ÌÂµÜ¤Î¤è¤¦¤Ê½éÂå¼Ò²°¤«¤é¸ÅÅµÍÍ¼°¤ÎÀ¾ÍÎ´Û¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¡Ä¡Ä¹ÖÃÌ¼Ò¼Ò²°¤Ï117Ç¯¤Ç¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿

2026Ç¯£±·î14Æü¡¢¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤¬Âè174²ó³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬·úÃÛ»Î¤Ç¤â¤¢¤ëÃø¼Ô¤ÎÄ»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ï¡¢¼õ¾Þºî¤Ç°ì¸®¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿·úÃÛ²È¤È¡¢¤½¤Î²È¤Î3Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë½»¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿Í¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤®½Ð¤·¤¿Æ±ºî¤Î¼õ¾Þ¤ò¸À½Ë¤®¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¼Ò²°¤È¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎò»Ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð³¹¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¡ÖKODANSHA¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡©¡×
½¢¿¦³èÆ°¤ò¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÆþ¸ý¤Ç¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤·¡¢³§¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤«¤¯¤¤¤¦É®¼Ô¤â¥ó½½Ç¯Á°¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²°¤ÎÁ°¤Ë¤Ï²»±©ÄÌ¤ê¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÁö¤ê¡¢¼Ò²°¤òÇØ¤Ë¤·¤¿º¸¼ê¤Î¤Ä¤¤¢¤¿¤ê¤Ë¤ÏÌ¾Ñë¡¦¸î¹ñ»û¤Î¹ëÁÔ¤ÊÌç¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î½»Âð³¹¤Ç¡¢°ìÈÌ½»ÂðÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î£±F¤Ë¤Á¤é¤Û¤é¤È°û¿©¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Ï¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾®³Ø´Û¤ä½¸±Ñ¼Ò¤Î¤¢¤ë¿ÀÊÝÄ®¡¢Ê¸éº½Õ½©¤Î¤¢¤ë¹íÄ®¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Î¤¢¤ë¿À³Úºä¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈË²Ú³¹¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á¤äÌë¤Î²ñ¿©¾ì½ê¤Ë¤â»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤È¤¤¿¤é¤½¤ÎËÜ¼Ò¤Ï¶äºÂ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¯¡Á¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇËÁÆ¬¤ÎÌä¤¤¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÌÀ²÷¤ÊÅú¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÏ¶È¼Ô¡¦Ìî´ÖÀ¶¼£¤¬¡¢ÅÔ¿´¤ÎÆø¤ä¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¼Ò°÷¤¬·Ú¡¹¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¥À¥á¤À¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£Ã¯¤â¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤¿¤á¤«¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¼ÒÆâ¤ÇÈæ³ÓÅª¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤È¼Ò²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯µ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÁÀî¹ËµÈ¤¬Âç±ü¤Î¡Ö²»±©¡×¤ËÄ®¤òÍ¿¤¨¤¿
¹ÖÃÌ¼Ò¤Î½êºßÃÏ¤Ï¡¢Ê¸µþ¶è²»±©2ÃúÌÜ¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤¬ºî¤Ã¤¿¹âÅÄÌô±à¤¬¤¢¤ê¡¢ÌôÁð¤äÁð²Ö¤¬»îºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1681¡ÊÅ·ÏÂ¸µ¡ËÇ¯¤Ë¸ÞÂå¾·³¡¦¹ËµÈ¤¬¡¢À¸Êì¡¦·Ë¾»±¡¤Î¿®Íê¸ü¤«¤Ã¤¿Ê©ÁÎ¡¦Î¼¸¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¸î¹ñ»û¤ò³«»³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¹ëÁÔ¤Ê»û±¡¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÌçÁ°¤ËÉý¹¤¤¤ªÀ®¤êÆ»¡Ê¸½ºß¤Î²»±©ÄÌ¤ê¡Ë¤òºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä®¿Í¤¬Ã¯¤â°Ü½»¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ËµÈ¤ÏÆ»¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¿Í²È¤ò·úÃÛ¤·¡¢1697(¸µÏ½10)Ç¯¡¢¤³¤ì¤ò±ü½÷Ãæ¤Î¡Ö²»±©¡×¤ËÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¹¡£
