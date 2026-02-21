¡Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ó¡Ö2025J£±ÇÆ¼Ô¡×¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¦¾®Àô¼ÒÄ¹¤¬ÂÉ¤òÀÚ¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Ç²Ô¤²¤ÆÀï¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤Ï¡©
¥¯¥é¥Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸·ë
2025Ç¯¤ÎJ1¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢2016Ç¯°ÊÍè¤Î¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡£9Ç¯´Ö¤âÄºÅÀ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î´ÇÈÄ¤ÏÊÖ¾å¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¼¯Åç¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²áµî¤ÎÏÃ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈéÆù¤á¤¤¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ÇJ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¥¯¥é¥Ö¤Î°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¤è¤¦¤ä¤¯·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿³Ê¹¥¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤½¤³¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¡¢ÌøÂôÆØ¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥Á¡¢Á¾¥±Ã¼½àGK¥³¡¼¥Á¡¢ÃæÅÄ¹ÀÆó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊFD¡Ë¤é¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¯¥é¥Ö¥¸¥§¥ì¥ó¥É¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì»þÂå¤Ë¹ñÆâ7´§¤òÃ£À®¤·¤¿µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤ÏJ¥ê¡¼¥°È¯Â¤Î1993Ç¯¤Ë»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï½©ÅÄË¡ÊÎ°µå¥Ç¥¤¥´¥¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢±üÌîÎ½±¦¡ÊJFA¡¦Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥¿¡¼¡Ë¤é¤Ç¡¢¥¸¡¼¥³¡Ê¸½¡¦¼¯Åç¥¯¥é¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¡£¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤è¤ê3¤Ä²¼¤ÎÌøÂô¡¢5¤Ä²¼¤ÎÁ¾¥±Ã¼¡¢ÃæÅÄ¤Î3¿Í¤Ï2000Ç¯Á°¸å¡¢¤½¤·¤Æ2007Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊ£¿ô¤Î²«¶â´ü¤òÃÎ¤ëÌÌ¡¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆWÇÕ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤òÅ¬ºàÅ¬½ê¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢ºÇÂç¸ÂÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¼¯Åç¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¾®Àô¼ÒÄ¹¤Î¿Í¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¼¯Åç¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¥Ç¡¼¥¿²½¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¸À¸ì²½¡¦²Ä»ë²½¤·¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤âÂô»³¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆþ¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÃæÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËËÍ¤¬Ä¾¡¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢FD¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ºÇÅ¬¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¡¢²òÀâ¶È¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ÎäÀÅ¤ÊÆ¶»¡ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸¤¤¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¤¬°ìÈÖÎÏ¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤È´¶¤¸¤ÆÇÛÃÖÅ¾´¹¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶¯²½ÉôÌç¤ò¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¤Î¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£³°¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¤¬¤Ê¤¤¤È·òÁ´¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¼¯Åç½Ð¿È°Ê³°¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¡É¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¬¥Á¥µ¥Ý½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
Æ±»þ¤Ë¡¢¾®Àô¼ÒÄ¹¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¶¯²½¤Ë¤âÃíÎÏ¡£¶áÇ¯¤ÏÃå¼Â¤Ë¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤ÎJ1À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿çÕ¶¶Í¤¤äÆÁÅÄÍÀ¤ÏÌøÂô¤¬¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÄ¾¡¹¤Ë»ØÆ³¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¥È¥Ã¥×¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ÂçÀîÍ¤¸è¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤·¤¿µÈÅÄÌ«³¤¡¢¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð¤é¤âÇ¯ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç·æ½Ð¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾®³Þ¸¶ËþÃË¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥³¡¼¥Á·ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢ËÜ»³²í»Ö¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥¹¥«¥¦¥È¡Ë¡¢ËÜÅÄÂóÌé¡Ê¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡Ë¤é¡£¤³¤³¤Ç¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Âç¤¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤¬¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°U-18²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼¯Åç¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯¤Ï¥È¥Ã¥×¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¥æ¡¼¥¹¤Î¹â±ßµÜÇÕÀ©ÇÆ¡¢J¥æ¡¼¥¹¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤â¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£²¼¤«¤é¤Î°éÀ®ÎÏ¤Ï¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢°ÜÀÒ¶â¼ýÆþ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï¡É¥¬¥Á¥µ¥Ý¡É½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤Î¼ÒÄ¹¤Ï60¿Í¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼«¤é¤òÎ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¼¯Åç¤é¤·¤µ¡×
