Âç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¿®Ä¹¤Î¶¸µ¤¡¢Äï¡¦¿®¾¡¤Î¡ÖÆóÅÙ¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤¬¾·¤¤¤¿àÊµ¿¿´¤È¼ÆÅÄ¾¡²È¤Î¡È°Õ³°¤Ê²áµî¡É
¼ÆÅÄ¿À¼Ò¡ÊÊ¡°æ»Ô¡Ë¤Î¼ÆÅÄ¾¡²ÈÁü
¡¡2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ëÅÀ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Å·²¼¿Í¤È¤Ê¤ë½¨µÈ¡Ê±é¡§ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ò¡¢½¨Ä¹¡Ê±é¡§ÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ë»Ù¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Âè6ÏÃ¡Ö·»Äï¤Îå«¡×¤Ç¤Ï¡¢±¾Â¾ë¼ç¡¦ÂçÂô¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Ë¿®Ä¹°Å»¦¤Îµ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿½¨µÈ¤ÎÌ¿¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍâÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿®Ä¹¤ËÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½¨Ä¹¡£¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢·»¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£º£²óÊüÁ÷¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØÀï¹ñºÇ¹â¤ÎNo.2¡¡Ë¿Ã½¨Ä¹¤Î¿ÍÀ¸¤Èå«¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¿¿»³ÃÎ¹¬»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊJBpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ØÁö¤ì¥á¥í¥¹¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢½¨µÈ¤ÎÌ¿¤ò·ü¤±¤¿¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È
¡¡·»¤Î½¨µÈ¤¬½è·º¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¡¢ÂÀºË¼£¤Î¡ØÁö¤ì¥á¥í¥¹¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾õ¶·¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢¿®Ä¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈþÇ»¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈøÄ¥¹ñ¤ÈÈþÇ»¹ñ¤Î¶¤Ë¤¢¤ë¸¤»³¾ë¤òÍî¤È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸¤»³¾ë¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Å¨¹ñ¤Ç¤¢¤ëÈþÇ»Â¦¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¡¢±¾Â¾ë¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¤»³¾ë¤¬ºØÆ£²È¤Î½ô¾ë¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¹¶¤á¹þ¤á¤Ð¡¢¾ë¤ÏÍî¤Á¤ë¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¤»³¾ë¹¶Î¬¤Î²¼ÃÏ¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢±¾Â¾ë¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿®Ä¹¤Ï±¾Â¾ë¼ç¤ÎÂçÂô¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ò¿²ÊÖ¤é¤»¤è¤¦¤È¡¢½¨µÈ¤ÈÄï¤Î½¨Ä¹¤òÇÉ¸¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¿®Ä¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ÆÄ´Î¬¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ò¿®Ä¹¤Î¤¤¤ëÀ¶½§¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢½¨µÈ¤¬¿Í¼Á¤È¤·¤Æ±¾Â¾ë¤Ë»Ä¤ê¡¢½¨Ä¹¤¬¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤È¤È¤â¤ËÀ¶½§¤Ø¡£¼ê¤òÁÈ¤à¼ê¤Ï¤º¤¬À°¤¨¤Ð¡¢¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ò±¾Â¾ë¤Ëµ¢´Ô¤µ¤»¤Æ¡¢±¾Â¾ë¤ÇÂÔ¤Ä½¨µÈ¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Î²ÙÊª¤«¤éÆÇ¤òÅÉ¤Ã¤¿¡Ö¶ìÌµ¡Ê¤¯¤Ê¤¤¡§Ç¦¼Ô¤¬ÍÑ¤¤¤ëÇ¦¶ñ¤Î°ì¼ï¡Ë¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£¿®Ä¹¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢½¨Ä¹¤¬¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Îµ¿¤¤¤òÀ²¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ÏÆ¤¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢±¾Â¾ë¤ÇÂÔ¤Ä·»¤Î½¨µÈ¤âÌ¿¤¬´í¤¦¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢½¨Ä¹¤¬ËÛÁö¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î°ïÏÃ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®À¥Êã°Ã¤Î¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ï¢ÁÛ¤·¤¿¡ØÁö¤ì¥á¥í¥¹¡Ù¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÂÀºË¼£¤¬¤ä¤é¤«¤·¤¿Í§¿Í¤Ø¤Î¤Ò¤É¤¤»ÅÂÇ¤Á¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ç¤Ï½¨µÈ¼«¿È¤¬¹³ÊÛ¡©¥É¥é¥Þ¤¬½¨Ä¹¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤¿Ì¯