¤¦¡Á¤ó¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ºÇ½é¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÅÚÃÏÊÁ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢Î©¤ÁÊÂ¤ó¤ÀÌçÁ°¤ÎÄ®²È¤¬Ãã²°¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èó¸øÇ§¤Î´¿³Ú³¹¡Ê²¬¾ì½ê¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÌîÃéË®¤Ë¤è¤ëÅ·ÊÝ¤Î²þ³×¤Ç²¬¾ì½ê¤ÏÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿²»±©¤ÎÃÏ¤Ï¡¢¹¤¤Æ»¤³¤½¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ÎÆø¤ï¤¤¤¬¤Ê¤¤ÃÏ¤ËµÕÌá¤ê¤·¤ÆÌÀ¼£¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¼Ò²°¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÌÂÏ©¡×
Ìî´ÖÀ¶¼£¤¬¡ÖÂçÆüËÜÍºíç²ñ¡×¤È¤·¤Æ¹ÖÃÌ¼Ò¤ò´úÍÈ¤²¤·¤¿¤Î¤Ï1909¡ÊÌÀ¼£42¡ËÇ¯¡¢¾ì½ê¤Ï²»±©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÄ»Òºä¡Ê¸½¡¦Ê¸µþ¶èÀéÂÌÌÚ3ÃúÌÜ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£26ÄÚ¤Î¼Ú²È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÀ¶¼£°ì²È¤â½»¤à¤È¤¤¤¦¿¦½»°ìÂÎ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
½éÂå¤¬²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄëÂç¤Î½ñµ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÀÚ¤Ã¤ÆÂ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Ï¼Ò¶È¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿ô¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢²ÈÃæ¤¬ÊÔ½¸°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈÌ³°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¼Ò°÷¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÒÄ¹¤ÏÃÄ»Òºä¤Î²È¤ÎÈ¬¾ö¤ÎÉô²°¤Ç¡¢Ã¼Á³¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥ë¥ÞÂç»Õ¤ÎÌÌÊÉ¶åÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤âÌó½½Ç¯´Ö¡¢ºÁ¤Ã¤¿¤¤ê¤À¡£¤ªµÒ¤¬¤¯¤ì¤Ð¤½¤³¤Ç±þÂÐ¤¹¤ë¡£¼Ò¤Î¼Ô¤Ë¤â¤½¤³¤Ç²ñ¤¦¡£·îµë¤â¤½¤³¤ÇÅÏ¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¹©¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¡Ö¹ÖÃÌ¼Ò50Ç¯»Ë¡×¸µ¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¦¹â¶¶¥¯¥ó¡Ê¥¦´§¤Ë·¯¡Ë°ì¤Î²óÁÛ¡Ë
ÁÏ¶È¤ÎÍâÇ¯¡¢À¶¼£¤Ï¸ÀÏÀ»¨»ï¡ÖÍºíç¡×¤òÁÏ´©¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¸ä³Ú»¨»ï¡Ö¹ÖÃÌ¶æ³ÚÉô¡×¤âÁÏ´©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©Åö½é¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¤â¡¢1912¡ÊÂçÀµ3¡ËÇ¯º¢¤Ë¤Ï¼Ò¤Î·Ð±Ä¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Âç²È¤«¤é¡¢¼Ú²È¤ÈÎÙÃÏ¤´¤ÈÇã¤ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢239ÄÚ¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ3¸®¤ÈÅÚÂ¢¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾ÍÎ´Û¤òÁýÃÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬½é¤Î¼«¼Ò¥Ó¥ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼Ò¶È¤ÎµÞ¿¤ËÈ¼¤¤¡¢ÃÄ»Òºä¤Î¼Ò²°¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È10²ó¤â³ÈÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
