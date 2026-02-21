²¹ÃÈ²½¤À¤±¤ÉÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö¥É¥«Àã¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤¬¿å¾øµ¤¤òÁý¤ä¤·¡¢ÀÑÀãÎÌ¤òÁýÂç¤µ¤»¤ëÈéÆù¤Ê¸½¼Â¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ
º£µ¨¤ÎÅß¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤ä¶¯¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÀÑÀã¤¬Ê¿Ç¯¤ÎÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢½üÀã¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¼«±ÒÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ç¿åÆ»´É¤¬ÇËÎö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¡£²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼µÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤ä¶¯¤¤´¨ÇÈ¤Î½±Íè¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÂçÀã¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤«¡©¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ëº£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÀã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
Åß¤â³Î¼Â¤Ë²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¹ÔÃæ
Åß¤Ï²¹ÃÈ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¨Àá¤´¤È¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Î¾å¾ºÎ¨¡Ê100Ç¯¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ï¡¢½Õ¤¬1.67¡î¡¢²Æ¤¬1.38¡î¡¢½©¤¬1.47¡î¡¢Åß¤¬1.23¡î¤À¡£ÁêÂÐÅª¤Ë¤ÏÅß¤Îµ¤²¹¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¾®¤µ¤¤¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë²¹ÃÈ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ¿¶ÑÅª¤Êµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¤´¤È¤äÇ¯¤´¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã²¹Â¦¤Ë¿¶¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÈï³²¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀã¤äÄã²¹¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
º£µ¨¤ÎÅß¤âµÏ¿ÅªÂçÀã¤äÄã²¹¤ò´ÑÂ¬
¼ÂºÝ¡¢º£µ¨¤ÎÅß¤â¶¯¤¤´¨ÇÈ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ò½±¤Ã¤¿¡£1·î¤Ï¤¸¤á¤ÎÀµ·î´¨ÇÈ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤ò´Þ¤à3Ï¢µÙ¤ä1·î²¼½Ü¤ÎÂç´¨´¨ÇÈ¡¢¤½¤·¤Æ2·î¾å½Ü¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤È¸À¤ï¤ì¤¿1·î²¼½Ü¤ÏÌó1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¯¤¤´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀÑÀã¿¼¤¬Ê¿Ç¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂçÀã¤ÇÀÄ¿¹¸©ÌîÊÕÃÏÄ®¤ä½©ÅÄ¸©ËÌ½©ÅÄ»Ô¡¦¼¯³Ñ»Ô¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤ÎÀÑÀã¿¼¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àã¤Ï»³±è¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¿ÃÏ¤Ç¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢ÀÄ¿¹»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï2·î1Æü»þÅÀ¤ÎÀÑÀã¤¬183¥»¥ó¥Á¤È40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë180¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÂçÀã¤Ç½üÀã¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Ï¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Îä¤¨¹þ¤ß¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£2·î9Æü¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Ç-11.7¡î¡¢ÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤Ç-10.3¡î¤Ê¤É¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¡£ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ç¤Ï¶¯¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤ê¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¡¦ÇËÂ»¤¬Áê¼¡¤®¡¢ºÇÂç¤ÇÌó5000À¤ÂÓ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¤Ç¤â´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¿åÆ»´É¤¬Åà·ë¡¦ÇËÎö¤·¡¢ÅòËÜÃÏ°è¤Ê¤É¤ÇÌó1300À¤ÂÓ¤¬ÃÇ¿å¤·¤¿¡£²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤à¶áÇ¯¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀã¤äÄã²¹¤¬È¯À¸¤·¤¦¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¸²ºß²½¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤äÄã²¹¤Ë¡¡¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¤¬°ì°ø¤«
º£²ó¤ÎÊ£¿ô¤Î´¨ÇÈ¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã·¹¸þ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£º£µ¨¤ÎÅß¤Ï¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾ÉôÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÇ®ÂÓ°è¤Î¿å²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÂÐÎ®³èÆ°¤¬³èÈ¯¤È¤Ê¤ê¡¢Âçµ¤¤ÎÇÈ¡Ê¥í¥¹¥Ó¡¼ÇÈ¡Ë¤ò²ð¤·¤ÆÃæ°ÞÅÙÂÓ¤ÎÂçµ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢ÂçÎ¦ÉÕ¶á¤ÎÊÐÀ¾É÷¤¬ËÌ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤ÏµÕ¤Ë²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ¶ËÉÕ¶á¤¬¹âµ¤°µ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÉé¤ÎËÌ¶Ë¿¶Æ°¡×¤â¡¢´¨µ¤¤Î¶¯²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
´¨ÇÈ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¡²¹ÃÈ²½¤¬ÊÐÀ¾É÷¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë
¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤ÏÃÏÍýÅª¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¾¤Ë¤Ï¹Âç¤Ê¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤¬¤¢¤ê¡¢Åì¤Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤¬¹¤¬¤ë¡£Î¦¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÎä¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Åß¤Ë¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢¹âµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤Ï¥¢¥ê¥å¡¼¥·¥ã¥óÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬À¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ÎÀµÂÎ¤À¡£Åß·¿¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ÈÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤ÏËÌÀ¾¤Îµ¨ÀáÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÂçÎ¦¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤¿´¨µ¤¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Åß·¿¤Î¶¯¤Þ¤ê¤Ë¤ÏÊÐÀ¾É÷¤Î¼Ø¹Ô¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£ÊÐÀ¾É÷¤Î¼Ø¹Ô¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢¹âµ¤°µ¤äÄãµ¤°µ¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÊÐÀ¾É÷¤ËËÌ¶Ë¤Î²¹ÃÈ²½¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ¶Ë·÷¤Î²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢ËÌÈ¾µå¤ÎÆîËÌ¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÈÌÅª¤ËÊÐÀ¾É÷¤ÏÆîËÌ¤Î²¹ÅÙº¹¤¬Âç¤¤¤¤È¶¯¤¯¿á¤¡¢¼Ø¹Ô¤ÏÈæ³ÓÅª¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë²¹ÅÙº¹¤¬¾®¤µ¤¤¤ÈÉ÷¤Ï¼å¤Þ¤ê¡¢¼Ø¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ò¶¯¤¯¤³¤°¤ÈÄ¾¿Ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼å¤¯¤³¤°¤È¥°¥é¥°¥é¤·¤ä¤¹¤¤´¶¤¸¤À¡£º£µ¨¤Î´¨ÇÈ¤¬ËÌ¶Ë¤Î²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÐÀ¾É÷¤¬Âç¤¤¯¼Ø¹Ô¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê£¹çÍ×°ø¤ÎÃæ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
²¹ÃÈ²½¤ÇÂçÀã¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë³¤¤Î¹â²¹²½
¤Þ¤¿¡¢ÂçÀã¤â¶ËÃ¼²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤ÐÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀã¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¸½¾õ¤Ï¡¢´¨µ¤¤¬Æþ¤ì¤ÐÀã¤¬¹ß¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÄã²¹¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ëÃÏ°è¤¬¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤¤Î¿å²¹¤â²¹ÃÈ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÈ¤«¤¤³¤ÌÌ¤«¤é¤ÏÇ®¤È¿å¾øµ¤¤¬Â¿ÎÌ¤ËÂçµ¤¤ËÊäµë¤µ¤ì¡¢Àã±À¤ÎÈ¯Ã£¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¡£±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶ËÃ¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Àã¤Ç¤âÆ±¤¸ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Èµ¤¾Ý¸¦µæ½ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î2·î¾å½Ü¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÂçÀã¤Ç¡¢²¹ÃÈ²½¤¬ÀÑÀã¹ßÀãÎÌ¤òÌó6¡óÁý²Ã¤µ¤»¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²èÁü¡Ë2025Ç¯2·î¾å½Ü¤ÎÀÑ»»¹ßÀãÎÌ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¡¡½ÐÅµ¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¦µ¤¾ÝÄ£µ¤¾Ý¸¦µæ½ê¡¡https://www.mext.go.jp/content/20250318-mxt_kankyou-000040989_1.pdf
¾Íè¤ÎÀã¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¡©¡¡Á´ÂÎÎÌ¤¬¸º¾¯¤Ç¤âÌýÃÇ¤Ç¤¤º
¤Ç¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Àã¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¹ßÀãÎÌ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤âÀã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î´ÑÂ¬¤Ç¤Ï¡¢1962Ç¯°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÇ¯ºÇ¿¼ÀÑÀã¤ä¡¢1Æü¤Ë20¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Î¹ßÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÀãÆü¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Íè¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ì¤ÐÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±«¤¬¹ß¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¡¢Àã¤Î¹ß¤ë´ü´Ö¤âÃ»¤¯¤Ê¤ë¡£21À¤µªËö¤ËÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬4¡î¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÎÇ¯´Ö¹ßÀãÎÌ¡¦ÀÑÀãÎÌ¤Ï60¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤â¤¢¤ë¡£¾Íè¤Ï¥¹¥¡¼¾ì¤Ê¤ÉÀã»ñ¸»¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë»º¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤ÊÂçÀã»þ¤Î¹ßÀãÎÌ¤¬°ìÉôÃÏ°è¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢JPCZ¡ÊÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ¡Ë¤À¡£JPCZ¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾ÅçËÌÉô¤Î»³ÃÏ¤ÇÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿µ¨ÀáÉ÷¤¬ÆüËÜ³¤¾å¤Ç¹çÎ®¤·¡¢¶¯¤¤Àã±À¤ÎÂÓ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤ä»³±¢¤Ê¤ÉËÜ½£ÆüËÜ³¤Â¦¤ËÂçÀã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£²¹ÃÈ²½¤ÇÆüËÜ³¤¤¬ÃÈ¤Þ¤ì¤Ð¡¢Âçµ¤¤Ø¤Î¿å¾øµ¤¶¡µë¤¬Áý¤¨¡¢Àã±À¤¬¤µ¤é¤ËÈ¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Àã¤ò¹ß¤é¤»¤ë¤À¤±¤Î´¨µ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡ÖÃ»´ü¤Î¥É¥«Àã¡×¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤ÎÂçÀã¤¬Ã±½ã¤Ë¸º¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ê²èÁü¡Ë10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÀã¡ÊÆü¹ß¿åÎÌ¡Ë¤Î¾ÍèÊÑ²½¡¡ÀÄ¿§¤¬¹ßÀãÁý²Ã¡¡½ÐÅµ¡§µ¤¾Ý¸¦µæ½ê https://www.mri-jma.go.jp/Topics/H28/280923/press_release_ERI.pdf
²¹ÃÈ²½¤Ïµ¤¾Ý¸½¾Ý¤Î¡Ö¶ËÃ¼²½¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤â¡¢ÅöÌÌ¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤ÇÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ë¤À¤±¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀã¤äÄã²¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï»Ä¤ë¡£ÊÐÀ¾É÷¤Î¼Ø¹Ô¤¬¶¯¤Þ¤ì¤ÐµÏ¿Åª¤Ê´¨ÇÈ¡¦ÂçÀã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¦¤ë¤·¡¢³¤¤Î²¹ÃÈ²½¤ÏÀã±À¤ò¶¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£²¹ÃÈ²½¤ÏÃ±¤ËÅß¤¬ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âçµ¤¤ÎÎ®¤ì¤È¿å¾øµ¤´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢¸½¾Ý¤ò¶ËÃ¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¦¤ëÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
