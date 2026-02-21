¡Ô¾¯½÷¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¡Õ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤¬ÂáÊá¡¡±Ñ²¦¼¼¤Ï¡Ö¥Î¥Ö¥ì¥¹¡¦¥ª¥Ö¥ê¡¼¥¸¥å¡×¤òÈ¯´ø¤·¡È¾åµé¹ñÌ±¡É¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÄÃ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¡¡±Ñ¹ñ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢¶áÂå»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½é¤Î²¦¼¼¹â°Ì¥á¥ó¥Ð¡¼ÂáÊá¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤Ï17À¤µª¤Ë²¦À¯ÇÑ»ß¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º1À¤¹ñ²¦°ÊÍè¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¦¼¼¤ò·É¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾åµé¹ñÌ±¡×¤Ø¤Îº¬¿¼¤¤ÉÔ¿®¤¬¤¢¤ë±Ñ¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¤µ¤á¤ë½Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¤Î²¬Â¼ÈþÆà¤µ¤ó¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤ÏÁ°¤ò¸«¤ÆÌÜ¤ò¥«¥Ã¤È¸«³«¤¤¤Æ¡Ä¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ç¤Î¤±¤¾¤ë¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤é¤â
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡±Ñ²¦¼¼¤«¤éÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¤³¤È¡¢¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢±Ñ¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤¬2·î19Æü¡¢±Ñ·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¹´Î±Ãæ¤Ë¼«»¦¤·¤¿¡¢ÊÆÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤¿µ¿¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¸µ²¦»Ò¤Ï·Ù»¡¤ËÌóÈ¾Æü´Ö¹´Â«¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡É¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¡É¡£2010Ç¯¡Á2011Ç¯¤Ë²¦¼¼¤ÎËÇ°×ÆÃ»È¤È¤·¤Æ¤Î¸øÌ³¤ÇÃÎ¤êÆÀ¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¤ò¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÏ³±Ì¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¤É¤ó¤Êµ¿ÏÇ¤Ë¤·¤í¡¢¸µ²¦»Ò¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³¬µé¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë±Ñ¹ñ¤Î°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢²¦Â²¤äµ®Â²¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¸¢³¬µé¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÊ£»¨¤À¤í¤¦¡£²¤ÊÆ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¥Ö¥ê¥¹¡¦¥ª¥Ö¥ê¡¼¥¸¥å¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹â¤¤ÃÏ°Ì¤äºâ»º¡¢¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ìÁê±þ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤äµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Æ»ÆÁÅª²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£²¦Â²¤Ê¤ÉÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ËÆÃ¸¢³¬µé¤Ë¤¤¤ë¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃ¸¢¤òµý¼õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£Î¢ÊÖ¤¹¤Ê¤é¡¢ºá¤òÈÈ¤»¤Ð·é¤¯ºá¤òÇ§¤á¡¢Áê±þ¤Î½èÈ³¡¢½èÊ¬¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ÀÕÇ¤¤äµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¼Ô¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤Ï¤è¤êÂç¤¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¡£2019Ç¯¤ÎÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¤Î²Ã³²¼Ô¤¬ºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¸µ´±Î½¤È¤¤¤¦¾åµé¹ñÌ±¤À¤«¤éÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢ÈãÈ½¤äÈóÆñ¤¬±²´¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£±Ñ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê³¬µé¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÃ¸¢³¬µéÅª¤Ê¸«Êý¤ÏÆüËÜ¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¡É¤½¤ì¤¬¾åµé¹ñÌ±¡É¤À¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤ä¾åÎ®³¬µé¡¢´±Î½¤äÂç´ë¶È¤Î·Ð±Ä¿Ø¡¢À¯¼£²È¤Ê¤ÉÃÏ°Ì¤äÌ¾À¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£ÎÏ¤äºâÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æºá¤äÀÕÇ¤¤òÌÈ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£ºá¤òÇ§¤á¤º¡¢ÂáÊá¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤äÈãÈ½¡¢ÈóÆñ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ¿ÏÇ¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¸µ²¦»Ò¤¬¥·¥í¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬1·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢2000ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤ä18ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë²èÁü¤ò´Þ¤à300Ëü¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ö»ñÎÁ¤À¡£¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤¬½÷À¤Î¾å¤ËÊ¤¤¤Èï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¥á¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èï³²½÷À¥ô¥¡¡¼¥¸¥Ë¥¢¡¦¥¸¥å¥Õ¥ê¡¼¤Î»à¸å¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¼«ÅÁ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤«¤é¸øÌ³¤òÂà¤¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¸Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤¬·³¤ÎÌ¾ÍÀ¿¦¤ä»üÁ±ÃÄÂÎ¤ÎÌò¿¦¤ò¤Ï¤¯Ã¥¡¢¸µ²¦»Ò¤Ï¡ÖÅÂ²¼¡×¤ÎÀ®¸ù¤â¼º¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÀÅªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤¬µ¯¤³¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Ï¡Ö»ä¿Í¤È¤·¤ÆºÛÈ½¤Ç¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Èà¤¬²¦Â²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¡¢±³¤ò½Å¤Í¤ë¸µ²¦»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢±Ñ¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤äÊ°¤ê¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤Î²¦»Ò¤Î¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡£²¦¼¼¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¯¡¢¸µ²¦»Ò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤ÎÌÜ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¤ÈÊ¹¤¯¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÂ³¤¤Ç»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë±Ñ²¦¼¼¤Ç¡¢·¯¼çÀ©¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¶î¤±¤Æ¥Î¥Ö¥ê¥¹¡¦¥ª¥Ö¥ê¡¼¥¸¥å¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£Åú¤¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£