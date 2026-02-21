¡Ú¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÂæÏÑÍ»ö¤Ç´íµ¡¤¬Ç÷¤ë¡ÖÀí³Õ½ôÅç¡×¤ÎÎò»Ë¡¡¹ñËÉ¤ÎºÇ½ÅÍ×µòÅÀ¡¢ÀïÆ®¤Î¼çÀï¾ì¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¾ì½ê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌ¿¤òµß¤¦Åç¡×¤À¤Ã¤¿
¡¡Åì¥·¥Ê³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÀí³Õ½ôÅç¤Ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî9²ó¡¢Àí³Õ½ôÅç¤ò¼èºà¡¦»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³ËÜâ«°ì»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊ¡½£µùÁ¥ÁøÆñ»ö·ï¡×¤ÇÃæ²ÚÌ±¹ñÃóÄ¹ºêÎÎ»ö¤«¤éÀÐ³ÀÅç½õÌò¤é7¿Í¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡Ö´¶¼Õ¾õ¡×¡£¤Û¤«¡¢1896Ç¯µûÄàÅç¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â
¡Ö½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂæÏÑÅý°ì¤Ï"Îò»ËÅªÇ¤Ì³"¤Ç¤¢¤ê¡¢·³¹â´±¤Î±ø¿¦¡¢·Êµ¤ÄãÌÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤«¤Çµá¿´ÎÏ²óÉü¤Î¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£Àí³Õ½ôÅç¤ÏÃÏÀ¯³ØÅª¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤äÊÆ·³´ðÃÏ¤ò¹¶·â¤¹¤ëºÝ¤Î¶¶Æ¬ÔÈ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿¯¹¶»þ¤ÏºÇ½é¤ËÀí³ÕÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½Àí³Õ½ôÅç¤Ï¹ñËÉ¤ÎºÇ½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç¤¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¡×Æâ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï»³ËÜ»á¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢µ¡´ØË¤¤òÅëºÜ¤·¤¿Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Î´ÏÁ¥¤¬Àí³Õ¼þÊÕ¤òÏ¢Æü¹Ò¹Ô¤·¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÁ¥¤¬·Ù²ü¡¦·ÙÈ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤Ë¤è¤êÎ¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëº£¤³¤½¡ÖÀí³Õ¤ÎÎò»Ë¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Ö´ä¾Ì¤¬¸±¤·¤¤Àí³Õ¼þÊÕ¤Ï¹Ò¹Ô¤ÎÆñ½ê¤Ç¡¢²áµî¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁøÆñ»ö·ï¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÁøÆñ¤·¤¿ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤ÎÉºÎ®Ì±¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÅçÌ±¤äÆüËÜ¤ÎÁ¥¤¬µß¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÀïÆ®¤Î¼çÀï¾ì¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÅç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ"Ì¿¤òµß¤¦Åç"¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
Ãæ²ÚÌ±¹ñ¤¬Á÷¤Ã¤¿´¶¼Õ¾õ
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¿·´©¡ØÀí³Õ¡ÖÌ¿¤òµß¤¦Åç¡×¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç¡¢Àí³Õ¼þÊÕ¤ÇÁøÆñ¤äÉºÎ®¡¢Èô¹Ôµ¡ÄÆÍî¤ËÁø¶ø¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤È»à¤ò½ä¤ëÊª¸ì¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢1919Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦Ê¡·ú¾Ê¤«¤é½Ð¹Ò¤·¤¿Ãæ¹ñµùÁ¥¤¬ºÂ¾Ì¤·¤¿¡ÖÊ¡½£µùÁ¥ÁøÆñ»ö·ï¡×¤À¡£»³ËÜ»á¤Ï²Æì¸©ÀÐ³À»ÔÌò½ê¤ÎÊ¸½ñ²Ý¤Ç¡¢Æ±»ö·ï¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÅÁ¤¨¤ë39Ëç¤Î¸øÅÅµÏ¿¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡ÖµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àí³ÕºÇÂç¤ÎÅç¡¦µûÄàÅç¤Î½»Ì±¤¬ÆñÇËÁ¥¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¹Ó¤ì¤ë³¤¤ËÁæ¤®½Ð¤·¤ÆÃæ¹ñ¿ÍµùÌ±31Ì¾Á´°÷¤òµß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«µë¤¬º¤Æñ¤ÊÅç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤ÏÈòÆñ¼Ô¤é¤Ë¿©ÎÈ¤òÍ¿¤¨¤ÆÁÄ¹ñ¤ËÁ÷¤êÊÖ¤·¤¿¡£²á¹ó¤ÊÎ¥Åç¤ËÀ¸¤¤ë½»Ì±¤Ë¤È¤ê¡¢º¤Æñ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¸åÆüÃÌ¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ²ÚÌ±¹ñÃóÄ¹ºêÎÎ»ö¤«¤éÀÐ³ÀÅç½õÌò¤é7¿Í¤Ë¡Ö´¶¼Õ¾õ¡×¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö´¶¼Õ¾õ¤Ë¤Ï¡ØÆüËÜÄëÔ¢²ÆìåÑÈ¬½Å»³·´Àí³ÕÎóÅç¡Ù¤È¤¢¤ê¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ¤Ï´¶¼Õ¾õ¤Ç¡¢Àí³Õ½ôÅç¤ò¡ØÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¡Ù¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£2010Ç¯¤ËÀí³Õ²¤ÇÃæ¹ñÁ¥¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢Àí³Õ¤¬ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤È¤·¤Æ¤³¤Î´¶¼Õ¾õ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Àí³Õ½ôÅç¤Ï2012Ç¯¤Ë¹ñÍ²½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖÂÇ¤Á´þ¤Æ¤é¤ì¤¿Åç¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»³ËÜ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼ÂÎÏ¹Ô»È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀí³Õ¤Ë¤Ï¿Í¤¬½»¤ß¡¢Áè¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ï¢ÂÓ¤È´¶¼Õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Àí³Õ½ôÅç¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¾ì¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
