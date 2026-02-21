±Ç²è¡ØÎ²²«Åç¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ù¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤äÆóµÜÏÂÌé¤Î±¢¤ÇÇ®±é¤·¤¿ÌµÌ¾¤Î¡Ö7¿ÍÌÜ¡×¡½¡½ÃÎÍ÷¤ÎÎÞ¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÄ©Àï
Êó¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö7¿ÍÌÜ¡×¤ÎÊ¼»Î
2005Ç¯¡¢±Ç²è¡ØÎ²²«Åç¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ù¤ÎÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜÃæ¤Ï¤½¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
ÅÏÊÕ¸¬¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢°Ë¸¶¹ä»Ö¡¢²ÃÀ¥Î¼¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¡½¡½¡£Åö»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤é³¤¤òÅÏ¤ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤Î5¿Í¤ÇÁ´¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Î±Æ¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÃË¤¬ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤À¤¬³Î¤«¤ÊÂ¼è¤ê¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÅÚ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼Â¤ÏÆüËÜ¤«¤é»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Ï¡¢5¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢7¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÇÐÍ¥¡¦Èøºê±ÑÆóÏº¡£
Åö»þ30ÂåÈ¾¤Ð¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¸ø¼°¤ÊÈ¯É½¤«¤é¤ÏÎí¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡Ö»Ä¤ê2¿Í¡×¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
Âç¼ê»öÌ³½ê¤Î¸å²¡¤·¤â¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤â¡¢¶õ¹Á¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¸«Á÷¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¿È°ì¤Ä¤ÇµðÂç¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è»º¶È¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµËÅ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÁÔÀä¤Ê¤Þ¤Ç¤Î³Ð¸ç¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÅö»þ¡¢Á´¤¯¤ÎÌµÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¡¢´ÑµÒÆ°°÷ÎÏ¤âÌµ¤¤¡£¤À¤¿¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢ÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤ÇÌò¤òÄÏ¤ß³Í¤ê¡¢ÊÆ¥ï¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÃÏ¤ËÃ±¿È¤Ç¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÇÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë°Ê³°¤Ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë»²Æþ¤¹¤ë½Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÌµÌ¾¤ÎÊ¼»Î¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÏÆÈ¤ê¡¢±¿Ì¿¤ò·ü¤±¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£
¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ËÍî¤Á¤¿¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÎÞ
¤Ê¤¼¡¢ÌµÌ¾¤ÎÈà¤¬µð¾¢¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÚ¤«Á°¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÃÎÍ÷¤ÇÎ®¤·¤¿ÎÞ¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Èøºê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤ÎÈá·à¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¡ØTHE WINDS OF GOD¡Ê¥¦¥¤¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥´¥Ã¥É¡Ë¡Ù¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢Àï»þÃæ¤ËÆÃ¹¶´ðÃÏ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¿ôÂ¿¤Î¼ã¤Ì¿¤¬¶õ¤Ø¤È»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Èá·à¤ÎÃÏ¡¢ÃÎÍ÷¤ä¼¯²°¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä«¤Î³«´Û¤«¤éÍ¼Êý¤ÎÊÄ´Û¤Þ¤Ç¡¢²¿Æü¤âÃÎÍ÷ÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ²ñ´Û¤Î¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ä½ñ¤ò¡¢¥±¡¼¥¹¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÆÉ¤ßÂ³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¸À°ì¸À¤¬¡¢¿´¤Ë¿¼¤¯»É¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£½½Âå¤½¤³¤é¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã£É®¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¼ê»æ¤âÂ¿¤¯¡¢Î©ÇÉ¤ËÇ¤Ì³¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»×¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤ä·»Äï¤äÎø¿Í¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê¿´¾ð¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÑ¤¨Æñ¤¤¤Û¤É¿É¤¤Ç¤Ì³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Àï¸å¶µ°é¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×²½¤µ¤ì¤¿¡Ö·³¹ñ¾¯Ç¯¡×¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌÀÆü¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢Çí¤½Ð¤·¤Î¿´¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤Î¾å¤Ë¥Ý¥¿¥Ý¥¿¤ÈÎÞ¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¼»Î¤Ï¡ØÀ¸¤¤Æ¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤½