¡Ö¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ëÁÔµó¡×¤ÈÃæ¹ñ»Ë¸¦µæ¼Ô¤âÀä»¿¡ª¡¡1¿Í¤ÇÁ´8´¬¼¹É®¤Î¸ÅÂå»Ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬´°·ë¡£Ê¸ÌÀ¤Î¡ÖÆóÂç¸»Î®¡×¤È¤Ï

¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤«¤é¡¢¥Ú¥ë¥·¥¢Äë¹ñ¡¢¥®¥ê¥·¥¢ÅÔ»Ô¹ñ²È¤ò·Ð¤Æ¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Þ¤Ç¡½¡½¡£4000Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÖÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¡×¤ÎÁ´ËÆ¤ò°ì¿Í¤ÎÎò»Ë²È¤Î´ã¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡ÖÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡×Á´8´¬¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤·¤¿¡£°ìºòÇ¯4·î¤Î´©¹Ô³«»Ï°ÊÍè¡¢¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤È¡¢¿Í´Ö¤òÉÁ¤¯ÂçÃÀ¤Ê»î¤ß¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿Ê¸ÌÀ¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤È¤Ï¡£
¡Ö»ÍÂçÊ¸ÌÀ¡×¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡©
Á´8´¬¡¢2300¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤è¤ÖÂçÃø¡ÖÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÁª½ñ¥á¥Á¥¨¡Ë¡£Ãø¼Ô¤ÎËÜÂ¼Î¿Æó»á¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»Ë¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤À¤¬¡¢¤ß¤º¤«¤é¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Ú¥ë¥·¥¢¡¢¥®¥ê¥·¥¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¸ÌÀ¤Î¶½Ë´¤ò¡ÖÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê»ëÌî¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î»î¤ß¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÎò»Ë¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÂå¥¢¥¸¥¢»Ë¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë²¬ËÜÎ´»Ê»á¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£²¬ËÜ»á¤Ï¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤ËºÝ¤·¤ÆËÜÂ¼»á¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹»æ¾å¤ÇÂÐÃÌ¤·¡¢¡ÒÆÉ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤âÆ±¤¸Îò»Ë²È¤«¤é¤·¤Æ¤â¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ëÁÔµó¡Ó¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2026Ç¯2·î17ÆüÄ«´©¡ÖÃÏÃæ³¤¤ÈÃæ¹ñ¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÊ¸ÌÀÈ¯Å¸¡×¡Ë
4000Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤ëÄÌ»Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê£¿ô¤ÎÀìÌç¸¦µæ¼Ô¤¬Ê¬Ã´¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤¬¡¢¡Ò¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ª¤Î¤ª¤Î¤ÎÀìÌç¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ì¿Í¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï±ÑÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ó¡Ê²¬ËÜ»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÎ¾»á¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤À¤³¦¤È¸ÅÂåÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦¡ÖÆó¤Ä¤ÎÊ¸ÌÀ¡×¤ÎÂÐÈæ¤Ø¤ÈÏÃÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ô¶µ¤È´Á»ú¤ÇÃá½øÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿Åì¥¢¥¸¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÏÃæ³¤¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ä°ì¿À¶µ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë²½¡×¤Ç¸å¤ÎÎò»Ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÅìÀ¾¤ÎÊ¸ÌÀ¤¬À¤³¦»Ë¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¡ÖÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê»ëÅÀ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¡ÖÃÏÃæ³¤¡×¤È¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¡×¤ò¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤Î¡ÖÆóÂç¸»Î®¡×¤È¤¹¤ë¤È¤é¤¨Êý¤³¤½¡¢ËÜÂ¼»á¤¬¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡×¤Ç¼¨¤·¤¿¸«Êý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ò¤«¤Ä¤ÆÊ¸ÌÀ¤ÎÈ¯À¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö»ÍÂçÊ¸ÌÀ¡×¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö»ÍÂçÊ¸ÌÀ¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ï¡¢Àï¸åÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¶µ°é¤ËÆÃÍ¤Î¸«Êý¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ó¡ÊÂè1´¬¡Ø¿À¡¹¤Î¤µ¤µ¤ä¤¯À¤³¦¡Ùp.14¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö»ÍÂçÊ¸ÌÀ¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤ä¥¢¥»¥¢¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ËÊ¸ÌÀ¤Îº¯À×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢À¤³¦¡×¤È¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤«¤é¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Ë¤¤¤¿¤ë¡ÖÃÏÃæ³¤À¤³¦¡×¤ò¡¢Ê¸ÌÀ¤ÎÆóÂç¸»Î®¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÊ¸ÌÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ê¸»ú¡¢·ÐºÑ³èÆ°¡¢½¡¶µ¤ä»×ÁÛ¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÎà»Ë¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Ï¡ÖÃÏÃæ³¤À¤³¦¡×¡ÖÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¡¦¥í¡¼¥ÞÊ¸ÌÀ¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¶áÂå¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤Î´êË¾¤ò´Þ¤ó¤À¸«Êý¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥¢Ê¸ÌÀ¤¬¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÊ¸ÌÀ¤ÎÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤«¤é¥®¥ê¥·¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤Þ¤Ç¤ò¡ÖÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤íÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õ¤±ÍÆ¤ì¤ä¤¹¤¤Îò»ËÁü¤Î¤Ï¤º¤À¡¢¤ÈËÜÂ¼»á¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ø¥ì¥Ë¥º¥à¡×¡Ö¸ÅÂåËö´ü¡×¤È´Á²¦Ä«
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»¤Ï¥í¡¼¥Þ¤ËÄÌ¤º¡½¡½¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¡¦¥¨¥¸¥×¥È¤«¤é¥¢¥Ã¥·¥ê¥¢¡¢¥Ú¥ë¥·¥¢¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊ¸ÌÀ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥í¡¼¥Þ¤À¤±¸«¤Æ¤â¥í¡¼¥Þ»Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜÂ¼»á¤¬¸ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÊ¸ÌÀ»Ë¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÃ¤ËËÜÂ¼»á¤¬¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âè4´¬¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Ø¥ì¥Ë¥º¥à»þÂå¡×¤È¡¢Âè8´¬¤Î¡Ö¸ÅÂåËö´ü¡×¤Î½ÅÍ×À¤À¡£
µª¸µÁ°4À¤µª¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥í¥¹Âç²¦¤ÎÅìÊý±óÀ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ê¥·¥¢Ê¸²½¤ÏÅìÃÏÃæ³¤ÃÏ°è¤«¤é¥ª¥ê¥¨¥ó¥È°ìÂÓ¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤³¤Î¹Âç¤ÊÃÏ°è¤Ë¥®¥ê¥·¥¢Ê¸²½¤ò¶¦ÄÌ¹à¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿Ê¸ÌÀ¤ò¡Ö¥Ø¥ì¥Ë¥º¥àÊ¸ÌÀ¡×¤È¤è¤Ö¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥®¥ê¥·¥¢»ËÁ´ÂÎ¤Î¡ÖÉÕ¤±Â¤·¡×¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ò¿ÍÎà»Ë¾åºÇ½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ø¥ì¥Ë¥º¥àÊ¸ÌÀ¤Ï¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¤³¤È¤µ¤éÎò»Ë¾å¤Î½Å¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤è¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡Ó¡ÊÂè4´¬¡ØÊÕ¶¤Î²¦Ä«¤È±ÑÍº¡Ùp.245¡Ë
¡Ò¤³¤Î¥Ø¥ì¥Ë¥º¥à´ü¤Ï¡¢Âè5´¬¤Ç°·¤¦¡Ö¶¦ÏÂÀ¯¥í¡¼¥Þ´ü¡×¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ø¥ì¥Ë¥º¥àÊ¸ÌÀ¤¬¸å¿Ê¤¹¤ë¥í¡¼¥Þ¿Í¤Î¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤Ë¤ª¤è¤Ü¤·¤¿±Æ¶Á¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ó¡ÊÆ±½ñp.246¡Ë
¤Þ¤¿¡Ö¸ÅÂåËö´ü¡×¤È¤Ï¡¢3À¤µª¤«¤é8À¤µªº¢¤Þ¤Ç¤Î¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤¬²òÂÎ¤Ë¸þ¤«¤¦»þÂå¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤ÏºÇ¤â¸¦µæ¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¡£¡Ö¸ÅÂåËö´ü¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¿êÂà¡×¡ÖË×Íî¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¸«Êý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¬Ç÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤ó¤ËÊ¸ÌÀ¤Î¿êÂà´ü¤È¤À¤±¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î¿·¤·¤¤±Ä¤ß¤Î»þÂå¤È¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Â¿¿À¶µ¤«¤é°ì¿À¶µ¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ò¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¿À¡¹¤È¿Í´Ö¡×¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢µª¸µÁ°1ÀéÇ¯µª¤Î¡Ö¿õ¼´»þÂå¡×¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÃÎ¼±¿Í¤äÀè³Ð¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ø¥ì¥Ë¥º¥à»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢Ì±½°¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÉáÊ×²½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¸ÅÂåËö´ü¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ó¡ÊÂè8´¬¡Ø¿ÍÎà¤ÈÊ¸ÌÀ¤ÎÊÑÍÆ¡Ùp.255¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢²¬ËÜ»á¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î»þÂå¡¢ÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¤Î¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ÈÅì¥¢¥¸¥¢Ê¸ÌÀ¤Î´Á²¦Ä«¤Ï¡¢¤½¤Î¶½Î´¤«¤éÊ¬Îö¤Þ¤Ç¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤¿Îò»Ë¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ò¥í¡¼¥Þ¤¬¥«¥ë¥¿¥´¤òÇË¤Ã¤ÆÃÏÃæ³¤¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Á°2À¤µªÈ¾¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï´Á¤ÎÉðÄë¤¬ÀªÎÏ¤ò¹¤²¡¢¥æ¡¼¥é¥·¥¢¤ÎÅìÀ¾¤Ë¤Û¤Ü»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÀ¤³¦Äë¹ñ¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ÁÄë¹ñ¤Ï220Ç¯¤ËÌÇ¤Ó¡¢»þÂå¤Ïò²¡¦¸â¡¦éæ¤¬Áè¤¦»°¹ñ»þÂå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÅìÀ¾¤Î¡ÖÄë¹ñ¤Î¸ÅÅµ»þÂå¡×¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ó (Æ±½ñp.55)
Åì¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¤³¤Î¸å¡¢ç¡¤¬ºÆÅý°ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î300Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÃæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ÏÊ¬Îö¡¦ºÆÊÔ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤ÆÂçÅâÄë¹ñ¤ÎÈË±É¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£°ìÊý¤ÎÃÏÃæ³¤À¤³¦¤Ï¡¢284Ç¯¤Ë¥Ç¥£¥ª¥¯¥ì¥Æ¥£¥¢¥Ì¥¹Äë¤¬º®Íð¤ò¼ý¤á¤Æ¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ÏÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤òÎ¿¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄë¹ñ¤ÎÊ¬Îö¡¦¿êÂà¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»×Ä¬¤ÈÃá½ø¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸½ÂåÀ¤³¦¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤Ø¤Î¿·»ëÅÀ¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ4000Ç¯¤òÎ¹¤¹¤ëÁ´8´¬¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
※関連記事「ローマ帝国の滅亡は、文明の衰退なのか？　ゲルマン民族は「大移動」したのか？　「古代末期」という新しい見方。」、著者インタビュー「メソポタミアからローマまで。「地中海文明」全史を描いて見えていた、神々と「人間の心」の壮大なドラマ。」もぜひお読みください。
¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ÎÌÇË´¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ¤Î¿êÂà¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥²¥ë¥Þ¥óÌ±Â²¤Ï¡ÖÂç°ÜÆ°¡×¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¡Ö¸ÅÂåËö´ü¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¸«Êý¡£
