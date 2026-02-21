ÈîËþ¤¬¡Ö°å³ØÅª¤ÊÌäÂê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡ÄÊ¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡ÖÂª¤¨Êý¡×
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡½¡½¡£
ÉÂµ¤¤Ï¤É¤¦¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡© À¸¤¤Å¤é¤µ¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡© ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬°å³Ø¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¡© Ì¿¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¡ÄÉÂµ¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÀ¤³¦¤Î¸«Êý¡×¡£
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀ¤³¦¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¡¢Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¤â¤Î¤´¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢ÈþÇÏÃ£ºÈ¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡½¡½ÉÂµ¤¤È·ò¹¯¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÈîËþ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë
ÈîËþ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¿ÍÎà³Ø¼Ô¤ÎÄöÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãø½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤ó¤Ê¶½Ì£¿¼¤¤Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ø¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥È¡×¤ÎÌ±Â²»ï--¸½Âå¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëÈîËþÌäÂê¤ÈÀ¸¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡ÙÌÀÀÐ½ñÅ¹¡¢2018¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤Î½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÎ·¿¤Ë¶¯¤¤ÎôÅù´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ëºá°´¶¤ò¤â¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÈîËþ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥×¥¿¥ó¥¹±¿Æ°¡×¤ÎÇ¯¼¡Âç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁí²ñ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Ãç´Ö¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸åÆü¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤Ï¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤òÂ¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤à¤·¤í²¿¥¥í¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡£¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ê¤Î¤è¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢»ä¤ÏÈîËþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤ó¤ËÂÎ½Å·×¤Î¿ô»ú¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸´Ñ¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÌä¤¤¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÈîËþ¤Ï°å³ØÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¤À¤±Âª¤¨¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÈîËþ¤ÈÊ¸²½
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ï¡¢ÈîËþ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÖÉÂµ¤¡×¤È¸«¤Ê¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈîËþ¤¬½ÅÂç¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÈîËþ¤Ï¡Ö°å³ØÅª¤ÊÌäÂê¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈîËþ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤ÎÌäÂê¡Ê¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¿©¤Ù²á¤®¡Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÌäÂê¡Ê½÷À¤Ç¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼½Å»ë¤ÎÈþ°Õ¼±¡Ë¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡Ö°å³ØÅª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÌäÂê·²¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Â¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈîËþ¤ÎÌäÂê¤òÍý²ò¤·¡¢ÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¸«Êý¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈîËþ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢21À¤µª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦¿·¸ì¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³°¸«¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Èþ¤äÌ¥ÎÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¡û¡û¤é¤·¤µ¡×¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´é¤ÎÆÃÄ§¡¢ÂÎ½Å¡¢ÀÊÌ¤äÌ±Â²¡¦¹ñÀÒ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¡¢ÉþÁõ¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈîËþ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö½÷À¤é¤·¤µ¡×¤Ë³°¤ì¤ëÂÎ·¿¤È¤·¤Æº¹ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ç¤¹¡£
Îò»ËÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¡¢ÈîËþ¤¬°å³ØÅª¤ÊÌäÂê¤È¸«¤Ê¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°Æ³°¤ÈºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤ËWHO¤ÎÈîËþÂÐºö¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬¡ÖÈîËþ¥¨¥Ô¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤ÎÎ®¹Ô¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î»³Ãæ¹À»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤ÊÀïÎ¬¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÈîËþ¤Î°åÎÅ²½--¼Ò²ñÅª¿ÇÃÇ¤Î20Ç¯¡× º´Æ£½ã°ì¤éÊÔ¡ØÉÂ¤È·ò¹¯¤ò¤á¤°¤ë¤»¤á¤®¤¢¤¤--¥³¥ó¥Æ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°åÎÅ¼Ò²ñ³Ø¡Ù¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡¢2022¡Ë¡£
1¤Ä¤Ï¡¢´¶À÷³ÈÂç¤Î¤è¤¦¤ÊÈîËþ¼Ô¤ÎµÞ·ã¤ÊÁýÂç¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÂÎ·¿¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÈîËþ¤ò¡¢°å³ØÅª¤Ë¤ÏÉÔÀµ³Î¤Ê¡Ö¥¨¥Ô¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢°åÎÅ¼Ô¤Î°·¤¦¤Ù¤ÌäÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÈîËþ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë°°Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ä¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤ÊÀïÎ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤²á¤®¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÊ¸²½¤Î¤Ê¤«¤ËÉÂµ¤¤ä°å³Ø¤âËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°å³Ø¼Ô¤¬¹Í¤¨¤Ä¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤â¡¢Ê¸²½Åª¤ÇÎò»ËÅª¤ÊÊ¸Ì®¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈîËþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¤¿ÈÂÎ¥µ¥¤¥º¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÂÀ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤¿ÂÎ·¿¤ò¹¥¤à¿Í¤Ó¤È¤Î¹¥¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥ÖÀì¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¤¿ÈÂÎ¥µ¥¤¥º¤ò¡¢Â¿»ºÀ¤äÀÅªÌ¥ÎÏ¤Î¤·¤ë¤·¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÀ¾ÍÎÊ¸²½¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î¿ÈÂÎ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¾Þ»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¿©Êª¤òÊ¿Åù¤ËÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¦å«¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹ÎÄêÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢Â¬Äê¤ÏÊªÉÊ¤ÎÇäÇã¤Ë´Ø¤ï¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ½Å¤äÊ¢°Ï¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤Î¤Ï´ñÌ¯¤Ê¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¾Ð¤¤¤äÅÜ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³¤³°Ê¸¸¥¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÎÏ»Î¡×¤âÂç¤¤¤¿ÈÂÎ¥µ¥¤¥º¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÊ¸²½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÁêÂÐÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÈîËþ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¡¢¤Ä¤Þ¤êÉÂÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤µ¤òÍ¥¤ì¤¿¾õÂÖ¤È¸«¤Ê¤¹¶áÂå¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡Ä¡ÖÀµ¾ï¤È°Û¾ï¡×¡ÖÉÂµ¤¤È·ò¹¯¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÉÂµ¤¤¬¼Â¤Ï¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤¿¤ê¡ÖÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡Ä¡ÖÀµ¾ï¤È°Û¾ï¡×¡ÖÉÂµ¤¤È·ò¹¯¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
Âç³Ø,
Ï·¸å,
ÆÁÅç,
°æ¤ÎÆ¬Àþ,
¹©¾ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥À¥¤¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î