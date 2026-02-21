¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼Â¸³¾ì¡×¡¡¼Â¾ÚºÑ¤ßÊ¼´ï¤Ø¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¹³¤¹¤ë¡¡Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾¤«¤é
¡¡ºòÇ¯10·î¤ËÄäÀï¤¬À®Î©¤·¤¿¥¬¥¶¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ÏÂ³¤¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Î»à¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½600¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÂÐ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·³»ö¹¶·â¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢µ¿Ìä¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¬¥¶¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¼þÊÕ¹ñ¤Ë¤Þ¤Ç¹¶·â¤Î¼ê¤ò¹¤²¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤³¤¦²óÅú¤¹¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¡ÖÀêÎÎÃÏ¡Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡Ï¤Ç¼ÂÀï¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡×¤ÎÉð´ï¡¢µ»½Ñ¤ò¹¤¯¹ñºÝÅª¤ËÇä¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤È¤ÎÊ¶Áè¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤è¤¦Ë¾¡×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»Ù¤¨¤ëËÉ±Ò»º¶È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¤«¤é¤À¡¢¤È¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÀï¾ì¤¬·³»ö»º¶È¤Î¸«ËÜ»Ô¡¢·³»ö¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÀêÎÎÃÏ¤ÇÅÚÃÏ¤È½»Ì±¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¹¥¤ÊüÂê¤ËÊ¼´ï¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÅ¨¤ò»¦³²¤Ç¤¤ë¤«¡¢ËÜÍèÈß¸î¡Ê¤Ò¤´¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ñºÝË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀêÎÎÃÏ½»Ì±¤òÁê¼ê¤Ë¡Ö¼Â¸³¡×¤·¡¢¤½¤Î¹âÀÇ½¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë¡¢ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ºÇ¿·±Ô¤ÎÉð´ï¡¢·³»öµ»½ÑÍ¢½Ð¹ñ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎÀïÁè¤ÎÎ¢Êý¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÈºÛÀ¯¸¢¤Î³ÎÎ©¡¢ÆñÌ±¤ä¾¯¿ôÌ±Â²¤ÎÇÓ½ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Éð´ï¾¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÂÐ³°¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹¤µ¤Ï¡¢¶Ã¤¤À¡£ºÇ¶á¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊÆ¹ñ¤ÎÃæÆîÊÆ»ÙÇÛ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Ø¥¤¥È»þÂå¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÆâÀï²¼¤Î¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ëÌäÂê¤ËÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢È¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤ÎÄÃ°µ¡¢ÍÞ»ß¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥à¥¹¥ê¥à¤Î¹ñ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ï¥ë¥ÈÀ¯¸¢²¼¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¥¹¥Ñ¥¤´ë¶È¤Ê¤É¤È¤ÎÌ©¤Ê´Ø·¸¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¾×·âÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢EU¤äÊÆ¹ñ¤ÎÆñÌ±¡¦°ÜÌ±¤ÎÇÓ½üÀ¯ºö¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯¹ñ¶´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Îµ»½Ñ¤È´Æ»ë¤Î¥â¥ë¥â¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î¾õ¶·¤¬¡¢EU¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼«¤é¤ÎÎÎ°èÆâ¤ÇÌÏÊï¤¹¤Ù¤À®²Ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¡¢ÆñÌ±¤Î¿Í¸¢¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯¸ì¤ëEU¤Î¤ª¤¿¤á¤´¤«¤·¤ò¸«¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀêÎÎÃÏÀ¯ºö¤ÎÈó¿ÍÆ»À¤òÈóÆñ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ë¶É¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼°¤Î»ÙÇÛ¡×¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¤¬¡Öº¬¶¯¤¤Í¶ÏÇ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯½é¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î¸¡Æ¤¤òÇ°Æ¬¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬Ìä¡¢ËÉ±Ò»º¶È¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£·³»ö¶¯²½¤òÀ¼¹â¤Ë¸ì¤ê¡ÖÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤â¿¯Î¬Åª¤«¤ÄÃ×»àÅª¤Ê·³»öÁõÈ÷¤òÍß¤·¤¬¤ë¹ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Antony Loewenstein¡¡¥æ¥À¥ä·Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¡¦¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ÉãÊý¤ÎÁ¾ÁÄÉãÊì¤ò¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤ÇË´¤¯¤¹¡£ËÜ½ñ¤ÏÊóÆ»¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹ë½£¤Î¡ÖWalkley Book Award¡×¤ò»Ï¤á¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
²ÏÌî½ã¼£Ìõ