ÃÄ»Òºä¤Î¼Ò²°¤ÏÉÕ¤±Â¤·¡¢ÉÕ¤±Â¤·¤Ç¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÁýÃÛ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦´Ö¼è¤ê¤â²¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¼ÒÆâ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢È¬È¨¤Îé®¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢½Ð¸ý¤¬¤É¤Á¤é¤ä¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÂçÊÑ¤Ê¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤ÆÊÌ´Û¤òÆó¸®¤â·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¼Ò¤ÎÁ°¤ÎÉáÄÌ¤Î²È²°Æó³¬¤Ê¤É¤ò²ñµÄ¼¼¤Ë¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢ÆüÊëÎ¤¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Î¶õ²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ²ñµÄ¼¼¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¤«¡¢ÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÁýÃÛ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¼Ò°÷¤ÎÁý²Ã¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö50Ç¯»Ë¡×ÊÔ½¸ÀÕÇ¤¼Ô¡¦Å«ÌÚÄ÷¼£¤Î²óÁÛ¡£¡Ö50Ç¯»Ë¡×¼ÒÆâ»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
1911(ÂçÀµ2)Ç¯¤«¤é¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¼Ò°÷¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Ò¾ï¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¼«¼ÒÆâ¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¡¢°á¿©½»¤òÊÝ¾Ú¤·¡¢¼Ò¤Î¼Â³Ø¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¡¢Ä¹¤¸¤Æ¤Ï¼Ò°÷¤ËÅÐÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Á°½Ð¤Î¹â¶¶»á¤äÅ«ÌÚ»á¤â¾¯Ç¯¼Ò°÷½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃ´ÅöÂØ¤¨¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉô½ð¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼Ò²°Æâ¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áý¾²¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¤¤«¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë30¿Í¤Î¾¯Ç¯¼Ò°÷¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¾¯Ç¯Éô¡×¤À¤±¤Ç¤â61¿Í¤â¤ÎÂç½¸ÃÄ¤ò¼Ò²°¤ËÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤â¤Ï¤äÃÄ»Òºä¤Î¼Ò²°¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°ì¤Î·úÃÛ²È¤ËÀß·×¤òÍê¤à
Ìî´ÖÀ¶¼£¼«¿È¤Ï¡¢1920¡ÊÂçÀµ9¡ËÇ¯¡¢ÃÄ»Òºä¤òÎ¥¤ì¤Æ²»±©¤ÎÅ¡Âð¤òÇã¤¤µá¤á¡¢¤½¤³¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£¤Î»ÊË¡Âç¿Ã¡¦»³ÅÄ¸²µÁ¤¬½»¤Þ¤¤¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤â¹Ô¹¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÀ¾ÍÎ´Û¤Î¤Û¤«¡¢ÏÂÉ÷¤ÎÅ¡Âð¤â¤¢¤ê¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤¬6500Í¾ÄÚ¤È¤¤¤¦¹ÁÔ¤ÊÊª·ï¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢À¶¼£¤Ï¤¤¤º¤ì¤³¤Î¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤Ë¼Ò²°¤ò°ÜÅ¾¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤è¤¤¤è²»±©¿·¼Ò²°·úÀß¤ÎÀß·×¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Ë¤Ï¿¹ÅÄÌÒËÓ¤È¤¤¤¦¼Ò°÷·úÃÛ²È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¿·¼Ò²°·úÀß¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¶äºÂ¤È¤«ÆüËÜ¶¶¤È¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Æø¤ä¤«¤ÊÊØÍø¤Ê¤È¤³¤í¤Ë·ú¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÊÔ½¸¼ÂÌ³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Ê¤Ç¹Ô¤¤¡¢¼Ò²°¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤¿¤¤¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤ÆÀß·×¤ÏÆüËÜ°ì¤Î·úÃÛ²È¤ËÍê¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¡£¡¡¤·¤«¤·ÆüËÜ°ì