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢±¾Â¾ë¤Ç¤¿¤é¤Õ¤¯ÈÓ¤ò¿©¤é¤¦½¨µÈ¤È¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç´À¤ò¤«¤¯½¨Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾®À¥Êã°Ã¤Î¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½¨µÈ¼«¿È¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë¡¢¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ò¿²ÊÖ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖËÅÎ¬¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡×¤È½¨µÈ¤Ï¿®Ä¹¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸åÆü¡¢½¨µÈ¤¬¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®Ä¹¤ËÇÒ±Ú¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁ°Ìë¤Ë¿®Ä¹¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¿®Ä¹¤Ï¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿¹ä¤Î¼Ô¡×¤È¤·¡¢¿´ÊÑ¤ï¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¿´¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡Ö»¦¤¹¤Û¤«¤¢¤ë¤Þ¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤óàÊµ¿¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¿®Ä¹¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÃ¯¤Î°Õ¸«¤Ë¤â¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¡£½¨µÈ¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò½Å¡¹Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°Õ¸«¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ä¤Î¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½Ì£Êý¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç»¦¤»¤Ð¡¢º£¸å¤¤¤¯¤éÄ´Î¬¤·¤Æ¤â¿¥ÅÄ¤Ë¹ß¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¿®Ä¹¤¬¤ä¤Ï¤ê¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ò»¦¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢½¨Ä¹¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤º¤Ë¤³¤Î¼Ô¤ò»Â¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢º£¸å¿¥ÅÄ¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ë¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¹³ÊÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ç¤Î½¨µÈ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿®Ä¹¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢½¨µÈ¤Ï¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Ë¡Ö¤ï¤·¤ò¿Í¼Á¤Ë¤·¤Æ¡¢µÞ¤¤¤ÇÆ¨¤²¤è¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Ï¡Ö¿´ÆÀ¤¿¡×¤È±þ¤¸¤Æ¡¢½¨µÈ¤Î¶»¤ËÏÆº¹¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡Ö¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤¤¤Ä¤ÎÌ¿¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÆ¨Áö¤·¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£½¨µÈ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ÏÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¡¢¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤¬¤¤¤«¤Ë¡È½¨µÈ¥¢¥²¡É¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¾å¡¢¤³¤Î¤¢¤È¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ»Ë¼Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºØÆ£²È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿®Ä¹¤ÈÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¤Î¤Á¤Ë¹ßÉú¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½¨µÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¨Ä¹¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡ÖÂÔ¤Ä¿È¤«¡¢ÂÔ¤¿¤»¤ë¿È¤«¡×¡Ä½¨Ä¹¤ÎÈèÊÀ¤Ë½Å¤Ê¤ëÂÀºË¼£¤Î¿È¾¡¼ê¤ÊÌ¾¸À
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿½¨Ä¹¡£»ý¤ÁÁ°¤Îµ¡Å¾¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Æñ¶É¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ä·»¤Î¤â¤È¤Ø¡£¡ØÁö¤ì¥á¥í¥¹¡Ù¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î´¶Æ°Åª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡ØÁö¤ì¥á¥í¥¹¡Ù¤Ï¡¢ºî¼Ô¤ÎÂÀºË¼£¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÍ§¤òÂÔ¤¿¤»¤¿ÂÎ¸³¡×¤¬´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¾®Àâ²È¤ÎÃÉ°ìÍº¤ÏÂÀºË¤ÎºÊ¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ç®³¤¤ÎÎ¹´Û¤Þ¤Ç¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂÀºË¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°û¿©Âå¤ä½ÉÇñÈñ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡ÃÉ¤«¤é¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÂÀºË¡£¤ªÎé¤Ë¤È¾®ÎÁÍý²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Âç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤ÏÍ·½÷²°¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤·¡¢·ë¶É¤ª¶â¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¿°ÕÌ£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÉ¤¬½É¤Ë»Ä¤ê¡¢ÂÀºË¤ÏÅìµþ¤Ç¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÉ¤¬ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤ÉÂÀºË¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÉ¤¬¡¢½É¤Î¿Í¤ËÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÂÀºË¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ë°æÉúËðÆó¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¾´ý¤ò»Ø¤¹ÂÀºË¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤ÎÃÉ¤Ë¡¢¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤ËÂÀºË¤Ï¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡ÖÂÔ¤Ä¿È¤¬¿É¤¤¤«¤Í¡¢ÂÔ¤¿¤»¤ë¿È¤¬¿É¤¤¤«¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¡ÖÇ®³¤»ö·ï¡×¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÂÀºË¤¬¡ØÁö¤ì¥á¥í¥¹¡Ù¤ò½ñ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤â¡¢ÂÔ¤Ä¿È¤Ç¤¢¤ë½¨µÈ¤è¤ê¤â¡¢ÂÔ¤¿¤»¤ë¿È¤Ç¤¢¤ë½¨Ä¹¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Û¤ÉÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀºË¤¬¸«¤¿¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÀºËËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸¥¿ÈÅª¤Ê½¨Ä¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢½¨µÈ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¥á¥í¥¹¤Î¤´¤È¤¯Áö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿®Ä¹¤ÎàÊµ¿¿´¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿Äï¡¦¿®¾¡¤Ë¤è¤ë¡ÖÆóÅÙ¤ÎËÅÈ¿¡×¤ÈÈá·àÅª¤Ê·ëËö
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿®Ä¹¤Ï½é¤á¤«¤é¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤òË´¤¼Ô¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢À¶½§¤Ë¤ª¤Ó¤´ó¤»¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¿®Ä¹¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇàÊµ¿¿´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÈÄï¡¦¿®¾¡¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢Ëå¤Î»Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÇÆóÅÙÌÜ¤¸¤ã¡£°ìÅÙ¤Ïµö¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¿®Ä¹¤¬¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Äï¤Î¿®¾¡¤ÏÆóÅÙ¤â·»¤ËËÅÈ¿¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙÌÜ¤Ï¹°¼£2¡Ê1556¡ËÇ¯¡¢¿®Ä¹¤¬À¶½§¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¿®Ä¹¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¿®¾¡¤òÍÊÎ©¤·¤è¤¦¡×¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤À¼ÆÅÄ¾¡²È¤¬¡¢¿®Ä¹¤Î½ÉÏ·¡¦ÎÓ½¨Äç¡Ê¤Ò¤Ç¤µ¤À¡Ë¤È¤½¤ÎÄï¡¦Èþºî¼é¡Ê¤ß¤Þ¤µ¤«¤Î¤«¤ß¡Ë¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¿®Ä¹¤ÎÄ¾³íÎÎ¤Ç¤¢¤ë¼ÄÌÚ¡Ê¤·¤Î¤®¡Ë»°¶¿¤òÃ¥¼è¡£ºÖ¤òÃÛ¤¤¤Æ¿®Ä¹¤òÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï¡¢ÎÙ¹ñ¤ÎÈþÇ»¤Ç¡¢ºØÆ£Æ»»°¤¬ÃäÃË¤ÎºØÆ£µÁÎ¶¡Ê¤è¤·¤¿¤Ä¡Ë¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹ÎÉÀî¤ÎÀï¤¤¡×¤¬ËÖÈ¯¡£Æ»»°¤¬ÇÔ¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿º¢¤À¡£¿®Ä¹¤ÏÎÙ¹ñ¤ÎºØÆ£Æ»»°¤ÎÌ¼¡¦Ç»É±¡Ê¤Î¤¦¤Ò¤á¡Ë¤òÀµ¼¼¤È¤·¤ÆÕ¸¤ê¡¢Æ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Æ»»°¤È¤¤¤¦¸å¤í½â¤ò¼º¤Ã¤¿º£¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¡¢¾¡²È¤ÏÆ°¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿®Ä¹¤ÏÌ¾±Û¤ËºÖ¤òÃÛ¤¤¤Æº´µ×´Ö¿®À¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¼«¤éÀ¶½§¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£Î¾¼Ô¤Î·³Àª¤¬°ðÀ¸¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡Ö°ðÀ¸¤ÎÀï¤¤¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®Ä¹¤ÏÈþºî¼é¤é¤òÆ¤¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÆÅÄ¾¡²È¤ÏÇÔÁö¡£¿®¾¡¥µ¥¤¥É¤ÎÇÔËÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿®¾¡¤¬Ëö¿¹¾ë¡Ê¤¹¤¨¤â¤ê¤¸¤ç¤¦¡Ë¤ËäÆ¾ë¤¹¤ë¤È¡¢¿®Ä¹¤Ï¹¶¤á´ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿®Ä¹¤È¿®¾¡¤ÎÀ¸Êì¤Ç¤¢¤ëÅÚÅÄ¸æÁ°¤Î¤È¤ê¤Ê¤·¤â¤¢¤ê¡¢·ë¶É¤ÏÄï¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¡¢¾¡²È¤ä½¨Äç¤â¼ÏÌÈ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¼«Ê¬¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿Äï¤Î¿®¾¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ºË¾¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ö°ðÀ¸¤ÎÀï¤¤¡×¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Ë¡¢¿®¾¡¤Ïº£ÅÙ¤³¤½·»¤òÆ¤¤Ä¤Ù¤¯µóÊ¼¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿®Ä¹¤Ï²¾ÉÂ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤éÉÂ¤Î±½¤ò¹¤á¤ë¤È¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤¿¿®¾¡¤ò²È¿Ã¤¿¤Á¤ËÀ®ÇÔ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿®¾¡¤â¤Þ¤¿¸«Éñ¤¤¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢¿®Ä¹¤òÆ¤¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¤¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ¤¤¿¤ì¤ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¿®Ä¹¤ÏÄï¤òÆ¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿®Ä¹¤¬ÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¿®¾¡¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ò»¡ÃÎ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¤¬»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤«¤é¤À¡£¾¡²È¤¬¿®¾¡¤ò¸«¸Â¤Ã¤Æ¿®Ä¹Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Òº¡ÃéÀá»Å¸õ¤ËÉÕ¤Æ¡¢¸å¤Ë±ÛÁ°Âç¹ñ¤ò¼ÆÅÄ¤ËÈï¶ÄÉÕ¸õ¡Ó
¡Ê¤³¤Î¤È¤¤ÎÃéÀá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¾¡²È¤Ï±ÛÁ°¤È¤¤¤¦Âç¹ñ¤ò¿®Ä¹¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¾¡²È¤¬¡Ö¤³¤Î¾¡²È¡¢·è¤·¤ÆÅÂ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤Ì¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï¿®¾¡Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿²áµî¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¤¦Î¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»ö¼Â¡¢¾¡²È¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼é¤ê¡¢¿®Ä¹¤ËÃéµÁ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿®Ä¹¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¡©¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤¬±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ä¤Ö¤ÆÂÇ¤Á¡×¤È¤¤¤¦»¦°Õ
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤Æó¤Ä¤Î¡Ö¿¿Áê¡×¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë¿®Ä¹¤ÎÀâÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢½¨Ä¹¤¬½¨µÈ¤ÎÂÔ¤Ä±¾Â¾ë¤Ë¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤È¤È¤â¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£Àî¤òÅÏ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤¬¿å¤ÎÃæ¤ËÀÐ¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤ò¡¢½¨Ä¹¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Ï¡¢ÀÐ¤òÍÑ¤¤¤¿¹¶·â¡Ö¤Ä¤Ö¤ÆÂÇ¤Á¡×¤òÂ©»Ò¤ËÅÁ¼ø¤¹¤ë¤Û¤ÉÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ò¤Ä¤Ö¤ÆÂÇ¤Á¤ÇÅÝ¤¹¤Ù¤¯¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿®Ä¹¤ÎàÊµ¿¿´¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍðÀ¤¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¿µ½Å¤µ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥Ó¥¢¤µ¤¬¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æó¤Ä¤á¤Î¡Ö¿¿Áê¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿®Ä¹¤¬¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤òÆ¤¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢½¨µÈ¤ÏÁ°ÅÄÍø²È¤«¤é»öÁ°¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿Í¼Á¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹ëÃÀ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë½¨µÈ¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Û¤É¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½¨µÈ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¿¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é½¨Ä¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢½¨µÈ¤ÏÅ·²¼¿Í¤Ø¤È¤É¤ó¤É¤óÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼¡²ó¤ÎÂè7ÏÃ¡Ö·è»à¤ÎÃÛ¾ëºîÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈþÇ»¹¶¤á¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¿®Ä¹¤ËÂÐ¤·¡¢½¨µÈ¤ÏËÏËó¾ë¡Ê¤¹¤Î¤Þ¤¿¤¸¤ç¤¦¡Ë¤Î¹¶Î¬¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£½¨Ä¹¤ÏÈøÄ¥¤ÈÈþÇ»¤Î¹ñ¶¤ò»ÅÀÚ¤ëÀîÊÂ½°¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Æ°¤½Ð¤¹¡£