±ÑÍº¡Ù¤È»¾¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜÊ¼¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤â¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤â¡¢ºÇ½é¤«¤éÀ¸¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤ÏÁ°Äó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø»à¤ó¤Ç¤³¤¤¡Ù¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤ë¡£¿Í¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¶ð¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÉÔ¿Ô¤µ¡£¤½¤Î»Ä¹ó¤µ¤¬¡¢ËÍ¤ÎÀïÁè´Ñ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜ¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¾ì¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÌµÇ°¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Èøºê¤ÏÃÎÍ÷¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«¿È¤Î·ìÆù¤Ø¤È¿¼¤¯Æ±²½¤µ¤»¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ØÎ²²«Åç¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¶ÌºÕ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤Ï±éµ»¤òÄ¶¤¨¤¿´¶¾ð¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ïµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»à¤Ë¤æ¤¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÖÄË¤ß¡×¤ò¡¢Èà¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎÄË¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º²¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö5¿Í¤À¤±¤ÇÀïÁè¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤¤¡×¡½¡½°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ç°
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤µ¤¨¤â¡¢Èà¤Ï¼«¤é¤³¤¸³«¤±¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¡¢¤¢¤ë¼ï¡Ö°Û¾ï¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¼¹Ç°¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼¹Ç°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Èøºê¤¬¤«¤Ä¤ÆÊÆ¹ñÎ±³Ø»þÂå¤ËÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö¼ÂÎÏ¼çµÁ¡×¤Ø¤Î³Î¿®¤È¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¶È³¦¤Î¸øÊ¿¤Ê¤¢¤êÊý¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯¡É£±ËÜ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¼«¿È¤ÏÀ½ºî¤Ë²ó¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¤«¤éµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂ¦¤ÇÇÛÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢ÌµÌ¾¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï½Ð¤ëËë¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¼«¿È¤¬¡ÈÆüËÜÂ¦¤Î»ëÅÀ¡É¤â´ÆÆÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£Î±³Ø»þÂå¤Ë³Ø¤ó¤À¡ØÆ°¤¤¤¿¤éÆ°¤¤¤¿Ê¬¤À¤±¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ëÅÚ¾í¡Ù¤È¤¤¤¦È©´¶³Ð¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ»É¸¤Ç¤·¤¿¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÁü¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤È¡¢Èà¼«¿È¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÎÑÍý´Ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀïÁè¤òÉÁ¤¯¤È¤¡¢ÇÐÍ¥£µ¿Í¤Ç¤ÏºîÉÊ¤Ïºî¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤Îµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¡¢¤Þ¤º¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É´ÆÆÄ¤´¼«¿È¤¬»£¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢ÀïÁè¤òÈþ²½¤·¤¿¤ê¡¢Èï³²¼ÔÌÜÀþ¤Î¤ªÎÞÄºÂ×Åª¤ÊÈá·à¤È¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿ÀïÁè±Ç²è¤¬·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Èà¤¬ÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤òÇÛÌò¤·¤Æ¤É¤¦±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçºî±Ç²è¤ÇÆüËÜ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÉÁ¼Ì¤¬Ç±¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤ëËÜÅö¤Î¿´¾ð¡Ù¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤âÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Èà¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÄ¾ÀÜ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎËÜ´Ý¤ËÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Î±³Ø»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿¸ì³ØÎÏ¤È¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¤Ê¾ì½ê¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¥¤¤¤¿µ²²î´¶¤¬¡¢½Å¤¤Èâ¤òÃ¡¤³ä¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ªÆü¡¢°ìÈÖºÇ¸å¤Î»þ´ÖÏÈ¤Ë¡¢Èøºê±ÑÆóÏº¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç°ë¤Î½µËö¤ÎÄ«¡¢ÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¼ÀÁö
°ìÅÙ¤Ï¤¢¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤Î¸õÊä¤Ë»Ä¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆÏ¤¤¤¿Ï¢Íí¤Ï¡ÖÍîÁª¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¡ØÇÛÌò¤Î·èÄê¤Ë¤Ï»þ¤Ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤âµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢ÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
