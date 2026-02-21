ÅìÂç±¡¸µ¶µ¼ø¤ÎÀÜÂÔ±ø¿¦¤Ç¥ª¥Ðµ¼Ô¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¡ÖÅìÂçÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÏÃ¡×¤È¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤É±¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¡×
¡¡¶¦Æ±¸¦µæ¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·É÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤Ç¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¸µ¶µ¼ø¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£½÷À¥»¥Ö¥ó¤ÎÌ¾Êª¥é¥¤¥¿¡¼"¥ª¥Ðµ¼Ô"¤³¤ÈÌî¸¶¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î°ì·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥ª¥Ðµ¼Ô¤¬ÄÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ®³¤¤ÇÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤ëº´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¡£½÷À¤Ë°Ï¤Þ¤ì³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â
¥ª¥Ðµ¼Ô¤¬ÅìÂçÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ
¡ÖÅìÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¢¹âµé¥¯¥é¥Ö¤äÀÉ÷Â¯Å¹¤Ç¤ÎÀÜÂÔ¤òÍ×µá¤·¤Æ¡¢¼ýÏÅÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÇÀ¶È¹â¹»Â´¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ßÀìÌç³Ø¹»ÃæÂà¤Î»ä¤´¤È¤¤Ë¤Ï½Ð¤ëËë¤¬¤Ê¤¤¡©¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢¼Â¤Ï»ä¡¢ÅìÂç¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÆþ±¡´µ¼Ô¤È¤·¤Æ¡£3Ç¯È¾Á°¤Ë¡Ö¶³¦°ÀÍñÁã¼ðáç¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤Ç¡¢»ÒµÜ¤ÈÍñÁã¤ÎÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ12Æü´ÖÆþ±¡¤·¤¿ÉÂ±¡¤¬¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¤Î¡£
¡¡¤³¤³¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ë¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç°À¼ðáç¤Î²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Âç³ØÌ¾¤Ï¥Ç¥«¤¤Êý¤¬°Â¿´¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤â°åÎÅÈñ¤Ï¤Û¤«¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¾ì½ê¤Ë¸¶¥Á¥ã¤ÎÃóÎØ¾ì¤¬¤¢¤ë¡£·ë¶É¡¢¸¡ºº¤Ë¼¡¤°¸¡ºº¤Ç¼ê½ÑÂæ¤Ë¾è¤ë¤Þ¤Ç¤Ë3¤«·îÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤¡¢¼ê½Ñ¸å¡¢¡Ö°À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥ó¥Ñ¤â¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤·¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¡£°Ê¹ßÈ¾Ç¯¤´¤È¤Î¸¡¿Ç¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í°Û¾ï¤Ê¤·¡£Ã´Åö°å¤Ï¤¸¤á´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Û¤É¿ÆÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¡£
¡¡¼ê½Ñ¤«¤é¿ôÆü·Ð¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿º¢¡¢Ç¯ÇÛ¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ËÅìÂçÉÂ±¡¤Î´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤Î¾å²°ÉßÀ×ÃÏ¡£ÉßÃÏ¤Î¹¤µ¤ÈÎÐ¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÆüËÜ°ì¡¢¤¤¤äÀ¤³¦°ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ö³°¸«¤Ï¤Í¡×¤È¸ý¤òÂù¤¹¤«¤é¡¢¡Ö²¿²¿²¿¡©¡×¤È¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤¿»ä¡£
¡Ö¹ñÎ©Âç³ØÉÂ±¡¤Ï¹ñ¤«¤éÍ½»»¤¬¤Ä¤¤¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤¬¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢¤¨¡Á¤Ã¡¢¤¨¡Á¤Ã¡¢¤¨¡Á¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¤³¤¹¤ë¤Û¤Éºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤È¸À¤¦¤ó¤À¤ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸¦µæÈñ¤Ï¸º¤é¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¤Î°åÎÅµ¡´ï¤â°ÊÁ°¤Û¤ÉÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÉÂ±¡¡¢¥ä¥Ð¤¤¤«¤â¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¤Î¡£¡Ö°å¤Ï»»½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Á¥é¥Ã¤È²£ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é2Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢»Å»öÃç´Ö¤ÎY»Ò¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤¯¤éÊñ¤ó¤À¤Î¡©¡×¤È¸À¤¦¤ó¤À¤ï¡£¡Ö¼ê½Ñ¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