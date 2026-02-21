¥«¥Þ¥¥ê¤òÁà¤ê¡Ö¼«»¦¡×¤µ¤»¤ë±¢¤ÎÂ¸ºß¡Ä¤½¤Î¥²¥Î¥à¤Ï10%°Ê¾å¤¬½É¼çÍ³Íè¡©
¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÎÃæ¤ËÌµ¿ô¤ÎÀ¸Ì¿¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Î¡ÖÂ¾¼Ô¡×¤È¤Ï²¿¤«? °Û¤Ê¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¶¦Â¸¤ÈÍ»¹ç¤¬·Áºî¤ë¡ÖÀ¸Ì¿¡×¡£ºÇ¿·¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¶Ã¤¤ÎÀ¸Ì¿´Ñ¡×¡ª
¡ØÀ¸Ì¿¤È¤Ï²¿¤« ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ö¸ÄÂÎ¡×¤Î¶³¦Àþ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Ø½ÐÈÇ¾Þ¼õ¾Þºî²È¤ÎÃæ²°Éß¶Ñ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤À¸Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¡×¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤ò¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤ËÁà¤ë´óÀ¸À¸Êª¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤ÏÃæ²°Éß¶Ñ¡ØÀ¸Ì¿¤È¤Ï²¿¤« ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ö¸ÄÂÎ¡×¤Î¶³¦Àþ¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥«¥Þ¥¥ê¤Î¡ÖÆþ¿å¼«»¦¡×
À¸Ì¿¤È¤Ï²¿¤«¤È¡¢»þÀÞ³ØÀ¸¤ËÌä¤¦¤Æ¤ß¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Û¤É¡Ö°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö»à¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¸¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¸Ê¤Î°Õ»×¤ò¼º¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»à¤ó¤À¤âÆ±Á³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¡¢¥Ò¥È¤Ï°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ»à¤Ì¡¢¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¾¤ÎÀ¸Êª¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
1958Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼«Á³¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØWhite Wilderness¡ÊÇò¤¤¹ÓÌî¡Ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥ì¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¸ÄÂÎ¿ô·ãÁý¤Î¤¿¤á¡¢¿ôÇ¯¤´¤È¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¸°é¾ì½ê¤Î°ÜÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö·²¤ì¤Ç³³¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ½¸ÃÄ¤Ç¼«»¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Ù¤À¸ÂÖ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¯¡¢½¸ÃÄ¤ËÌÕ½¾¤·¤ÆÇËÌÇÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥ì¥ß¥ó¥°¤Î¤è¤¦¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ì¥ß¥ó¥°¾É¸õ·²¡×¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢À½ºî¼ÔÂ¦¤Î±é½Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤½¤Î¸åÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ß¥ó¥°¤Î½¸ÃÄ¼«»¦¤¬²Ê³ØÅª¤Ë´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿Êó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¼«»¦¤È¤¤¤¦¡¢À¸Êª¤È¤·¤ÆÉÔ¹çÍý¤È¤â»×¤¨¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÎã¤Ï¡¢¾¯¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¼«Á³³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¥«¥Þ¥¥ê¤Ê¤É¤Îº«Ãî¤Ë¤è¤ë¡ÖÆþ¿å¼«»¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥Þ¥¥ê¤ÏÄÌ¾ï¡¢Áð¸¶¤äÎÓ±ï¤ÎÌÐ¤ß¤Ê¤É¡¢¿¢Êª¤Î¼þ°Ï¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÃë¹ÔÀ¤Îº«Ãî¤Ç¡¢¿¢Êª¤ä¸Ï¤ìÍÕ¤òÌÏ¤·¤¿ÂÎ¿§¡¦·ÁÂÖ¤Ç¡¢Êá¿©¼Ô¤«¤é¿È¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä³ÍÊª¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤¹¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹ª¤ß¤Ë¿¢Êª¤Î²Ö¤äÍÕ¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ë¼ï¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿Þ8¡Ý1¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê±£¤ì¿È¾å¼ê¤Ê¥«¥Þ¥¥ê¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Àî¤ä¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ë¿È¤òÅê¤²¤ë¤è¤¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¼¡¡¹¤È¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¿¤«¤â¡Ö¼«»¦¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥Þ¥¥ê¤Î¡ÖÆþ¿å¼«»¦¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÁà¤ë±¢¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤È¤¤¤¦ÎàÀþ·ÁÆ°Êª¤ËÂ°¤¹¤ë´óÀ¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ÎàÀþ·ÁÆ°Êª¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤Ì¾Á°¤À¤¬¡¢ÀþÃî¤ä²óÃî¤¬Â°¤¹¤ëÀþ·ÁÆ°Êª¤Î»ÐËå·²¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼êÂ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Àþ·Á¤ÎÀ¸Êª¤Ð¤«¤ê¤¬Â°¤¹´óÀ¸À¸Êª¤ÎÁã·¢¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÆÈÆÃ¤ÎÀ¸³è´Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿Þ8¡Ý2¡Ë¡£
¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·À®Ãî¤Ï¿åÃæ¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¸òÀÜ¤·Íñ¤ò»º¤à¤¬¡¢Íñ¤«¤éÕÛ²½¤·¤¿ÍÄÃî¤Ï¿åÃæ¤òÉº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥²¥í¥¦¤ä¥æ¥¹¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¿åÀ¸º«Ãî¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´óÀ¸À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤ÎÍÄÃî¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤â¾Ã²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÂÑµ×À¤ÎµÙÌ²¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥²¥í¥¦¤ä¥æ¥¹¥ê¥«¤ÎÂÎÆâ¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¿åÀ¸º«Ãî¤ÏÀ®Ãî¤È¤Ê¤ë¤È±©²½¤·¤ÆÃÏ¾å¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬ÃÏ¾å¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿¥«¥Þ¥¥ê¤Ê¤É¤ÎÊá¿©¼Ô¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÂÎÆâ¤Ë´óÀ¸¤·¤¿¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤âÆ±»þ¤ËÊá¿©¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Ï¾Ã²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ÎÊá¿©¼Ô¤Ë´óÀ¸¤·¡¢¤½¤³¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê´óÀ¸À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀáÂÆ°Êª¤Ë´óÀ¸¤·¤¿¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤ÎÍÄÃî¤Ï¡¢½É¼ç¤ÎÂÎ¹Ð¤ÇÃ¦Èé¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÍÄÃî¤¬À®½Ï¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î½É¼ç¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¿å¤òµá¤á¤Æ×Ç×Ó¤·¡¢Îã¤Î¡ÖÆþ¿å¼«»¦¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤À¡£¤¢¤¿¤«¤âÀ®Ãî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤ò¿å¤ÎÃæ¤Ëµ¢¤¹¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢½É¼ç¤¬Æþ¿å¤¹¤ë¤È¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Ï¤¹¤°¤Ë½É¼çÂÎÆâ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¿åÃæ¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¸òÈø¡¦»ºÍñ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤ÎÀ¸³è´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Ë´óÀ¸¤µ¤ì¤¿¥«¥Þ¥¥ê¡¢¥Ð¥Ã¥¿¤ä¥«¥Þ¥É¥¦¥Þ¤Ê¤É¤Îº«Ãî¤Î¡ÖÆþ¿å¼«»¦¡×¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤È¤Ê¤ë¥¨¥µ¤òÀî¤Îµû¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹¤ÈÀî¤Î´Ö¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Å¾°Ü¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ÜÆ°¤È¤·¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ÜºÙ¤ÊÀ¸ÂÖ³ØÅª¸¦µæ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë(¡ö1)¡£ËèÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨½É¼çº«Ãî¤¬µû¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤â¾Ã²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µû¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¿åÃæ¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î»ÒÂ¹¤¬¤Þ¤¿¿¹¤ÎÃî¤òÀî¤Ø¤È±¿¤ÖÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤ó¤È¤â´ñÌ¯¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¹¤ÈÀî¤Î´Ö¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
½É¼çÁàºî
¤³¤Î¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Î¥«¥Þ¥¥ê¤Ø¤Î´óÀ¸ÍÍ¼°¤Ï¡¢Âè°ìÏÃ¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿´óÀ¸¼Ô¤¬½É¼ç¤Î¹ÔÆ°¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡¢½É¼çÁàºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£º«Ãî¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë½É¼çÁàºî¤Ë¤Ï¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¤«·ÁÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ï½É¼ç¤Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡×²½¤Ç¤¢¤ë¡£¥Î¥à¥·¥¿¥±²Ê¤Î¶ÝÎà¤ÏÅßÃî²ÆÁð¤Î¤è¤¦¤Êº«Ãî´óÀ¸À¤Î¤â¤Î¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥ê¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë¼ï¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥¿¥±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿Þ8¡Ý3¡Ë¡£¥¢¥ê¥¿¥±¤ÏÀ¸¤¤¿¥¢¥ê¤Ë´óÀ¸¤·¡¢ÂÎÆâ¤Ë¶Ý»å¤òÄ¥¤ê¤á¤°¤é¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½É¼ç¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥¢¥ê¤Ï¶Ý¤Ë´óÀ¸¤µ¤ìÈ¾»à¾õÂÖ¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶Ý¤ËÁà¤é¤ì¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¡£
¥¾¥ó¥Ó²½¤·¤¿¥¢¥ê¤Ï¡¢Áã¤äÃç´Ö¤Î¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢Åµ·¿Åª¤Ë¤Ï¿¢Êª¤ËÅÐ¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÍÕÌ®¤ËÂç³Ü¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È嚙¤ß¤Ä¤¡¢¤½¤³¤ÇÂ©Àä¤¨¤ë¡£¥¢¥ê¥¿¥±¤Ï¡¢¥¢¥ê¤Î³¼¤òÍÜÊ¬¤Ë¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¤ä¤¬¤Æ¶Ý»å¤¬¥¢¥ê¤ÎÂÎ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¢¥ê¤ÎÆ¬Éô¤«¤é¤Ë¤ç¤¤Ã¤ÈÀ¸¤¨¤ë»Ò¼ÂÂÎ¡Ê¥¥Î¥³¡Ë¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥ê¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¿¥±¤¬»Ò¼ÂÂÎ¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëË¦»Ò¤ò¡¢±ó¤¯Èô¤Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¹â¤¤¾ì½ê¤Þ¤ÇÅÐ¤ê¡¢¤´ÃúÇ«¤ËÍÕ¤ÎÎ¢Â¦¤ËµÕ¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¯¥â¥Ò¥á¥Ð¥Á¤Ë´óÀ¸¤µ¤ì¤¿¥¯¥â¤â°¥¤ì¤ÊËöÏ©¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¯¥â¥Ò¥á¥Ð¥Á¤Ï¥¯¥â¤Ë¡Ö³°Éô´óÀ¸¡×¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½É¼çÂÎÉ½¤Ë»º¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Íñ¤«¤éÕÛ²½¤·¤¿ÍÄÃî¤¬¡¢ÂÎÉ½¤ËÉÕÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¯¥â¤ÎÂÎ±Õ¤äÁÈ¿¥¤ò±ÉÍÜ¸»¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ëÍÍ¼°¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿Þ8¡Ý4A¡Ë¡£¥¯¥â¤ÎÁã¤ÎÃæ±û¤Ç¡¢½É¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¯¥â¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½É¼ç¤ò»¦¤·¤Æ¡¢¥¯¥â¤ÎÁã¤Î¿¿¤óÃæ¤ÎËú¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Ê¤®¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¯¥â¤ÎÁã¤Ï¡¢½É¼ç¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÌÖ¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤ÁÎô²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥â¥Ò¥á¥Ð¥Á¤Ï¡¢¥¾¥ó¥Ó²½¤·¤¿¥¯¥â¤òÁà¤ê¡¢ÌÖ¤Î·Á¤äÀ¼Á¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÖÆÃÃíÉÊ¡×¤Î¥¯¥â¤ÎÁã¤òºî¤é¤»¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÆÃÃíÉÊ¡×¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÌÖ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃæ±ûÉô¤ÇÌó30ÇÜ¡¢³°¼þÉô¤ÇÌó3ÇÜ¤Î¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿À¸ÍÂç³Ø¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î郄¿Ü²ì·½»°¡¦Á°Æ£·°¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(¡ö3)¡Ê¿Þ8¡Ý4B¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë»ç³°Àþ¤òÈ¿¼Í¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¡ÖÁõ¾þ»å¡×¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä»¤äÃî¤Ê¤É¤Î¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤µ¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò»à¤Ë¤«¤±¤Î¥¯¥â¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¼«Í³¼«ºß¤Ë½É¼ç¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½É¼çÁàºî¤ò¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´óÀ¸¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤¬ÀÑÇ¯¤ÎÆæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤È¥«¥Þ¥¥ê¤Î¸¦µæ¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔÂç³Ø¤Îº´Æ£ÂóºÈ¤é¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤¬²¿¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¿å¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤Þ¤º²òÌÀ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢¿åÌÌ¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¥¥é¥¥é¤È¸÷¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸÷¤Î¶¯ÅÙ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿åÌÌ°Ê³°¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤¬Í¶°ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤µ°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤¬²¿¤«¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤¬¿åÌÌ¤«¤éÈ¿¼Í¤µ¤ì¤ë¸÷¤ÎÀ¼Á¡Ê¿åÊ¿ÊÐ¸÷¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢2021Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë(¡ö4)¡£
