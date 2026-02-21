¥¢¥á¥ê¥«·³Ê¼»Î¤¬»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¡ÄÎ²²«Åç¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ç¡Öµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1945Ç¯2·î19Æü¡¢Î²²«Åç¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÊ¼¤¬2Ëü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢1Ëü¿Í¤Î°ä¹ü¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢1944Ç¯¤Î7·î¡¢¤³¤ÎÅç¤Ç¤ÏÁÂ³«¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¸¶¸÷°ì¤òÄÉ¤¦
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯6·î22Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Ë¬Ìä¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£ÅÙ¡¢¥¢¥Ä¥³¥ª¥Ð¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤É¤¦¡©¡×
¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥à¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥à¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡¢Á´¹ñÁÈ¿¥¡ÖÁ´¹ñÎ²²«ÅçÅçÌ±¤Î²ñ¡×¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅçÌ±2À¤¡¢´¨ÀîÂ¢Íº¡Ê72ºÐ¡Ë¤À¡£2019Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼èºà¤·¤Æ°ÊÍè¡¢20ºÐ°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÚãº©¤ÎÃç¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Î²²«Åç¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏÊý»æµ¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢Î²²«Åç¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ë³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿»ä¤Î»Ñ¤Ë¡¢´¨Àî¤Ï¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»³²¼¸Æó¤äÂ¿¤¯¤ÎÅçÌ±1À¤¡¢2À¤¡¢3À¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
´¨Àî¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á°ì²È¤È¿©»ö¤·¤¿¤È¤¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÄ¹½÷¤¬¡ÖÅìµþ¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Áá¤¯ËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ä¹½÷°¸¤Æ¤Ë¼ê»æ¤ò¤è¤¯Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÅìµþ¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¡¢¤Î¤Á¤Ë´¨Àî¤Ï»ä¤Ë¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ø¤Î¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç´¨Àî¤Ï¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö´¨Àî¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥µ¥à¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ÊÍè¡¢Ì¼¤â»ä¤â¤½¤¦¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´¨Àî¤Ï¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¤â¾åµ¡·ù¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¼òÊÊ¤Î°¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¤ÏÃ¹¥¤¤À¡£»ä¤ÈºÊ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´¨Àî¤ò¡ÖÎ²²«Åç¤ÎÆÒ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿Í¾ðÌ£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÅçÌ±¤ò»×¤¦¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÅçÌ±¤Î²ñ¤ÏËèÇ¯9·î¡¢µìÅçÌ±¤ä»ÒÂ¹¤ò½¸¤á¤¿¿ÆËÓ²ñ¤òÀîºê»Ô¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´¨Àî¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢50²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±óÊý¤Ë½»¤àÅçÌ±1À¤¤¿¤Á¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ñ¾ì¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥¢¥Ä¥³¥ª¥Ð¡×¤¿¤Á¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ä¥³¥ª¥Ð¡×¤È¤Ï¡¢Éû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅçÌ±1À¤¡¦¼Äºê°ô¡Ê85ºÐ¡Ë¤Î½ÇÊì¡¢ÅÏÉôÆØ»Ò¡Ê93ºÐ¡Ë¤Î¤³¤È¡£Æá¿Üºß½»¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¸¶¥ä¥¤»Ò¡Ê92ºÐ¡Ë¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢Æó¤ÄÊÖ»ö¤ÇÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥ä¥¤»Ò¤«¤é¡¢¸÷°ì¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Æá¿Ü¤Ë¤Ï´¨Àî¤Î¤Û¤«¡¢¼Äºê¡¢ÅÏÊÕ±Ñ¾¼¡Ê74ºÐ¡Ë¤â°ì½ï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤ÏÆ±²ñ¤Î±¿±Ä¤ËÄ¹Ç¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤À¡£Æá¿Ü¤Þ¤Ç¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¼Äºê¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
´¨Àî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼ò¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢ÃÏ¿Þ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É²¿¤â¸«¤º¤Ë¡¢¤·¤é¤Õ¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö°ô¤µ¤ó¡¢¼¡¡¢±¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÔÆâ¤ÎÊ£»¨¤ÊÆ»¤òÅª³Î¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅçÌ±2À¤¤Î´¨Àî¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÆî¶ËÊª¸ì¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ù¥¤¥·¥Æ¥£·º»ö¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µÇÐÍ¥¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Æ»¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£