¾®Àô¼ÒÄ¹¤ÏSNSÅê¹Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯Åç¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ³ÍÆÀ¤âÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤Î¼¯Åç¤Ï93Ç¯Åö»þ¤«¤éÄ¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ä¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢ÄãÇ¯ÎðÁØ¤Î´ÑµÒ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©¤ÏÌ±Êü¤¬¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åª¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤â»î¹çÆü¤Î¸½¾ìÌ©Ãå¤ä¥é¥¤¥ÈÁØ¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ç¡¼¤äÃËº×¤ê¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¤Ê´ë²è¤òÂÇ¤Ã¤Æ½¸µÒÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÄó·È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ô»ú¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¥í¡¼ÂÎÀ©¤òÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ³ÈÂç¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¤ß¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢2025Ç¯J1Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÈ¿¥¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏµÞ·ã¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥ß¥¯¥·¥£¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤È¤¤¤¦´ë¶È¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾®Àô¼ÒÄ¹¤Ï¡È¾¡Éé¤É¤³¤í¡É¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥ß¥¯¥·¥£¤ä¥á¥ë¥«¥ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆµÞ³ÈÂç¤·¤¿»þ¤Î¹âÍÈ´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Î¼¯Åç¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÎ§¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤Ï¼¯Åç¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÄË´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î½ªÈ×¡£Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¡ØÍ¥¾¡µÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÁ´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤½¤ì¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä1¤Ä¤Î»î¹ç¤ËÁ´½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯·ëÂ«ÎÏ¤ä°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀè¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¸½¾ì¤ÏìÅÍß¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤â¿Ê²½¤ÎÂ¤ò»ß¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤Ë¤è¤ë¼ýÆþÁý¡¢±¿±Äµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Í¥¿¥¤¥ºÊýË¡¤â¸«½Ð¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÇä¾å¹â200²¯±ß¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤À¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ç²Ô¤²¤ÆÀï¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¡×¤Ø
¡Öº£¡¢¿·¤¿¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³¤³°¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤òºî¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹°é¤Á¤Ç¸ì³Ø´®Ç½¤Ê¼¹¹ÔÌò°÷¤Î½ÕÆüÍÎÊ¿¤ËÉÑÈË¤Ë³¤³°¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ç´°·ë¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤À¤±³¤³°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤·¡¢¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
±ß°Â¤â¿Ê¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥É¥ë¤ä¥æ¡¼¥í¤Ç²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤ËÀ¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÀèÆü¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥á¥ó¥Ø¥ó¥°¥é¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Ï¤ÈÄó·È¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³¤³°¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³ÍÆÀ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤¦´íµ¡´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë¤ÇÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢½áÂô¤Ê¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ë»²Àï¤·¤¿±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÅÄ¸ýÀ¿¼ÒÄ¹¤âÀ¤³¦¤Ø¤ÎÌ¤ÃÎ¤Î¸±¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¯Åç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç²Ô¤²¤ÆÀï¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¡×¤Ø¤ÈÈôÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö5Ç¯¸å¤Î2031Ç¯º¢¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â¤Ç¤¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î²ÁÃÍ¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡£Î¾Êý¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀÑ¶Ë³èÍÑ·ÑÂ³¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÁÈ¿¥ºî¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¡¢¾®Àô¼ÒÄ¹¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¤Þ¤À45ºÐ¡£Æ¯¤À¹¤ê¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬ÎÏ¶¯¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼¯Åç¤ò¤¼¤Ò¤È¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
