2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬·â¤Ã¤¿½ÆÃÆ¤¬¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡Ä¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤ºá¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤ÎÊª¸ì
¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Êâ¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÎ¹¤À¤Ã¤¿¡£¿÷ÁÒ¤µ¤ê¤¨¤µ¤ó¤ÎÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·´©¾®Àâ¡Ø¥ì¥Æ¤ÎÄõ¡Ê¤ß¤®¤ï¡Ë¡Ù¤¬2·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ä¼¹É®¤Î·Ð°Þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ª½ñ¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö½ýÀ×¤ÈÀ¸³è¡×¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½ýÀ×¤ÈÀ¸³è
2Ç¯Á°¤Î4·î¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀÐ³ÀÅç¤òË¬¤ì¤¿¡£Ãå¤¤¤¿¤È¤¤«¤é±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÇÍ¿Æá¹ñÅç¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¹õ±À¤¬Ê¬¸ü¤¯¿â¤ì¤³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£³¤ÌÌ¤Ï¤¯¤é¤¯¤Õ¤¯¤é¤ß¡¢Ä¬É÷¤Ï¤Ì¤ë¤¯¡¢³êÁöÏ©¤ÏÌ¸¤ËßÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æî¹ñ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ëâÁ¤µ¤ä¤¢¤¶¤ä¤«¤µ¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤«¤±Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤Û¤½¤¤±«¤Î¹ß¤ëÅç¤ò¼þ¤Ã¤¿¡£¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¶í¤ÎÍ¿Æá¹ñÇÏ¤¿¤Á¤¬¡¢¿á¤¹Ó¤ÖÉ÷¤ËÅÚ¤¤¤í¤Îò§¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡¢¥¢¥À¥ó¤ÎÍÕ¤ò¤·¤º¤«¤Ë³ú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤¢¤¿¤é¤·¤¤¾®Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÍ¿Æá¹ñÅç¤Î·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î±ä¡¹¤È¤Ä¤Å¤¯¤µ¤Ó¤·¤¤É÷·Ê¤Î¤Ê¤«¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÊâ¤¤¤Æ¤æ¤¯¼ç¿Í¸ø¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ò¼ö¤¤¤Ä¤Å¤±¤ÆÈè¤ì²Ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃ¸¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤æ¤¯¤Û¤«¤Ê¤¤¡¢¼õÆñ¤Î¿Í¤ò¡£
¡Ö±²Ãæ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯»ä¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë½ñ¤¤¤¿Ã»ÊÓ¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿18ºÐ¤Îº¢¤òÄºÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¹ß²¼¤·¤Æ¤æ¤¯Æ»¤Î¤ê¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Á°ºî¡Ø¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢âÁ¤¹¤®¤ë±É¸÷¤ò·Ð¤¿¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¡£¤¢¤«¤ë¤¯½¼¼Â¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ¼ö¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹¬Ê¡¤Êµ²±¤Ç¤¢¤ìÈá»´¤Êµ²±¤Ç¤¢¤ì¡¢²áµî¤Ï¿Í¤òÇû¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î´Î¿´¤Îµ²±¡½¡½¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Ç¤¤´¤È¤½¤ì¼«ÂÎ¤Îµ²±¤ò¡¢¤â¤·¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£¼ö¤¤¤Îº¬µò¤Ç¤¢¤ëµ²±¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ò¼ö¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
È¯ÁÛ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿»ö¸Î¤À¡£Åö»þ2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬·â¤Ã¤¿½ÆÃÆ¤¬¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊì¿Æ¤ËÌ¿Ãæ¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤âÊì¿Æ¤â¡¢¤½¤Î¸åË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îà»÷¤Î»ö¸Î¤¬À¤³¦Ãæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÎ¸¤Î»öÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÂç¿Í¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ»ö¸Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤ì¤é¤Î¿´Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍý¶þ¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤«¤é¡¢º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¼«²æ¤Î³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÊ¬¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÉÔ²Ä»ë¤Î½ý¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡£µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£ÀÕÇ¤¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬ÈÈ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºá¡¢¤·¤«¤·´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤È´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¤¤¤ì¤Ê¤¤ºá¡£¤Û¤«¤Î¤À¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤«¤³¤Î¡Ö»ä¡×¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÉÔ¾òÍý¤Ê½ýº¯¡½¡½¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î´»¤Ï¡¢¤â¤Î¤´¤È¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ò¼«Ê¬¤Î³°Â¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¤ß¤º¤«¤é¤ò¥Ñ¥Î¥×¥Æ¥£¥³¥ó¤ËÊÄ¤¸¤³¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£´Æ»ë¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ËÂ¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ºá¤À¡£¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡£¤À¤ì¤«¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¡£Æü¾ï¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¾ìÌÌ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢ºÛÄê¤¬Æ¯¤¯¡£¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¡¢Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¤«¡£¤³¤Î¹Ô°Ù¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¤Ç¤âìÞ¤¤¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¡£
²÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ê¤Ë²Ý¤·¤¿µ¬Î§¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÊë¤é¤·¡£ÍÞ°µ¤ÈÆâ¾Ê¤Ë¶Ñ¤µ¤ì¤¿À¸³è¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÁµÁÎ¤Î¤½¤ì¤È»÷ÄÌ¤¤¡¢¤¹¤³¤·¤º¤Ä¤½¤Î¿Í¤Î¿´¿È¤òºï¤êÀ°¤¨¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¿Ç¯¤âÄ¦Âö¤µ¤ì¤¿Æü¡¹¤Î¡¢´ñÌ¯¤Ë´¥¤¤¤¿¤¢¤«¤ë¤µ¤³¤½¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤¿²Ì¤Æ¤Î¡¢Æä¤¤¤ÀÀ¸³è¤ò¡£
