¡ÖÇË²õ·Ï»ñËÜ¼çµÁ¡×½ñÉ¾¡¡À¤³¦¤òÊø¤¹¼£³°Ë¡¸¢Åª¡Ö¥¾¡¼¥ó¡×
¡¡¡ÖÇË²õ·Ï»ñËÜ¼çµÁ¡×¤È¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤ÎÍÑ¸ì¤À¤¬¡¢·ÐºÑÆÃ¶è¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ²ÈÆâÉô¤Ë°ì¼ï¤Î¼£³°Ë¡¸¢Åª¤Ê¡Ö¥¾¡¼¥ó¡×¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¹ñ²È¤ò°Û¤Ê¤ëË¡°è¤ò¤â¤ÄÊ£¿ô¤Î¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯»×ÁÛ¤È¼ÂÁ©¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¬À©¤¬½ü³°¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿²ÝÀÇ¸¢¤âÎ±ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢´ë¶È¤ÏÌ±¼çÅªÅý¼£¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¼«Í³¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¾¡¼¥ó¤Î¸¶·¿¤ò¹á¹Á¤Ë¸«½Ð¡Ê¤ß¤¤¤À¡Ë¤¹¡£½½¶åÀ¤µªËö¡¢±Ñ¹ñ¤¬ÉðÎÏ¤ÇÃ¥¤¤¡¢ÁÅ¼Ú¤·¤¿¹á¹Á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼ç¸¢¤ò°®¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¾òÌó¤Ë¤è¤ê¶¯¹ñ¤Ø¤ÎÄã´ØÀÇ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¦»º¼çµÁ²½¤·¤¿Ãæ¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ¨¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢À¤³¦»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¶âÍ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÈµÞÂ®¤ËÊÑËÆ¡Ê¤Ø¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¶å¼·¡»Ç¯ÂåËö¡¢¤³¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ÎÂåÉ½ÅªÏÀ¼Ô¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢ÀÐÌý´íµ¡¸å¤ÎÉÔ¶·¤Î²¼¡¢Ê¡»ã¹ñ²È¤Î½Å°µ¤ËÓÃ¡Ê¤¢¤¨¡Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿²¤ÊÆ½ô¹ñ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¹á¹Á¡£Èà¤Ï¡¢¤½¤Î¶îÆ°Í×°ø¤È¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÉÔºß¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£ÉáÄÌÁªµó¤¬¤Ê¤¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ê±¿±ÄÊý¼°¤ò¤È¤ë¹á¹Á¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¼«Í³¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ì¤È¤ß¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¹á¹Á¤Ï¡Ö»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¡×¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³¼çµÁ²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¹ñ¤ä½¡¼ç¹ñ¤Î±Ñ¹ñ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ÎäÀï½ª·ë¸å¤Î¶å¡»Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢Í¢½Ð²Ã¹©¶è¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·ÁÂÖ¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï¸Þ»Í¡»¡»¥«½ê¤òÄ¶¤¹¥¾¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃø¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÇË²õ·Ï»ñËÜ¼çµÁ¤¬¡¢¸½Âå¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤Ç¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ä¥Æ¥Ã¥¯±¦ÇÉ¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£Åª±¦ÇÉ¤äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¸¢°Ò¼çµÁÅªÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÏÀ¤¸¤ë¡£¥¾¡¼¥ó¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Í¥ª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤«¤é¸¢°Ò¼çµÁ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤Ê¤»ñËÜ¼çµÁ¤Î°ì¾ò¤ò¸«½Ð¤¹ËÜ½ñ¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î´íµ¡¤ò¿·¤·¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¾È¼Í¤¹¤ë¡£
Quinn Slobodian¡¡1978Ç¯¡¢¥«¥Ê¥ÀÀ¸¤Þ¤ì¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¡¢¥Ü¥¹¥È¥óÂç¶µ¼ø¡Ê¥É¥¤¥Ä»Ë¡¢¹ñºÝ´Ø·¸»Ë¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¹¥È¡Ù¡£
¾¾ÅçÀ»»ÒÌõ