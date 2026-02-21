°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î½Æ·â¤«¤é¥È¥é¥ó¥×°Å»¦Ì¤¿ë¤Þ¤Ç¡Ä¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎºÇÂç¶¼°Ò¡¢À¤³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë¡Ö¥í¡¼¥ó¥¦¥ë¥Õ¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÍý
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢À¤³¦Åª¤Ê°ÜÌ±ÇÓÀÍ±¿Æ°¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È¤ÎÂæÆ¬¡¢¥È¥é¥ó¥×2.0¡¢¤½¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ´ðÈ×¤ÎÊø²õ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò²á·ãÇÉ¤ä±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¥ï¥¯¥Á¥óÈï³²¤Ø¤Î¡Ö¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¡×¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¥Ø¥¤¥È¤Ø¤ÈÅ¾²Ç¤µ¤ì¤ë¡ÖÏ¢º¿¤ÎÀµÂÎ¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤ÇÁý¿£¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥¤¥È¡×¤Î¸»Î®¤È¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â¤ä¥È¥é¥ó¥×°Å»¦Ì¤¿ë¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡Ö¥í¡¼¥ó¥¦¥ë¥Õ¡Ê°ìÉ¤Ïµ¡Ë·¿¥Æ¥í¡×¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀîËÌ¾Ê¸ã¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥¤¥È
95Ç¯¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥¤¥È¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀµ¼°¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ä¥Ø¥¤¥È¡ÊÁþ°¡Ë¤Î´Æ»ë¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿ºÇ½ÅÍ×¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤¬¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥å¡¼¥¯¤ÏÅö»þ¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Çò¿Í»ê¾å¼çµÁ¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¡Ö¥¯¡¼¡¦¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥ó¡ÊKKK¡Ë¡×·ÏÍÎÏÃÄÂÎ¤ÎºÇ¹â´´Éô¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢ÆîÉô¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£µÄ²ñ¤Î²¼±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
½£µÄ²ñ¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£ÃÎ»öÁª¤äÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Î¾å±¡¡¦²¼±¡Áª¡¢²Ì¤Æ¤ÏÂçÅýÎÎÁª¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁÅª¤Ê¸ÀÆ°¤¬ºÒ¤¤¤·¡¢¥¥ï¥â¥Î¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤º¤ì¤âÍîÁª¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë¡ÙÂè6¾Ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Çò¿Í¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤òÈÝÄê¤·¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤¬¶âÍ»³¦¤ä³Ø³¦¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î±¢ËÅÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Çò¿Í»ê¾å¼çµÁ¤Î²á·ã¤Ö¤ê¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¼ï³ÖÎ¥¤ò»Ù»ý¤·¡¢À¾ÍÎÊ¸ÌÀ¤ä¥¥ê¥¹¥È¶µÅª²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÍ¥±Û¤òÀâ¤¤¤¿¡£Çò¿Í»ê¾å¼çµÁ±¿Æ°¤ÎÅÁÀâÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤Ç¤âÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬Ãæ±ûÀ¯³¦¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²á·ã¤Ê¸ÀÆ°¤«¤é¡ÖÀ¯¼£¡¦¼Ò²ñ¤Î¼çÎ®¤Ë¿»Æ©¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¡£¼«¤é¤Î¼çÄ¥¤òÂç½°¤ËÇä¤ê¹þ¤à¤¹¤Ù¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤µ¬À©¤â¤Ê¤¯¡¢Çò¿Í»ê¾å¼çµÁ¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ò³È»¶¤Ç¤¤ë´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥å¡¼¥¯¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ²á·ã»×ÁÛ¤ÎÀëÅÁ¤ò»î¤ß¤¿¡ÖÀè¶î¤±¤Î°ì¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¤À¡£¡Ê¤à¤½Ð¤·¤Î¥Ø¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë°Å¹æ¤á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¼§ÀÐ¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥ÈÈÝÄêÏÀ¼Ô¤ä±¢ËÅÏÀ¼Ô¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¥Ø¥¤¥È¤ÎºÆÊñÁõ
¤³¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¸½Âå¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¡ÖSNS¤Î¡Ø°Ç¡Ù¤Î¸»Î®¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡×¤È¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²á·ã»×ÁÛ¤Ï¼õ¤±¼ê¤È¶¦ÌÄ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Ø¥¤¥È¤Î¤«¤¿¤Á¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£¡Ö¸«±É¤¨¤Î¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡£°¦¹ñ¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¸ÀÍÕ¡Ä¡Ä¡£¥Ê¥Á¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Øîì½½»ú¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶Ë±¦¤Îº¯À×¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¦¤ï¤Ù¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈé¤à¤±¤Ð¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÁþ°¤¬¤É¤¹¹õ¤¯±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ç¥å¡¼¥¯¤Ï¤½¤ì¤òºÆÊñÁõ¤·¡¢¸«±É¤¨¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅ¸¼¨¤·¡¢¼çÎ®ÇÉ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤è¤¦¤È²èºö¤·¤¿¡×
