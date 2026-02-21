1Ëü5000±ß¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬¸½ÌòÎÏ»Î¤È¡ÖÂÐÀï¡×¡Ä¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î¡ÖÁêËÐ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ë¡¢¶¨²ñ¤¬¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö¥Ä¥è¥¤¥è¡Á¡ª¡×³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Âç¶½Ê³
¡Ö¥Ä¥è¥¤¥è¡Á¡ª¡×
2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î18»þ²á¤®¡£Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Î·Î¸Å¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¡Ë¤Î¼ã¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤òµ¼Ô¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤¿¼ã¼Ô¤¬¡¢À»°è¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÎÏ»Î¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö·Î¸Å¡×¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤ÎÁêËÐÉô²°¤¬Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤ÈÄó·È¤·¡¢Ä«·Î¸Å¤Î¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁêËÐÉô²°¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Û¤É¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¿§¡×¤¬¶¯¤¤¡£
°ËÀª¥ößÀÉô²°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬·Ñ¾µ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éô²°¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤«¤é2¥õ·î¸å¡¢°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±´Ñ¸÷¥Ä¥¢¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¡¢ÄÌÌõ¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤ÎÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£½¸µÒ¥µ¥¤¥È¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¥³¡¼¥¹¤À¡£
¡¸áÁ°9»þ30Ê¬¡Á¸áÁ°10»þ30Ê¬¡¡ÅìµþÁêËÐÄ«·Î¸Å¡§ÎÏ»Î¤ÎÀ¸³è¤òÌÜ·â¤·¤è¤¦¢¸áÁ°10»þ30Ê¬¡Á¸áÁ°11»þ30Ê¬¡¡ÅìµþÁêËÐÄ«·Î¸Å¡§ÎÏ»Î¤ÎÀ¸³è¤òÌÜ·â¤·¤è¤¦£¸á¸å4»þ30Ê¬¡Á¸á¸å6»þ¡¡ËÜÊª¤ÎÎÏ»Î¤Ë¤è¤ëÁêËÐ¤Î·Î¸Å
¸áÁ°Ãæ¤Î¡ÖÄ«¤Î·Î¸Å¸«³Ø¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖËÜÊª¤ÎÎÏ»Î¤Ë¤è¤ëÁêËÐ¤Î·Î¸Å¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¹¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÎÏ»Î¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¡Ö¸òÎ®·Î¸Å¡×¤È¾Î¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÅÚÉ¶¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢ÎÏ»Î¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´Ñ¸÷µÒÁê¼ê¤Î¡Ö·Î¸Å¡×¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¼ã¤¤½°
¡Ö·Î¸ÅÂÎ¸³¡×¤ÎÎÁ¶â¤Ï1¿Í1Ëü5000±ß¡£2·îÈ¾¤Ð¤ÏÏ¢ÆüÊç½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â¸á¸å4»þ²á¤®¤Ë¤Ï7Ì¾¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Î·Î¸Å¾ìÁ°¤Ë½¸·ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·×9Ì¾¤¬·Î¸Å¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÆø¤ï¤¦°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Î·Î¸Å¾ì¤Ï¶áÎÙ¤Î¡ÖÌ¾Êª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÍ¼Êý¤Î·Î¸Å¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Î»ëÀþ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£
¡ÖÂåÂØ¤ï¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤Î¿ÆÊý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈÁÒ¸Ë¤À¤Ã¤¿·úÊª¤¬¿·¤¿¤Ê·Î¸Å¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í¼Êý¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÁû¤¬¤·¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Éô²°¤«¤é¤Î°§»¢¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤ÎÁêËÐÉô²°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁê¼ê¤Î¡Ø·Î¸Å¡Ù¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¼ã¤¤½°¤âµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
°ìÊý¡¢³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÊú¤¯¡£
¡Ö1Ëü5000±ß¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤òÅÚÉ¶¤Ë¾å¤²¡¢Äï»Ò¤ÈÁêËÐ¤ò¼è¤é¤»¤ë¡£ÅÚÉ¶¤ÏËÜÍè¡¢¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Ë¡Ø·Î¸ÅÂÎ¸³¡Ù¤òÀÚ¤êÇä¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¨²ñ¤¬ÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø·Î¸Å¸«³Ø¡Ù¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÎÏ»Î¤Ï¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢Éô²°¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä«·Î¸Å°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢Éô²°¤¬ÆÈ¼«¤ËÎÏ»Î¤ò¾¦¶ÈÍøÍÑ¤·¤Æ¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¸ìÆ»ÃÇ¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¸«À¤Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¹ÊóÉô¤Ë¡¢°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÎÀ§Èó¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Î¡Ø·Î¸ÅÂÎ¸³¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¾õ¥ë¡¼¥ë¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Õ¾¢¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ØÅÚÉ¶¤Ï¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¡£¥Ä¥¢¡¼Âå¶â¤òÊ§¤¨¤Ð·Î¸Å¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤³ÂÎ¸³¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ø¡ÊÁêËÐÉô²°¤Ï¡Ë°û¿©Å¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éô²°¤Î±¿±Ä¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¥À¥á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤òµöÍÆ¤È¤¹¤ë¤Î¤«µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢³Ñ³¦OB¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖSUMO¥·¥ç¡¼¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë°û¿©Å¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½ÌòÎÏ»Î¤¬Áê¼ê¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¾¦Çä¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ê¡£¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¡£
Éô²°·Ð±Ä¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´¶³Ð¤ò»ý¤Á¹þ¤à»Õ¾¢¤ÏÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎµÞÀèË¯¤¬°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÇòË²¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤¬Èà¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥«¥ÍÌÙ¤±¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤Ï¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿Íø±×ÄÉµá¤ÏÅÁÅý¤È¤ÎËà»¤¤òÀ¸¤ß¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹Í¥Àè¡×¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢Â¾Éô²°¤Î¼ã¼êÎÏ»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
³Ñ³¦¤«¤é¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Þ¡¢¶áÂåÅª¤ÊÉô²°±¿±Ä¤Î¤¢¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
