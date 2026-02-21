¡ÖCIA¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥¢¥á¥ê¥«¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖCIA¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©
¡ÖCIA¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥á¥ê¥«¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÃæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCentral Intelligence Agency¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
CIA¤Ï¡¢1947Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ²È°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ëµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈëÌ©Î¢¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¹©ºî¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Å»ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸øÇ§ÆâÉô´Æºº¿Í¡×¤â¡ÖCIA¡×¤ÈÎ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖCertified Internal Auditor¡×¤ÎÎ¬¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
