¡Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ó¡Ö9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1À©ÇÆ¡×¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¦¾®Àô¼ÒÄ¹¤¬²¼¤·¤¿¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÊä¶¯Í½»»°ú¤¾å¤²¡×¤Î¿¿°Õ
2026Ç¯ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤¬2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£2025Ç¯²¦¼Ô¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï7Æü¤Î½éÀï¡¦FCÅìµþÀï¤ÇPKÉé¤±¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Îµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÎÎ°è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Öº£µ¨¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤è¤ê¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÁê¼ê¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ä¤Ä¡¢·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È2025Ç¯MVP¤Î¼é¸î¿À¡¦ÁáÀîÍ§´ð¤âÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤³¤³¤«¤éÀè¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾®ÀôÊ¸ÌÀ¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÇ®¿´¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°½é´ü¤«¤é¤Î¡Ö20´§¡×¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÉ¼è¤êÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¾®Àô¼ÒÄ¹¤¬½¢Ç¤¸å¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¸ì¤ë¡£
Á¥½Ð¤«¤é¤¹¤°¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë
2019Ç¯8·î¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¦¥¨¥Õ¡¦¥·¡¼¡×¤Î³ô¼°61.6¡ó¤òÆüËÜÀ½Å´¤«¤é¼èÆÀ¤·¡¢·Ð±Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¥á¥ë¥«¥ê¤À¡£¾®Àô¼ÒÄ¹¤Ï2017Ç¯¤«¤éÆ±¼Ò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥¯¥é¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ôSMBC¡Ê¸½¡¦ÂçÏÂ¾Ú·ô¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ß¥¯¥·¥£¤ä¥á¥ë¥«¥ê¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¿¾®Àô¼ÒÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÁ´¤¯¤ÎÌ¤·Ð¸³¡£Ä¹Ç¯¡¢¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¸½¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÇÇ®¿´¤Ë±þ±ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö9·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2020Ç¯¸µÆü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»î¹ç¤Ï0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤³¤«¤é¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢·Ð±ÄÌÌ¤â¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤¿ÌðÀè¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºâÌ³Åª¤Ê¤È¤³¤í¤ò·òÁ´²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ê¿¾ï±¿Å¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î´ÑµÒÀ©¸Â¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤·¡¢2020¡Á23Ç¯ÅÙ¤ÏÀÖ»ú·è»»¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¹õ»ú²½¤òÃ£À®¡£¼ý»Ù¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤Î¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Ï¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥¯³Ð¸ç¤ÇÊä¶¯Í½»»¤ò¾å¤²¤¿
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Î¿´¤Î·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£2018Ç¯AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL)À©ÇÆ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢2019¡Á2024Ç¯¤Î5Ç¯´Ö¤ÏÌµ´§¤¬Â³¤¡¢ACL½Ð¾ì¸¢¤âÆ¨¤¹¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£Âç´ä¹ä¡Ê2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¡¢¥¶¡¼¥´¡¢ÁêÇÏÄ¾¼ù¡¢¥ì¥Í¡¦¥ô¥¡¥¤¥é¡¼¡¢´äÀ¯Âç¼ù¡¢¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¤È»Ø´ø´±¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë6¿Í¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Ê¤É¸½¾ì¤âÍî¤ÁÃå¤«¤º¡¢¸åÈ¯ÁÈ¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ä¿À¸Í¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯ÅÙ¤Ë¹õ»ú²½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¾õ¶·¤À¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤âÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡Ø¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤½¤·¤ÆACL¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö±¿±Äµ¬ÌÏ¤â°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Àîºê¤Ç¹ñÆâ7´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¯¥é¥ÖOB¤Îµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¤·¡¢Áª¼êÊä¶¯Í½»»¤âÁêÅö¾å¤²¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯³Ð¸ç¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£2025Ç¯J1ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡¢¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤Ë¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÈà¤é¤¬»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¼¯Åç¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤ËÌó30²¯±ß¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï25²¯±ßÁ°¸å¤Î¿ô»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯¥È¥Ã¥×¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬31²¯±ß¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¼¯Åç¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖJ1¤Î¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢30²¯±ß¤ò¸®ÊÂ¤ßÄ¶¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤â¤½¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤òÅÒ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±ÄÊìÂÎ¡¦¥á¥ë¥«¥ê¤«¤é¤Î»ñ¶âÁý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¾Þ¶â¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºîÀ®¤·¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤â¡Ø¤³¤³¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¼ý±×¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àè¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â»ö¶ÈÅª¤Ë¾å¸þ¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅØÎÏ¤¬Í¥¾¡¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·ë¼Â¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤è¤êÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÈôÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¡Íø¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î³èÎÏ¤À¡£¼¯Åç¤Î¾ì¹ç¤â2025Ç¯¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬2Ëü7401¿Í¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2017¡¢19Ç¯¤â2Ëü¿Í¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤ÏÃå¼Â¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯¤Î1»î¹çÅö¤¿¤êÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬2Ëü3027¿Í¤Ç¡¢Æþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¤¬12²¯3800Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ï¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁíÇä¾å¤â2024Ç¯ÅÙ¤Î72²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
80²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼¯Åç¤Î¤è¤¦¤ÊJ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¿ô¤ò¸Ø¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤Î±¿±Äµ¬ÌÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬¤¹¤Ç¤Ë100²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¼óÅÔ·÷¤Î±ºÏÂ¤ÈÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¼¯Åç¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿½ÅÍ×Ì¿Âê¡£¾®Àô¼ÒÄ¹¤âÆü¡¹¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤äACL¤Î¾Þ¶â¤¬Ç¯¡¹°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¶â¼ýÆþ¤ò³Î¼Â¤Ë¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÇä¾åÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦ÅªÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯²Æ¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤Æ²¤½£¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤ÈÆ±¤¸¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Áª¼ê¤Î¹Ô¤Íè¤¬¤è¤ê²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶ÈÌÌ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼±Ä¶È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥°¥Ã¥º¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¤¤¤º¤ì¤âº£¤Ï¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤Â³¤¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¸Ì¿Àþ¤Ï¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¤³¤¦ÏÃ¤¹¾®Àô¼ÒÄ¹¤¬ÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½ÃÛ¤À¡£¼¯Åç¤Ï2021Ç¯10·î¤«¤é¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢º£·î12Æü¤Ë°ñ¾ë¸©¡¢¼¯Åè»Ô¤È3¼Ô¤Ç¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¸½¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÎÅÁ¤Î¶¿¡Ê¤Ü¤¯¤Ç¤ó¤Î¤µ¤È¡Ë±¿Æ°¸ø±à¤ò·úÀß¸õÊäÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢2033Ç¯¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸©¼çÆ³¤ÇÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£¸å¡¢¸©¤È¤È¤â¤Ë´ðËÜ·×²è¤ÎºöÄê¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤¬»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Ë¤Ç¤¤Æ°ÊÍè¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢½¸µÒ¤â°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£2024Ç¯ÅÙ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âÁ°Ç¯¤Î40²¯±ß¤«¤é80²¯±ß¤ÈÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤â¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸©¤È¤È¤â¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³ÍÆÀ¡¢¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤¬³«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¯Åç¤Ï¸½ºß¤Î¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢2006Ç¯¤«¤é»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¥×¥é¥¶¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÉßÃÏÆâ¤Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«¶È¡£365Æü²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë»ÜÀßºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢93Ç¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢Ï·µà²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤Í¤Ë¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢VIP¥ë¡¼¥à¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤³¤½¤¬º£¸å¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËË¾¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï³¹¤Ë¤É¤¦ÍÏ¤±¹þ¤à¤«¡£2024Ç¯10·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¹¤Îµ¡Ç½¤òÆâÊñ¤·¤Ä¤Ä¡¢365Æü²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³ÍÆÀ¤â¿Ê¤ßÇä¾å¤âÉ¬Á³Åª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³¹¤â¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯Å¸¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤òºî¤ì¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¯¥é¥Ö¥È¥Ã¥×½¢Ç¤¸å½é¤ÎJ1À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¾®Àô¼ÒÄ¹¤ÎÃæÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥óÎ©°Æ¤Ë¤âÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶áÌ¤Íè¤Î100²¯±ßÄ¶¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¡¢¼¯Åç¤Î½ÅÍ×Ì¿Âê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤½¤ÎÂç¤¤ÊÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤À¤í¤¦¡£