±¿Ì¿¤Î»å¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¥õ·î¸å¤ÎÁáÄ«¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£
¡ÖÄÉ²Ã¤Ç4¤Ä¤ÎÌò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9¥·¡¼¥ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±éµ»¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£2Æü¤¯¤é¤¤¤ÇÁ÷¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â£²Æü¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÍ¹Á÷¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆÍÁ³¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈøºê¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Î¾ì¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©Âç°ëÄ®¡£ÁÄÊì¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¯¤ì¤¿µù¶¨¤Î²ñµÄ¼¼¤À¤Ã¤¿¡£¿¿Åß¤Î¿¼Ìë¡¢ÃÈË¼¤â¤Ê¤¤Åà¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¼Â¤Î·»¤¬ÉÔ´·¤ì¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¡¢Èøºê¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ìÀ¸¸å²ù¤¹¤ë¡£¿¼Ìë¤Îµù¶¨¤ÎÀÅ¤«¤ÊÉô²°¤Ç¡¢1¥·¡¼¥ó¡¢1¥·¡¼¥ó¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ó¥Ç¥ª¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È¯Á÷´ü¸Â¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºÍ¹ÊØ¶É¤«¤é¹ñºÝÊØ¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤³¤Î1ËÜ¤¬¤Ê¤Ë¤«¤Î»ö¸Î¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¡¢µÞ¤®¤â¤¦°ìËÜ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤òÊÔ½¸¤·¡¢Èà¤Ï¥Æ¡¼¥×¤òÆþ¤ì¤¿ÉõÅû¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Ö¤Ç1»þ´Ö°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ë¡¢¸üÌÚ¤Ë¤¢¤ëFedEx¤ÎÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢¤È±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãë²á¤®¤Ë¤Ï²ÙÊª¤Î¼õÉÕ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ï¤ä¤ë¸ÝÆ°¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Èµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤ë5Ê¬Á°¡¢Èà¤Ï¥®¥ê¥®¥ê³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¥Æ¡¼¥×¤òÂ÷¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìËÜ¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò±Û¤¨¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É´ÆÆÄ¥µ¥¤¥É¤Î¸µ¤Ø¤ÈÆÏ¤¤¤¿¡£
ÌÓ·ê¤«¤é·ì±Õ¤¬Ê¨Æ¤·¤¿Æü
¿ôÆü¸å¡¢ºÆ¤ÓÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ë¡£¹ñºÝÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¤¥¸¥í¥¦¤¯¤ó¡¢Ìò¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÌò¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡ÖÂçµ×ÊÝÃæ°Ó¡ª¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»ë³¦¤ËÆþ¤ëÀ¤³¦¤Î¿§¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÓ·ê¤«¤é·ì±Õ¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¡¢¿á¤½Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥ó¥È¤¬¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Ñ¤ÆÂ¨·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄÉ²Ã¤Ç¼õ¤±¤¿£´¤Ä¤ÎÌò¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤«¡ª¡©¤È¡¢ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¸å¤â¡¢Ãå¿®ÍúÎò¤ò³ÎÇ§¤·Ä¾¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Î¾®¤µ¤Êµù¶¨¤Î²ñµÄ¼¼¤«¤é¡¢°ì¿Í¤ÎÌµÌ¾ÇÐÍ¥¤Î¼¹Ç°¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Îµð¾¢¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤¿¡£Îò»Ë¤ÎÀÚÉä¤ò¡¢Èà¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÎÏ¶¯¤¯ÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
20Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¼ê»æ¡×¡½¡½¸ä³Ú¤ÈÄÉÅé¤Î¶¹´Ö¤Ç
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡£Èøºê¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¥¨¥ß¡¼¾Þ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¤Î¹õÅÄ¿®µ×Ìò¤â¡¢¿ôÇ¯±Û¤·¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ÑÀª¤Ï¡¢Âç°ë¤Î²ñµÄ¼¼¤Î»þ¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÅö»þ¤Î¡ØÌµÌ¾ÇÐÍ¥¡Ù¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»º¶È¤Î±ü¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡¢ÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ä©Àï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤ÎÍ¦µ¤¤ä»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î½ªÈ×¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿Èøºê¤Î¸ì¤ê¤¬¤Õ¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÉÔ°Õ¤ËÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤É¤³¤«¿ÀÌ¯¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¿µ½Å¤ËÁª¤Ö¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·Êý¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¡ÈÀïÁè¡É¤ÎÀ¨»´¤µ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î²²«Åç¤â¡¢¿·¤¿¤ËÉß¤«¤ì¤¿³êÁöÏ©¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢º£¤âÂô»³¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤Î°ä¹ü¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¤Ë»¶¤Ã¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷¤¿¤Á¤Îº²¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡È±é¤¸¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«¡©¤½¤Î½é¿´¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