¤Î·úÃÛ²È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÌ³½ê·úÃÛ¡¢½»Âð¡¢Èþ½Ñ·úÃÛ¤¢¤ë¤¤¤Ï¹©¾ì·úÃÛ¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¤µ¤·¤º¤á»öÌ³½ê·úÃÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Á¾º¬¡¦ÃæÛê»öÌ³½ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á¾º¬¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î³Ø¹»¤Î¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¡¢ÄëÂç¤Î¹Ö»Õ¤â¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á¾º¬ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÍê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ°½Ð¡¦¡Ö50Ç¯»Ë¡×¼ÒÆâ»ñÎÁ¤è¤ê¡¢¿¹ÅÄÌÒËÓ¤Î²óÁÛ¡Ë
Á¾º¬¡¦ÃæÛê·úÃÛ»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡Ö°ìÃúÎÑÆØ(¥í¥ó¥É¥ó)¡×¤Èëð¤ï¤ì¤¿´Ý¤ÎÆâ¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»°É©¤ÎÁ¾º¬Ã£Â¢¡Ê1853-1937¡Ë¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢¸åÇÚ¤ÎÃæÛêÀº°ìÏº(1868-1936)¤È¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿Àß·×»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£
Á¾º¬¤ÏÆüËÜ¤Î¶áÂå·úÃÛ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¥¸¥ç¥µ¥¤¥¢¡¦¥³¥ó¥É¥ë¤Î¶µ¤¨»Ò°ì´üÀ¸¡ÊÃ¤Ìî¶â¸ã¡¢Á¾º¬Ã£Â¢¡¢ÊÒ»³Åì·§¡¢º´Î©¼·¼¡Ïº¡Ë¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Á¾º¬¡¦ÃæÛê»öÌ³½ê¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¡ÖºÇÎÉ¡¦ºÇÂç¤ÎÌ±´Ö·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë·úÃÛÊª¤Ë¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½Î¿Þ½ñ´Û(µì´Û¡£½ÅÍ×Ê¸²½ºâ)¤äÌÀ¼£²°µþ¶¶¥Ó¥ë(Ãæ±û¶è»ØÄêÊ¸²½ºâ)¡¢µì¾®³Þ¸¶Çì¼ßÅ¡¡ÊÅìµþÅÔÁªÄêÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àß·×´°Î»¡¢¤È¤¿¤ó¤Ë´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤¬
¤µ¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤¬Á¾º¬¡¦ÃæÛê»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1923(ÂçÀµ12)Ç¯2·î¡£¿ô¥õ·î¤ÇÀß·×¤Ï´°Î»¤·¡¢·úÄÚ200Í¾ÄÚ¤ÇÃÏ¾å£³³¬(ÃÏ²¼1³¬)¡¢1000ÄÚÄøÅÙ¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Å´¹ü¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Á¼°¤Ç¡¢·úÃÛµö²Ä¤â²¼¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±Ç¯9·î1Æü¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¡£¹¬¤¤¡¢¼ÒÆâ¤Ë¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²»±©¤ÎÌî´ÖÅ¡À¾ÍÎ´Û¤ÏÅÝ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¶¼£¤Ï¤½¤ì¤Ë¤â¤á¤²¤º¡¢¼Ò°÷¡¦¾¯Ç¯¼Ò°÷¤òÂçÆ°°÷¤·¤Æ½ñÀÒ¡ØÂçÀµÂç¿ÌºÒÂç²ÐºÒ¡Ù¤ò¶ÛµÞ½ÐÈÇ¡£Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±½ñ¤¬¤µ¤é¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¼Ò¶È¤òÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¿ÌºÒÁ°¤Î¼Ò²°Àß·×°Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¡¢·×²è¤ÏÇò»æ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸¶°Æ¤òÇÑ´þ¤·¤Æ¡¢ÂèÆó°Æ¤Î¿·Àß·×¤òÄó½Ð¤»¤ë¤Ï¼Â¤ËÂçÀµ14¡Ê1925¡ËÇ¯7·î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¤Íè¡¢Ç¯ÅÙ¤ò·Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤Î»ö¶È¤ÏÈôÌö¤ËÈôÌö¤ò½Å¤Í¡¢·úÃÛÀß·×¤â¤Þ¤¿¤³¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ³ÈÄ¥¤Þ¤¿³ÈÄ¥¡¢Âè»°°Æ¤Ë¼¡¤°¤ËÂè»Í°Æ¤ò°Ê¤Æ¤·¡¢Âè»Í°Æ¤Ë¼¡¤°¤ËÂè¸Þ°Æ¤Î³ÈÄ¥¤ò¿½¤·½Ð¤é¤ì¤¿¤ë¤Ï¼Â¤Ë¾¼ÏÂ£¶¡Ê1931¡ËÇ¯7·îËö¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢Àß·×»öÌ³½ê¤Î¥Ü¥¹¤Î°ì¿Í¡¢ÃæÛêÀº°ìÏº»á¤¬¿·¼Ò²°ÍîÀ®µÇ°¼°Åµ¤Ç°§»¢¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ÍîÀ®¼°¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1934¡Ê¾¼ÏÂ£¹¡ËÇ¯7·î29Æü¡£Àß·×°ÍÍê¤«¤é11Ç¯È¾¤â¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸½ºß¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÖÃÌ¼ÒËÜ´Û¤Ç¤¹¡£