¼¹Åá°å¤ÈËã¿ì²Ê°å¤ÈÃ´Åö°å¤Ë¤ª¶â¤òÊñ¤à¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡£»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î°å»Õ¤Ï¤ª¶â¤Ê¤ó¤«¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤é¡¢Y»Ò¤Ï¥×¥ë¥×¥ë¤ÈÆ¬¤ò¿¶¤ë¡£¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡£»ä¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤ËÉã¿Æ¤¬¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢10¡¢10¡¢5¡¢Êñ¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢Êñ¤à¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÉõÅû¤ËÆþ¤ì¤Æ¼êÅÏ¤·¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£ÉõÅû¤ò¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤»¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¡£°å»Õ¤ÏÈ¾¿È¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¡¢»ä¤Î¿¿¤óÁ°¤ËÇò°á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Íè¤¿¤«¤é¤½¤³¤Ë¥¹¥Ã¤È¡×¤ÈY»Ò¡£Èà½÷¤ÎÉã¿Æ¤¬¼ê½Ñ¤·¤¿¤Î¤ÏÅìÂçÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ì¾¤Î¤¢¤ë¹ñÎ©Âç³ØÉÂ±¡¤À¡£Y»Ò¤ÏÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤ª¶â¤òÊñ¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼¹Åá°å¤¬¼ê¿´¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤Ï¿Í¤È¿Í¤À¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡£
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¡×¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Æ¤«¡¢¤·¤¿¤éÊÑ¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤±¤É»ä¤ÏÉÔºîË¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¼ê½Ñ·Ð¸³¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤ä¤é¡¢°å»Õ¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤òº¹¤·½Ð¤¹ÇÉ¤È¡¢¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ëÇÉ¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Í¡£¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î°å»Õ¤¬¤É¤Ã¤ÁÇÉ¤«¤Ï¡¢Êñ¤ó¤À¤â¤Î¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤É±¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¤Ç¡¢ÏÃ¤ÏÅìÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÌá¤ë¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶µ¼ø¤Ï62ºÍ¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë°å³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¤Í¡£ÀèÇÚ°å»Õ¤¬´ë¶È¤«¤éÂçÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¡×¤Î¤ªºîË¡¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡£¡ÖÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤À¤è¡£¼«Ê¬¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é»Å»ö¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¤â¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶µ¼ø¤Ï¡ÖÃÑ¡×¤è¤ê¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Î´é¤Ç¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°Íá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤Ë¤Ï¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ç¡¢¤½¤Î¶µ¼ø¡¢µÈ¸¶¤ÎË¢É÷Ï¤¤Ç¡Ö¼ã¤¯¤Æ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯½Å»ë¤Ç¡×¤È¤ªÁê¼ê¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢À®²Ì¼çµÁ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼Â¤Ï»ä¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤ËµÈ¸¶¤ÎÉ±¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤Þ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÎÁ¶â¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤Î¤È¤¤À¤±¤Î¤ªÍ·¤Ó¤Î²Ã¸º¤¬¡¢¶µ¼ø¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤Í¡£
¡¡¤¢¡Á¤¢¡¢¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤Çö¤é°Å¤¤¤³¤È¤Ï¼«Ê¢¤Ç¤¹¤ë¤â¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¿È¤ò»ý¤ÁÊø¤·¤¿»ä¤Ê¤é¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡Ö¥ª¥Ðµ¼Ô¡×¤³¤ÈÌî¸¶¹»Ò¡¿1957Ç¯¡¢°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¶õÃæ¥Ö¥é¥ó¥³¡¢ÉÙ»ÎÅÐ»³¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³¼èºà¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£ ¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2026Ç¯3·î5Æü¹æ