ãø½ñ¤Ë¿®ÍÑ¤¬¤ª¤±¤ë°ì¤Ä¤Î¾Úº¸¤È¸À¤¨¤ë¡£
Ìç»Ê¤ÏÀïÁèÃæ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆüµ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤é¤ÎÆüµ¤Ï½ªÀï¸å¡¢ÂæÏÑ¤«¤éÉü°÷¤¹¤ë¤È¤¤Ë¾ÆµÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆâÃÏ¤Ëµ¢¤Ã¤¿Ìç»Ê¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¼º¤ï¤ì¤¿Æüµ¤ÎÉü¸µ¤À¤Ã¤¿¡£
後編記事『東條英機を激怒させた義父が自殺を熱望した「禁断の手紙」……特攻の父と「同じ命日」に逝った副官』へ続く
【つづきを読む】東條英機を激怒させた義父が自殺を熱望した「禁断の手紙」……特攻の父と「同じ命日」に逝った副官