»³¤Î¤è¤¦¤ÊÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿Ìî´ÖÀ¶¼£
ºÇ½é¤ÎÀß·×¤Ç¤Ï±ä¾²ÌÌÀÑ1000Í¾ÄÚÃÏ¾å3³¬ÃÏ²¼1³¬·ú¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·ë¶É3800Í¾ÄÚÃÏ¾å7³¬ÃÏ²¼1³¬¤ËÂç³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸±¦ÂÐ¾Î¤Î¸ÅÅµÍÍ¼°·úÃÛ¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤Ë¤Ï¥É¡¼¥ê¥¢¼°¤ÎÎóÃì¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢¥Ö¥í¥ó¥ºÀ½¤ÎÈâ¤¬ÍèµÒ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÎóÃì¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó¿ÀÅÂ¤Ê¤É¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¥·¥¹¡Ê¤Õ¤¯¤é¤ß¡Ë¤Îµ»Ë¡¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå·úÃÛ¤Ç¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍîÀ®¼°¤ÎÆü¡¢ÃæÛêÀº°ìÏº»á¤Î°§»¢¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ìî´ÖÀ¶¼£¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÃæÛêÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂçÀµ12Ç¯¤è¤ê¤³¤Î·úÊª¤ÎÀß·×¤òÁ¾º¬ÀèÀ¸¡¢ÃæÛêÀèÀ¸¡¢¤½¤Î»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼¤Íè¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¿½¤·¤Þ¤·¤Æ¡¼¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤è¤êÂçÊÑ¤Ê¸æÌµÍý¤Ç¤¹¡£(ÃæÎ¬)¤É¤¦¤¾¤·¤ÆÁñ½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë´ê¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¾¤·¤Æ¸÷µ±¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë´ê¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¾¤·¤Æ²ÚÈþ¤ò¤µ¤±¤Æ¤Ä¤È¤á¤Æ¼Á¼Â¹ä·ò¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë´ê¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¾¤·¤Æ²æ¤é¤ÎÀº¿À¤ò¡¢²æ¤é¤Îº²¤ò¡¢²æ¤é¤Î¼ÒÉ÷¤ò¡¢²æ¤é¤ÎÀ³Ê¤ò¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¾¤·¤ÆÀ¶¤¯ÌÀ¤ë¤¤·úÃÛ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¾¤·¤Æ±ÒÀ¸¤Ë¤â¤è¤¯¡¢´¹µ¤¤ËºÎ¸÷¤Ë¤³¤È¤´¤È¤¯ÌÜÅª¤Ë¤«¤Ê¤¦¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£Ëü»öËüÃ¼¡¢»Å»ö¤Î¤·¤è¤¤¤è¤¦¤ËÇ½Î¨¤ÎÁý¿Ê½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ·ùÌ£¤Î¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²û¤«¤·¤¤¡¢¤·¤«¤âÉî¤ê¤¬¤¿¤¤¡¢°Ò¤¢¤Ã¤ÆÌÔ¤«¤é¤¶¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·¯»Ò¤ÎÂç¿Í³Ê¤òÈ÷¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·úÊª¤Ë¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤±¾¡¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¤·¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç(¾Ð¤¤À¼)¡¢ºÇ¤â°Â¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£ÇË³Ê¤Î·ÐÈñ¤Ç¤ª´ê¤¤¿½¤·¤¿¤¤¡£¤â¤¦¤ï¤¬¤Þ¤Þ°ìÇÕ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿Ìõ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡¢¼Ò²°¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î½»Âð¤Ø¤ÎÌ´¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¸ì¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¾ð¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£Ìî´ÖÀ¶¼£¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÁ°¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÂåÍÑ¶µ°÷¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¸å¤â¡¢Èà¤Ï¾¯Ç¯¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ë¼«¤é¤ò¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¡×¡¢ºÊ¡¦º¸±Ò¤ò¡Ö±üÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î²ó¸ÜÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄí¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö³Ø¹»¤Î¤è¤¦¤Ê¡×Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÉÑ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÉ÷¤¬¡¢Ìî´ÖÀ¶¼£¤ò¹»Ä¹ÀèÀ¸¤È¤¹¤ë¡Ö¹ÖÃÌ¼Ò³Ø¹»¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¶¼£¼«¿È¤¬¤½¤ì¤ò²¿¤è¤ê¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤ÇÉô²°¤Ë»¥¤ò¤«¤±¤ë¤«¡©¡×
¼Â¤ÏÀ¶¼£¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¿·¼Ò²°¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¼Ò°÷¤¬´±Î½Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¹âËý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«µ¤¤ò¤â¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¼ÒÀ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖÞÕÁ³°ìÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¼Ò²°¤¬¤Ç¤¤Æ¡ÖÊÔ½¸¼¼¡×¡Ö²ñ·×¼¼¡×¡Ö±Ä¶È¼¼¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¬¤±¤ë¤È¡¢ÞÕÁ³°ìÂÎ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
M·¯¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤¬¡¢¿·¼Ò²°¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢³ÆÉô²°¤ÎÆþ¸ý¤Ë¼¼¤ÎÌ¾Á°¤òÉ½¼¨¤·¤¿»¥¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¼ÒÄ¹¤¬¡ØM·¯¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÉô²°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼Ò°÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°Æ¤ò¤³¤²¼¤í¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡¡¡ÊÁ°½Ð¡¦¼ÒÆâ»ñÎÁ¤è¤ê¡¢Å«ÌÚ»á¤Î²óÁÛ¡Ë
¤¤¤«¤Ë¤â¡È¤ªÉã¤µ¤ó´¶¡É¤Î¤¿¤À¤è¤¦È¯¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¤Ç¤â¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¼ÒÆâ¤Î°ÆÆâÉ½¼¨¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Ï¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¯¼ÒÉ÷¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À¾ÍÎ´Û¤À¤±¤É¡ÖÅÚÂ¶Ø»ß¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½×¹©Åö»þ¡¢¤³¤ÎÇò°¡¤ÎÅÂÆ²¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤ÎËÜ´Û¤Ï¡ÖÅÚÂ¶Ø»ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤ËÆæ¤Î¡Ö¾å¤ì¤º¤Î³¬ÃÊ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÍýÀÐ¤Î¼ê¤¹¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿6ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤ÎÀè¤¬ÅÉ¤êÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¤³¤³¤Ï¡¢½×¹©Åö½é¤Î¿ÞÌÌ¤ò¸«¤ë¤ÈËÌÂ¦Æþ¸ý¤ÎÏÆ¤«¤éÄ¾ÀÜ²¼¤ê¤ë¡Ö²¼Â¾ì¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°½Ð¡¦¿¹ÅÄ»á¤Î²óÁÛ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÒÃÏ²¼¼¼¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·¤È¢¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¡¦¥ì¥³¡¼¥À¡¼¼¼¤Ç¥«¥Á¥ó¤È²¡¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿´¸¯¤¤¡Ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆ»Ï©¤Ï¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²¼ÂÌÄÌ¶Ð¤Î¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¼Ò°÷¤Ï·