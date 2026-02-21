¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡Ö¹ñ¸ò¾Ê¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤º¤¤¡Ä
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¹ñ¸ò¾Ê¡×¤ÎÀµ¼°Ì¾¾ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©
Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¹ñ¸ò¾Ê¤È¤Ï¡Ö¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡×¤ò¾ÊÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ±û¾ÊÄ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¹ñÅÚ¤ÎÀ°È÷¤ä¸òÄÌÀ¯ºö¡¢ÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¡¢½»ÂðÀ¯ºö¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¿È¶á¤ÊÆ»Ï©¡¢Å´Æ»¡¢¶õ¹Á¡¢¹ÁÏÑ¡¢²ÏÀî¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ÂÁ´¤ÇÊØÍø¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¿·´´Àþ¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¡¦´ÉÍý¡¢·úÃÛ´ð½à¤ä½»ÂðÀ¯ºö¤ÎºöÄê¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒÂÐºö¡¢ÊªÎ®¤Î±ß³ê²½¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤Î¿¶¶½¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿Í¤äÊª¤¬°Â¿´¤·¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤ÎÆñ²òÎ¬¸ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡ÖNG¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ÖNot Good¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ö°ã¤¨¤Þ¤¹¡Ä¡ª