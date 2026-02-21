¡Ö²Æì¼Ò²ñÏÀ¡×½ñÉ¾¡¡¡ÖÃç´Ö¡×¤È¤Ê¤êÀ¸¤Êý¤ØÇ÷¤ë¸¦µæ
¡¡²Æì¤Î·úÀß¶È³¦¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¸µË½ÁöÂ²¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ë20Ç¯¶á¤¯Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤äÀ¸¤Êý¤«¤éÆüËÜ¼Ò²ñ¤È²Æì¤Î´Ø·¸¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤¿¡£Ãø¼Ô¤ÎµÞÀÂ¸å¡¢¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿³Ø¼Ô¤é¤¬ÊÔ¤ó¤À¡£
¡¡Àï¸å¤âÀêÎÎ¤¬Â³¤¤¤¿²Æì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤«¤éÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î²Æì¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¼þ±ï¤Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÆó½Å¤Î¼þ±ï²½¡×¤µ¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¤òÄÌ¤¸¡¢²Æì¤Î¾õ¶·¤¬Îò»ËÅª¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¹½Â¤¤È¶¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»²Í¿´Ñ»¡¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼êË¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆþ¤ê¹þ¤ßÊý¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£¾®´ïÍÑ¤Ë¤Á¤ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢ÌõÃÎ¤ê´é¤ÇÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶òÄ¾¤ËÄÌ¤¤¡¢¡Ö¥Ñ¥·¥ê¡×¡Ê»È¤¤¤ÃÁö¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¤³¤»È¤ï¤ì¤Æ¡ÖÃç´Ö¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£·ºÌ³½ê¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÂÇ±Û¤µ¤ó¡¢¡Ê·ºÌ³½ê¤Ë¡Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È·Ú¸ý¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¤Û¤É¡£Ãø¼Ô¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ò²ñ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¤ËÅþÃ£¤·¤¦¤ë¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬ÆâÃÏ½Ð¿È¤Î¡Ö¤¯¤½¤Ê¤¤¤Á¤ã¡¼¡×¡Ê¤¯¤½¤Ã¤¿¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¡Ë¤À¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤«¡£¤±¤ì¤ÉÉÔ´ïÍÑ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¶ìÇº¤âÊú¤¨¹þ¤à¡£¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¤ÏÆü¾ï¤Ç¤¢¤ëË½ÎÏ¡£¤½¤ì¤ò¡ÖÃç´Ö¡×¤Ë¤Ê¤ê¸¦µæ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡£¿¿¤ÃÀµÄ¾¤ÊÈà¤Ï¸Ê¤ò°ú¤Îö¤¯¤Û¤É¤â¤À¤¨¤Ì¤¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¡Ö¤â¤¦Ë½ÎÏ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¤Ë¡£¤½¤Î¿ô¥«·î¸å¤ËÀÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÄÂç¤¹¤®¤ëÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÀè¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡ÖÃÎ¤ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï»þ¤Ë¤ä¤äÀåÂ¤é¤º¤Ç¾Ã²½ÉÔÎÉ¤À¤¬¡¢²òÀâ¼Ô¤Î¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÆÉ¤ß²ò¤¤¬Êä¤¦¡£¤·¤«¤·´Å¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤â¤³¤Î¡ÖÀ¤³¦¡×¤ÏÈà¤Ë¤·¤«¼¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö½Ð¶Ø¡×¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿»þ¤ËÃø¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿10Ç¯½Å¤Í¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤¦¤Á¤³¤·¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡¡1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯»àµî¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥ä¥ó¥¡¼¤ÈÃÏ¸µ¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡ØºÇ¶¯¤Î¼Ò²ñÄ´ººÆþÌç¡Ù¤Ê¤É¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
ÀÐ²¬¾æ¾º¡¢¾å¸¶·òÂÀÏº¡¢¾å´ÖÍÛ»Ò¡¢´ßÀ¯É§¡Ò²òÀâ¡Ó