ÀïÁè¤Îµ²±¤òµ»ö¤Ë¤·¡¢ÂÐ²Á¤òÆÀ¤ë¡£µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¼«¿È¤â¡¢¤½¤Î±Ä¤ß¤ËÀø¤à¿¡¤¤¤¤ì¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤ò¾ï¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¤¿½Ö´Ö¤ËÂçÀÚ¤Ê²¿¤«¤ò°ìÈ¯¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¤ò²¿ÅÙÆÉ¤ó¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¡£ÀïÁè¤Îµõ¤·¤µ¡¢ÉÔ¾òÍý¤µ¤â¡¢Å¨¹ñ¤À¤Ã¤¿¼ÔÆ±»Ö¤Î¿´¤ÎÆâ¤â¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¸¡¹¤·¤¤ÄË¤ß¤ä¡¢ÂÑ¤¨Æñ¤¤Èá¤·¤ß¡¢¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤éÇÐÍ¥¤ÎÀÕÌ³¤À¤·¡¢¤½¤ÎÍý²ò¤ò¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Âº¤¤»ÈÌ¿¤Î£±¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³Ø¤Ó¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤È¤·¤Æ
¸ì¤ê·Ñ¤°¡½¡½¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¶¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¸«¤»¤¿Èøºê¤Î°µÅÝÅª¤ÊÃÎ¼±ÎÌ¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀïÁ°¤ÎÎ²²«Åç¤Ë²¿¿Í¤ÎÅçÌ±¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤ÊÎò»ËÅª»ö¼Â¤òÌä¤¦¤È¡¢Èà¤ÏÍä¤ß¤Ê¤¯¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡Ö1000¿Í¤Û¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ËÌó2Ëü¤â¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¼¤¿¤Á¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿å¤â¿©ÎÈ¤âºÇ½é¤«¤éÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é20Ç¯¤â·Ð¤Ä¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Èà¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¹â¹»¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¶µ°é¸½¾ì¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«Åö»þ¡¢Î²²«Åç¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤«¤é¤â¡¢¿´¤Ë¤è¤ê¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÎò»Ë¤Î°ÅÉô¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Èà¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä³ØÀ¸¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇÂçµ×ÊÝÃæ°Ó¤ò±é¤¸¤¿°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡¢Îò»Ë¤Î¿¿¼Â¤ò¸½Âå¤Ë·Ò¤®»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤â¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ËÀÅ¤«¤ËÇØÉé¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÆÏ¤Â³¤±¤ë¡¢ÉÔÊÑ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Î²²«Åç¡½¡½¤¢¤Î¼ÞÇ®¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤ÏÀï²Ð¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÈá·à¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê»à¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
»þ¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ëº¤ìµî¤é¤ì¡¢Ìµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·è¤·¤Æ´Ç²á¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈá·à¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Èøºê¤Ï¡¢¤½¤ÎËºµÑ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æµñ¤à¡£Èà¤ÎÆ·¤Ë¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤Î¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿Ç®ÎÌ¤È¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¸þ¤«¤¦Ì¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢ÀïÁè¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤Ç¤´Â¸Ì¿¤ÎÊý¡¹¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ì¤êÉô¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢±Ç²è¤¬²Ì¤¿¤»¤ëÌò³ä¤È¤¤¤¦¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÀè¡¢Ì¾ºî¡¢·æºî¤Ï50Ç¯¡¢100Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤¬Î®¤ì¤Æ¤â°ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼¡Âå¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯ºîÉÊ¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËºµÑ¤Ï¡ÖÆóÅÙÌÜ¤Î»à¡×¤À¡£ ¤½¤ì¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀïÁè¤ò¾·¤¯Âè°ìÊâ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤«¤ÎÅç¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢º£¤â°ìËüÃì¤ÎÌ¤µ¢´ÔÊ¼¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Èà¤é¤ÎÀ¼¤Ê¤ÒöÓ¬¤ò¡¢¤«¤Î±Ç²è¤Ï±Ê±ó¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£ Âº¤Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ Î²²«Åç¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Ï¡¢ÆÏ¤Â³¤±¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊÎ»¡Ë
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤Î¡ÖÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¡×