»ä¼«¿È¤¬¡¢º£¤½¤ÎÎÎ°è¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£18ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡¢½ñ¤¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡Ø¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬º£¤³¤³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÝµ¶þ¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤ÊÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¡Ø¥¸¥¼¥ë¤Î¶«¤Ó¡Ù¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤È¤É¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¤á¤¶¤¹¾¯½÷¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢ÍßË¾¤ØÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤æ¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡Ø¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²Ì¼Â¤ÎÌ£¤ò¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ø¿¹¤ò¤Ò¤é¤¤¤Æ¡Ù¤Ç¸¸ÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¤¢¤ï¤¤¤ÇÆ®¤¦¾¯½÷¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¾®Àâ¤Î¼¹É®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤òÀË¤·¤ß»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤Ç¿²µ¯¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢Àµ¼Ò°÷¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¾®Àâ¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«¤òÁªÂò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢À¼¤¬¤Ò¤Ó¤¤¤¿¡£¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë¤Ç¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤«¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¡£
¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¡¢½ñ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤Î¤¿¤¦¤Á¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¡£Ë¾¤ó¤ÇÆÀ¤¿À¸¶È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤ß¤º¤«¤é¤òÀÕ¤á¡¢¼ö¤Ã¤¿¡£¤È¤¦¤È¤¦¿´¿È¤ÎÄ´»Ò¤òÊø¤·¤¿»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¡¢Åìµþ¤«¤éÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÂÖÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
À¸³è¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â²È¤Ç1Ç¯¤Û¤ÉÀÅÍÜ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¡£»ä¤Ïº£¡¢¤Ê¤Ë¤òÃå¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤Ê¤Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤É¤ó¤ÊÉô²°¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤¿²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¿Ö¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸úÎ¨¤Î¤¿¤á¡¢Íø±×¤Î¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤¿¤ò¸º¤é¤·¡¢²÷Å¬¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ø¶á¤Å¤³¤¦¤È¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤Îº¢¤«¤é¤À¡£
Í¿Æá¹ñÅç¤«¤éÀÐ³ÀÅç¤ËÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ÆÅç¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯À²¤ì¤¿ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢³¤´ß¤Ë±è¤Ã¤ÆÁö¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ³¤¤Ø¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®Æ»¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤òÄä¤á¤ÆÃ©¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Á¤¤¤µ¤ÊÉÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¹¦¼Á¤Î´ä¾ì¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¡¢¤±¤ì¤É´°àú¤Ê¥Ó¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄ¤¯Æ©¤¤È¤ª¤Ã¤¿ÇÈ¤¬¡¢¾Ë»Ò¤Î¤è¤¦¤Êº½¤òÀÅ¤«¤ËÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¤¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²«Àô¤Î¹ñ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÀî¤ÎÌ¾¤À¡£¤½¤Î¿å¤ò°û¤ó¤Àº²¤ÏÁ°À¤¤Îµ²±¤ò¼º¤¦¤È¤µ¤ì¡¢ËºµÑ¤ÎÀî¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤ª¤½¤í¤·¤¤¤Û¤É¤ËÀ¡¤ó¤À³¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ½³¦¤Î¿å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼¡¤Î¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¥ì¥Æ¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê»×¤Ã¤¿¡£½Å¤¿¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ñ¤¤¿¤¤¤Î¤Ï½ý¸ý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ýº¯¤òÊú¤¨¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¸³è¤È¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÃ»¤¤Î¹Ï©¤À¡£Êª¸ì¤Î´ðÄ´¤È¤Ê¤ë¿§¤È¤·¤Æ¡¢Í¿Æá¹ñÅç¤ÎÇÈ¤ÎÇò¤È¡¢ÀÐ³ÀÅç¤Î³¤¤ÎÀÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌÀ¤ë¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤òÁª¤ó¤À¡£
30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¡£¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¸ý¤Ë±¿¤ó¤À¤ê¡¢¾²¤ËÍî¤Á¤¿ÍÕ±Ì¤ìÆü¤ò¤Ü¤¦¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢ÌÚÀ½¤Î´ù¤ò¥ª¥¤¥ë¤Ç¿¡¤¤¤¿¤ê¡£¶ì¤·¤µ¤äÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËèÆü¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê²÷¤µ¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ÎºÙÉô¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÏ¯¤é¤«¤ÊÄüÇ°¤òºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
À¸³è¤Ï¤Ä¤Å¤¯¡£¤É¤ó¤Ê²áµî¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡£10Âå¤ä20Âå¤Îº¢¤Î¡¢¼«½ý¤á¤¤¤¿Æü¡¹¤Ï¤â¤¦·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£»ä¤¬»ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢Ï«¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êâ¤¤¤Æ¤æ¤¯¡£¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¤½¤¦·è¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤ÉÂç¶Ä¤Ê·è°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢É÷¸þ¤¤¬¤Û¤ó¤Î¤«¤¹¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¡¢À¸¤¤«¤¿¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤Î°ì½Ö¤Ë¡¢±À´Ö¤«¤é¤µ¤Ã¤È¼Í¤·¤¿ÍÛ¤¶¤·¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤«¤ë¤¯¤µ¤Ó¤·¤¤Æ»¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç±ý¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤É¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ëµ§¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Êâ¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÎ¹¤À¤Ã¤¿¡£¿÷ÁÒ¤µ¤ê¤¨¡Ø¥ì¥Æ¤ÎÄõ¡ÙÆÃÊÌ»î¤·ÆÉ¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñËÁÆ¬¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Êâ¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÎ¹¤À¤Ã¤¿¡£¿÷ÁÒ¤µ¤ê¤¨¡Ø¥ì¥Æ¤ÎÄõ¡ÙÆÃÊÌ»î¤·ÆÉ¤ß