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¼¼ÆâÍú¤¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÚÂ¶Ø»ß¤Ï½ªÀï¸å¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È²ó¸Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ÖÃÌ¼Ò¤Ë¤Ï³Ø¹»¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËÍèµÒ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÚÂ¤Ç¾å¤¬¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡£¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î²ó¸ÜÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î²¼ÂÌÈ¢¤È»±Î©¤Æ¤È¥¿¥¤¥à¡¦¥ì¥³¡¼¥À¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÈÖ¹æ¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÀ¾ÍÎ´Û¤Î¼Ò²°¤¬½×¹©¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¾¯Ç¯¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î¿²¼¼¤Ï5³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆóÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Åß¤Ë´¨¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¾²¤Ë¤ÏÆêºà¤ÎÈÄ¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½×¹©¤«¤é52Ç¯¸å¡¢¤«¤Ä¤Æ¾¯Ç¯¼Ò°÷¤Î¿²¼¼¤À¤Ã¤¿Éô²°¤Ç¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼½±·â»ö·ï¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸½ºß¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ÊÔ½¸Éô¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
ÁÏ¶È90¼þÇ¯¤ËºÆ¤Ó¡Ö²»±©¤ÎÅÎ¡×¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿
1934¡Ê¾¼ÏÂ9¡ËÇ¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ËÜ´Û¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÅìµþ¤òÊ¤¤Ã¤¿¶õ½±¤Ç¤â¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¾Æ¤±»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÈË²Ú³¹¤Î¿ÀÅÄ¤ä¶äºÂ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ò²á¤®¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬1000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ºÆ¤Ó¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1967¡Ê¾¼ÏÂ42)Ç¯¤Ë¤Ï¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹ÖÃÌ¼ÒÂèÆó¥Ó¥ë¤òËÜ´Û¤ÎÎÙ¤Ë·ú¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿À®¤ËÆþ¤ê¡¢Ìî´Öº´ÏÂ»Ò¡¦Âè6Âå¼ÒÄ¹¤Î¸µ¡¢Âç¡¹Åª¤Ê¿·¼Ò²°·úÀß¤¬¹½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤ÏËÜ´Û¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êµ¡Ç½¤ÈÈþ´Ñ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡Ó¡Ê¼Ò²°·úÀß½àÈ÷¼¼Ã´Åö¡¦°ðÂ¼µÁ¿®»áÃÌ¡£100Ç¯»Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤è¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¿Ø¤Î¹Í¤¨¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ³ÆÊýÌÌ¤ËÂÇ¿Ç¡£·ë²ÌÅª¤Ë4¼Ò¤¬¸õÊä¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤òÄó½Ð¤·¡¢¾ïÌ³²ñ¤ÇµÆÃÝÀ¶·±»öÌ³½ê¤ËÀß·×¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÆÃÝ»á¤Ï¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û¡¢Àîºê»Ô»ÔÌ±¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Î·úÃÛ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2000Ç¯¤Î¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì¤Ç¡Öº£À¤µª¤òÁÏ¤Ã¤¿À¤³¦·úÃÛ²È100¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿µð¾¢¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹âÁØÅï¤Ï¼ÂÍÑÅª¤Ë¥¬¥ó¥¬¥óÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éû½êÄ¹¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡ØµÆÃÝÀèÀ¸¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¤¤Á¤¤¤ÁÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤ÆÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ïº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤ÊÂç²È¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤Æ¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼ÒÉ÷¤À¤«¤é´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦²¡¤·ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦°ðÂ¼»á¡Ë
¤½¤·¤ÆÁÏ¶È90¼þÇ¯¤Î1999Ç¯¡¢¹âÁØÅï¤È¸½ºß¤ÎÀµÌÌ¥í¥Ó¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥È¥ê¥¦¥àÅï¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÅï¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÏÂ»Ò¼ÒÄ¹¤¬¤È¤ê¤ï¤±¿´¤ò´ó¤»¤¿¥¢¥È¥ê¥¦¥àÅï¤Ï¡¢¡Ö²»±©¤ÎÎÐ¡×¤òºÆ¸½¤·¡¢¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¼ùÌÚ¤Ë¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°²¹¼¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀß·×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ´Û¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÎóÃì¤È°Õ¾¢¤ò¤¢¤ï¤»¤¿µðÂç¤Ê±ßÃì¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÐ²½¥¢¥È¥ê¥¦¥à¶õ´Ö¤ò»ý¤Ä¼Ò²°¤ÏÅö»þ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢2001Ç¯ÎÐ²½¸ùÏ«¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÅìµþÅÔ´Ä¶¶ÉÄ¹¾Þ¤ò¡¢2004Ç¯ÅÔ»ÔÎÐ²½µ»½Ñ³«È¯µ¡¹½Íý»öÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´Û¤ÈÊ¿À®¤Î¿·¼Ò²°¤Ï£±³¬¤È£³³¬¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ýÇ¯¤ÎÌî´ÖÀ¶¼£¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¼ÒÆâ¤ò³èÈ¯¤Ë¿Í¤¬¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿À®¤Î¿·¼Ò²°·úÀß»þ¤ÎÆ³ÀþÄ´ºº¤Ç¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÏÂ¾´ë¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î¿Í¤Î¹Ô¤Íè¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º´ÏÂ»Ò¼ÒÄ¹¤Î»ÒÂ©¤Ç¤¢¤ëÌî´Ö¾Ê¿¡¦¸½¼ÒÄ¹¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍèµÒ¤â·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ò»ñÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿Þ½ñ±ÜÍ÷¼¼¡Ê¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¸÷·Ê¤âÆü¾ïÃãÈÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÈÇ¤ÎÎò»Ë¤ÏÄ«¡Ê¤¢¤·¤¿¡Ë¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤ÐÍ¼¤Ù¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë¾ÃÄ¹¤Î·ã¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤¿¤ë¼Ò²°¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÏÁÏ¶È¸å25Ç¯¤Ë¤·¤Æ½ÐÈÇ³¦Âè°ì¤Î¼Ò²°¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½ÐÈÇ³¦¤È¤·¤Æ¤â°ì¤Ä¤Î¿·¤·¤¤Îò»Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ï¤ì¤ï¤ì¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡Ê¡Ö50Ç¯»Ë¡×¼ÒÆâ»ñÎÁ¤è¤ê¡¢Å«ÌÚ»á¤Î²óÁÛ¡Ë
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¸å¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Áý¤¨¡¢Æ¯¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏÀ¸³¶¤Î¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¸÷Ãí¤°¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÏËÜ´Û¤Ë¡¢¹âÁØÅï¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÅï¤Ë¤Èº£Æü¤â¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