¸÷¤Ï¿¶Æ°¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÅ¼§ÇÈ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¿åÊ¿ÊÐ¸÷¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿¶Æ°¤¬ÃÏÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿åÊ¿Êý¸þ¤ËÊÐ¤Ã¤¿¸÷¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿Þ8¡Ý5¡Ë¡£¿åÌÌ¤«¤é¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤Ï¡¢¤³¤Î¿åÊ¿ÊÐ¸÷¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥«¥Þ¥¥ê¤Ï¤½¤ì¤ËÍ¶°ú¤µ¤ì¤Æ¿å¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤«¤é¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤Ë¤â¿åÊ¿ÊÐ¸÷¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥«¥Þ¥¥ê¤¬¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÆ»Ï©¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¥êÂÎÆâ¤Ë´óÀ¸¤·¤Æ¡¢¿åÊ¿ÊÐ¸÷¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤ò¡ÖÆþ¿å¡×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º´Æ£¤é¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¿åÊ¿ÊÐ¸÷¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤òÁàºî¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤È¥Á¥ç¥¦¥»¥ó¥«¥Þ¥¥ê¤ÎÁ´¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ª¤è¤Ó¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¼¥à²òÀÏ¡Ì¾ÏËöÃð1¡Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¿·»ö¼Â¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿(¡ö5)¡£¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Î¥²¥Î¥à¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¥êÍ³Íè¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë°äÅÁ»Ò¤¬ÁÛÄê¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎÌ¤ÇÂ¸ºß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Ï´óÀ¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥²¥Î¥à¤ÏÂà½Ì·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ï¤ÇÁ´°äÅÁ»Ò¿ô¤Ï1Ëü¸ÄÁ°¸å¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥«¥Þ¥¥êÍ³Íè¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë°äÅÁ»Ò¤¬¡¢Ìó1340¸Ä¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1340¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°äÅÁ»Ò¤Î10%°Ê¾å¤¬¡¢½É¼çÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Î¥²¥Î¥à¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤Î¥²¥Î¥à¤È¹çÂÎ¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ½É¼ç¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿åÊ¿°Ü¹Ô°äÅÁ»Ò¤Îµ¡Ç½¤òÄ´ºº¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤¬¥«¥Þ¥¥ê¤ò½É¼çÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»þ´ü¤ò¡ÖÁàºîÃæ¡×¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ò¡ÖÁàºîÁ°¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÁàºî¸å¡×¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´ü¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤ÎÁ´¿È¤È¥«¥Þ¥¥ê¤ÎÇ¾¤Ë¤ª¤±¤ë°äÅÁ»ÒÈ¯¸½²òÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Þ¤º¡¢¡ÖÁàºîÃæ¡×¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¡¢¡ÖÁàºîÁ°¡×¤ä¡ÖÁàºî¸å¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤ÎÇ¾¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Ï¥«¥Þ¥¥ê¤ÎÇ¾¤Ë¤ª¤±¤ë°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤òÁàºî¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¥²¥Î¥à¤«¤éºî¤Ã¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤è¤ê½É¼ç¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁàºîÃæ¡×¤Î¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤Ç¸²Ãø¤ËÈ¯¸½ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë°äÅÁ»Ò¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥«¥Þ¥¥ê¤«¤é¿åÊ¿°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆ°Êª¤Î¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¡¢Áö¸÷À¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¶Ú¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¬¥Í¥à¥·¤¬¥«¥Þ¥¥ê¤«¤é¿åÊ¿°Ü¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿°äÅÁ»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢½É¼ç¤Î¹ÔÆ°¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ËÌ·½â¤·¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿ÊÅ¸¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö
¾ÏËöÃð1¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¼¥à²òÀÏ¡§Transcript¡ÊÅ¾¼ÌÊª¡Ë¤Èome¡ÊÁ´ÂÎ¡Ë¤Î¹çÀ®¸ì¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï²¼¤ÇÈ¯¸½¤·¤Æ¤¤¤ë°äÅÁ»ÒÅ¾¼ÌÊª¤òÌÖÍåÅª¤Ë²òÀÏ¤¹¤ë¼êË¡¡£