¹¬¤¤¡¢¤½¤Î»î¤ß¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬À¯¼£³èÆ°¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À80Ç¯ÂåËö¤«¤é90Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡ÖÎäÀï¤Î¾¡Íø¡×¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Í³¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤¬¤¦¤¿¤ï¤ì¡¢²á·ã»×ÁÛ¤¬¹¤¬¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¿¼±üÉô¤Ç¤ÏÈ¿¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î¤¦¤´¤á¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥¤¥È¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿6Ç¯¸å¡¢µðÂç¤Ê¥Þ¥°¥Þ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¡£2001Ç¯9·î11Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¿õÆ±»þ¥Æ¥í¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥å¡¼¥¯¤é¤¬¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¹õ¡¹¤È¤·¤¿²á·ã»×ÁÛ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ËÛÎ®¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥£¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë¤Î·Ù¹ð¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¡×¤Î¿Ï¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¤ËÆÍ¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¡¼¥ó¥¦¥ë¥Õ
¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö9.11¤Ï°ì°®¤ê¤Î¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤Î»ö·ï¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ËÍ¿¤¨¤¿ºÇÂç¤Î¶µ·±¤Ï¡¢Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤òÆ°°÷¤·¡¢³×Ì¿¤äÀ¯ÊÑ¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
»ö·ï¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¡¢²á·ã¤Ê¥¤¥¹¥é¥à»×ÁÛ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¼Ô¤â¸½¤ì¤¿¡£Æñ²ò¤Ê¶µËÜ¤äÀ»Åµ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î²á·ã¤Ê¥¤¥Þ¡¼¥à¡Ê»ØÆ³¼Ô¡Ë¤ÎÀâÏÃ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¥í¡¼¥ó¥¦¥ë¥Õ¡Ê°ìÉ¤Ïµ¡Ë¡×·¿¤Î¥Æ¥í¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÈ¿¥ÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¸Ä¿Í¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ²á·ã»×ÁÛ¤Ë´¶²½¤µ¤ì¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ëÈÈ¹Ô¤ÎÂÖÍÍ¤ò¸À¤¦¡£
9.11¥Æ¥í¤Î10Ç¯¸å¡¢Çò¿Í»ê¾å¼çµÁ¼Ô¤¬77¿Í¤ò»¦³²¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥í¤¬¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¤Ï16Ç¯¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡×¡ÊIS¡Ë¤Ë·¹ÅÝ¤·¤¿ÃË¤¬½Æ¤òÍð¼Í¤·¡¢49¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥ó¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡×¤À¤±¤Ë¡¢»öÁ°¤ËÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¡Ö´³¤·Áð¤Î»³¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤À¿Ë¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£°ìÉ¤Ïµ·¿¤Î¥Æ¥í¤Ï·Ù»¡¤ä¼£°ÂÅö¶É¤ÎºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¤¿¤ë¥±¡¼¥¹¤¬22Ç¯7·î¤Î°ÂÇÜ¿¸»°½Æ·â¤À¡£¸µ¼óÁê¤¬ÆàÎÉ»Ô¤Ç³¹Æ¬±éÀâÃæ¡¢¸ø½°¤ÎÌÌÁ°¤Ç½Æ»¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¹ÔÈÈ¤Ï¸µ¼«±Ò´±¤ÎÃË¡£°ìÉ¤Ïµ·¿¤ÎºÇ¿·»öÎã¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡£
2Ç¯¸å¤Î24Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥È¥é¥ó¥×°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£ÂçÅýÎÎÁª¤Î¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç±éÀâÃæ¡¢Ìó135¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿·úÊª¤Î²°º¬¤«¤é8²óÈ¯Ë¤¤µ¤ì¡¢±¦¼ª¤òÉé½ý¤·¤¿¡£
Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Í»¦¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¡¼¥ó¥¦¥ë¥Õ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°µ¡¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Âè35ÂåÂçÅýÎÎ¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²áµî¤Î°Å»¦»ö·ï¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ò¡ÖÀ¤³¦¤Î·Ù»¡´±¡×¤ÎºÂ¤ò¹ß¤ê¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×Àë¸À¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¡Ä¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÍ£°ì¤ÎÄ¶Âç¹ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Î·Ù»¡´±¡×¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÃá½ø¤Îº®Íð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Î·Ù»¡´±¡×¤ÎºÂ¤ò¹ß¤ê¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×Àë¸À¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¡Ä¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÍ£°ì¤ÎÄ¶Âç¹ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
