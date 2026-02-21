¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¬¡¼¥È¥Ê¡¼¡×½ñÉ¾¡¡Ï·¤¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î±Ç¤¹¥¢¥á¥ê¥«
¡¡°ì¿Í¤ÎÃË¤Î¡¢°Ü¤í¤¤¤æ¤¯Æü¾ï¤¬Ã¸¡¹¤ÈÉÁ¤¤À¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿ÈÂÎ¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢ÁÛÇ°¤ÏÉâÍ·¤¹¤ë¡£»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿ºÊ¥¢¥ó¥Ê¤Î»×¤¤½Ð¡¢±ó¤¤Æü¤ÎÊì¤È¤Î²ñÏÃ¡¢ÀÄ½Õ¤Î¸÷¤È¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Î±Æ¡£½ê¡¹¤ËÁÞÆþ¤µ¤ì¤ëË´¤ºÊ¤Î»í¤ÈÃ»¤¤»¶Ê¸¤¬¡¢²á¤®µî¤Ã¤¿»þÂå¤òÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é±Ç¤·¤À¤¹¡£
¡¡»×¤¦¤Ë¤Þ¤«¤»¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¦¥à¥¬¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤¡£¸½¾Ý³Ø¼Ô¤ÎÈà¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤ÎÏ·¤¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹Ô´Ö¤«¤é¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥Õ¤Ç¤â¿À¡¹¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¡¢¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿ÃË¤Î»Ñ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¡¢½ñ¤¼ê¤Ï¡Ö²æ¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¡¡Ç¯Ï·¤¤¤Æ°ì¿Í¡¢²á¤®¤·Æü¤Î¸¸¤òÊú¤¤¤ÆÀ¸¤¤ë¥Ð¥¦¥à¥¬¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£²¿¤Ë¡©¡¡MAGAÅª¤Ê¤â¤Î¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤ë¶¸¤¨¤ë¥æ¥Ó¥å²¦¡×¤Î¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢»ÄÇ¦¤ÇË½ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ë¡£
¡¡Î¾¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¤¦¤é¤Ö¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¡£¥¢¥ó¥Ê¤È²á¤´¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¶¹¤¤Éô²°¡£Îó¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤¿¿µ¡Ê¤Ä¤Ä¡Ë¤Þ¤·¤¤ÊìÌ¼¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÎ©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¢°ÎÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍè¤·Êý¤È²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¿ÈÂÎ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤òÊú¤¨¤Æ¤è¤í¤á¤¿Ê¤à¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ñ¤À¡£
¡¡Çò¿Í¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤Ë¹³¤·¤¿Í¦¼Ô¤ÎÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ß¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤ò¤â¤Á¡¢µìÂçÎ¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿»¦Ù¤¡Ê¤µ¤Ä¤ê¤¯¡Ë¤Îµ²±¤òÊìÊý¤ÎÀ«¤Ë¤È¤É¤á¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥Ð¥¦¥à¥¬¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¡¢¤¤¤Þ¤äÏ·¤¤¤Ü¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª»×¹Í¤·¤Ä¤Å¤±¡¢´¶¾ð¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢³ÐÂ«¡Ê¤ª¤Ü¤Ä¤«¡Ë¤Ê¤¤Â¤É¤ê¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤Ï¡¢°¥¡Ê¤«¤Ê¡Ë¤·¤¯¤Æ°¦¡Ê¤¤¤È¡Ë¤ª¤·¤¤¡£²æ¤é¤Î±£¤ì¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¡£
¡¡ÉñÂæ¤Î¾å¤«¤éÂà¾ì¤·¤¿¸å¤â¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¯¡£¤¿¤Ö¤ó¤º¤Ã¤È¡£Ìõ¼Ô¤Î¤¢¤È¤¬¤¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãø¼Ô¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤ÎÏ¯ÆÉÈÇ¤ò¤ß¤º¤«¤é¿á¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£Êª¸ì¤ÎºÇ¸å¡¢¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¤«¤¹¤ì¤¿À¼¤¬¡¢»ä¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Paul Auster¡¡1947Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¹ñ¤Îºî²È¡£¡ØÍ©Îî¤¿¤Á¡Ù¡Ø¸°¤Î¤«¤«¤Ã¤¿Éô²°¡Ù¡Ø4321¡Ù¤Ê¤É¡£2024Ç¯»àµî¡£ËÜ½ñ¤¬ºÇ¸å¤Î¾®Àâ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¼ÆÅÄ¸µ¹¬Ìõ