¼ÖÆâ¤Ç»ä¤¬¡Ö´¨Àî¤µ¤ó¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥é¥Õ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¼Äºê¤ÈÅÏÊÕ¤¬¾Ð¤Ã¤¿¡£´¨Àî¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¤Þ¤³¤Ã¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²¶¤À¤±¼ò°û¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
´¨Àî¤È¼Äºê¤â¤Þ¤¿¿ÆÀÌ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¿Í¸ý¤¬1000¿ÍÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿Î²²«Åç¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤Î¿ÆÀÌ¤ò¤¿¤É¤ë¤ÈÅçÌ±¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬·Ò¤¬¤ë¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅçÌ±Á´°÷¤¬°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÅç¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÒ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËµÁÍý¿Í¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´¨Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Äºê¤Ï´é¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¿ÆÀÌ¤ÎÇ¯Ä¹¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¼ÖÆâ¤Î²ñÏÃ¤ÏÎ²²«Åç°ì¿§¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤ä¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿1À¤¤¿¤Á¤Î¶á¶·¤ä¡¢Î²²«Åç¤ÎÊè»²¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢Î²²«ÅçÌ±¤ÎÎ¤µ¢¤ê¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡¢¤È»ä¤Î¿´¤âÃÆ¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÆ»Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÊ¡¦¥ä¥¤»Ò¤Î¾Ú¸À
¡Ö¥¢¥Ä¥³¥ª¥Ð¡¢Íè¤¿¤è¤¦¡×
¸¼´Ø¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¼Äºê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡£³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×
¡Ö¥¢¥Ä¥³¥ª¥Ð¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È´¨Àî¤â¼Äºê¤ÈÆ±¤¸¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç°§»¢¤·¡¢Î¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ªÅÚ»º¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÍÑ¤Î»£±Æµ¡ºà¤òÊú¤¨¤¿ÅÏÊÕ¤È»ä¤¬¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
ÅÏÉôÆØ»Ò¤Ï¡Ö¥Þ¥³¥È¡¢¥Þ¥³¥È¡×¤È¤Þ¤ë¤Ç»Ò¶¡¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¼Äºê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£ÅÏÉô¤Ë¤È¤Ã¤Æ8ºÐÇ¯²¼¤Î±ù¤Ï¡¢85ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ò¶¡¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤Î´ÖÊÁ¤ÏÎ²²«Åç»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÅÏÉôÂð¤Ï³°´Ñ¤â²°Æâ¤âÊÌÁñ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£²È¤ÎÀµÌÌ°Ê³°¤ÏÂç¤¤Ê¼ùÌÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬¹¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¼«Á³¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¡£ÆâÉô¤ÏÌÚ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥í¥Ã¥¸É÷¤ÎÂ¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
µï´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¾®ÊÁ¤ÊÇ¯ÇÛ¤Î½÷À¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤³¤½¤¬¸¶¸÷°ì¤ÎºÊ¤Î¥ä¥¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥ä¥¤»Ò¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅÏÉôÂð¤òË¬¤ì¤Æ´¿ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢»ä¤Ï¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¼Äºê¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤Î°§»¢¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢»ä¤ÏÁáÂ®¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¤¤¤ë¥ä¥¤»Ò¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¾²¤ËºÂ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£
°ìÈÌ¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ï¡¢¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ã»»þ´Ö¤Ë¤¹¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÁ°ÃÖ¤¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë¡¢ËÜÂê¤«¤é¼ÁÌä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¥¤»Ò¤µ¤ó¡¢¤´¼ç¿Í¤ÏÀ¸Á°¡¢Î²²«Åç¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×
¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥ä¥¤»Ò¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ëÊª¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¡¢½¦¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£Åç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÊÃÏÍý¤¬¡Ë¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ê¼Ââ¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤ä¿©¤ÙÊª¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹ó¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×
ÊÆ·³¤¬Àï¾ì¤Ë»Ä¤·¤¿¿©ÎÈ¤ò½¸¤á¤ÆÌ¿¤ò·Ò¤¤¤À¤È¾Ú¸À¤¹¤ëÀ¸´ÔÊ¼¤ÏÂ¿¤¤¡£¸÷°ì¤â¿ÜÆ£¤â¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥ä¥¤»Ò¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼éÈ÷ÂâÌó2Ëü3000¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ìó100¿Í¤ÎÅçÌ±·³Â°¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
À¸´ÔÊ¼¤ÎµÏ¿¤òÆÉ¤à¤È¡¢ÅçÆâ¤ÎÃÏÍý¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÀ¸´ÔÊ¼¤Ï¡¢½êÂ°ÉôÂâ¤ÎÃÏ²¼¹è¤òºî¤ëºî¶È¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¿ØÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÃÏÍý¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÅçÌ±·³Â°¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Àïµ¾®Àâ¤È¤ÎÌ·½â
»æ°ì½Å¤ÇÀ¸¤È»à¤Î±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤¿Åê¹ß»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸÷°ìËÜ¿Í¤«¤é¤³¤¦Ê¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉôÂâ¤ÎÂâÄ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê¿Í¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹è¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡ØÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤±¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ê¸÷°ì¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¹è¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¡ÊÊÆ·³¤ÎÆü·Ï¡ËÆóÀ¤¤¬¡ØÂç¾æÉ×¤À¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡¢½Ð¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê²ó¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂâÄ¹¤¬¡Ø½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¸å¤í¤«¤é·â¤Ä¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂâÄ¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¡Ê¾å´±¤Î¡ËÊ¼Ââ¤µ¤ó¤¬¡Ø½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÜØÃÆ¤ò·ê¤ÎÃæ¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤É¤¦¤»»à¤Ì¡£¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤ªÆüÍÍ¤Î¸÷¤ò¸«¤Æ¤«¤é»à¤Î¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÊü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡£¤½¤·¤¿¤é½Ð¤¿¤é¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£½Ð¤¿¤é¡ÊÊÆ·³Ê¼»Î¤«¤é¡Ë¡Ø¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¿¤Ð¤³¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¤¯¤ì¤Æ¡£ÂÔ¶ø¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤È¡×
ÉôÂâ¤Î¾å´±¤¬Åê¹ß¤ò·èÃÇ¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤ÆÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð²á¤Ï¡¢¸÷°ìËÜ¿Í¤¬½ñ¤»Ä¤·¤¿µÏ¿¤â¡¢µÆÂ¼Åþ¤ÎÀïµ¾®Àâ¡ØÆ¶·¢¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¡Ù¤âÆ±¤¸¤À¡£¤¿¤À¡¢µÆÂ¼¤Î¾®Àâ¤Ï¡¢¥ä¥¤»Ò¤¬¸÷°ìËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÈÌ·½â¤¬¤¢¤ë¡£
¥ä¥¤»Ò¤ÎÏÃ¤Ë¤â¡¢µÆÂ¼¤Î¾®Àâ¤Ë¤â¡¢Îä¹ó¤Ê¾å´±¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾å´±¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥ä¥¤»Ò¤Ï¡¢Åê¹ß¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¸å¼Ô¤È¸À¤¦¤¬¡¢µÆÂ¼¤Î¾®Àâ¤Ç¤ÏÁ°¼Ô¤À¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ·½â¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Ã»ÊÔ½¸¤Î´¬Ëö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
µÆÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤È¤¬¤¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ò»ä¤Ï¡¢ÀïÁè¤Î¤µ¤Ê¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Î¼¹¤ä³ëÆ£¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤¤¤ï¤Ð¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¾®Àâ¤Õ¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸À¤¤Êý¤ò¤«¤¨¤ì¤Ð¡¢ÀïÁè¤ò¸ä³Ú¾®Àâ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¿È¯¤ä·ù°¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ó¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥¤»Ò¤Î¾Ú¸À¤È¡ØÆ¶·¢¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¡Ù¤Î·ëËö¤ÎÌ·½â¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ò¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¾®Àâ¤Õ¤¦¡Ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿µÆÂ¼¤ÎÁÏºîÊý¿Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ä¤ÏÃ£¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
