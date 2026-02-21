¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤¬¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Þ¤ß¤ì¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¡×¤Îµ¶Á±
ÍÉ¤é¤°¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡×
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é¡¢2·î24Æü¤Ç´Ý4Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ë¡£2022Ç¯2·î24Æü¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ÀïÁè¤ò¡¢Æ±Ç¯3·î24ÆüÉÕ¤Î¼çÍ×7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¼óÇ¾¤Ë¤è¤ëÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆÈÎ©¤ª¤è¤Ó¼ç¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÉÔÅö¤Ê¡¢¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤¡¢ÉÔË¡¤Ê¿¯Î¬¤ª¤è¤Ó¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤ê»Ï¤á¤é¤ì¤¿ÀïÁè¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯1·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿G7¡Ê¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤Û¤É¤À¡£
Âç»¨ÇÄ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¹ñºÝÃá½ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤òÄä»ß¡¦ÏÂÊ¿¤Ø¤ÈÆ³¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥È¥é¥ó¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Î¡Öµ¶Á±¡×¡Êhypocrisy¡Ë¤¬Ë½¤«¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÀÈÈºá¼Ô¤Ç¼ºµÓ¤·¤¿¶âÍ»¶È¼Ô¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Î½ÅÄÃ¤¬¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÈÍ§¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÉµÚ¤Ë¶þ¤·¤Æ´ØÏ¢Ê¸½ñ¤Î¸ø³«¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÎÉ¾È½¤òÂç¤¤¤Ë½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Îµ¶Á±¤¬Ë½¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤â½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹¤¤¡ÖÊª¸ì¡×¤Î½ø¾Ï
¤³¤ÎÏÃ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤¡ÖÊª¸ì¡×¡Ê¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡¢½ø¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅý¼£¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç80Ç¯´Ö°Ê¾å¡¢À¤³¦¤ÏÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¡×¡Êliberal democracy¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¤â¤È¤ËÅý¼£¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¼«Í³¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÌ±¼çÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëµ¬À©¤¬É¬Í×¤À¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥Ù¥é¥ë¡Ê¼«Í³¡Ë¤Ç¡¢¥Ç¥â¥¯¥é¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÌ±¼çÅª¡Ë¤Ê¹ñ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂ¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¸«²ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Â¿¹ñ´Öµ¡´Ø¡Ê¹ñÏ¢¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÎWTO¡Ï¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÎNATO¡Ï¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¡¢Æ±¤¸À©ÅÙ¤ä¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¤Ç¤Î·ÐºÑÅªÁê¸ß°ÍÂ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Î°Ý»ý¤ò¤Ï¤«¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤â±Þ¡Ê¤¤¤È¡Ë¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¶¼¤·¤Ë¤è¤ëÅý¼£¤ò¤ä¤à¤Ê¤·¤È¹Í¤¨¤ë¼çÄ¥¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤ò¿®Êô¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¸¢Âº½Å¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç¡¢°åÎÅ¡¦ÊÝ·ò´Ä¶¤Î¸þ¾å¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ê¤É¤ËÀì¿´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¤¤ÎÑÍý´Ñ¤äÆ»ÆÁ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿®Ç°¤¬¹â·é¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤Ë¤â¤½¤¦¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¿®Êô¼Ô¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢Ê¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤ß¤Ê¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Ï¤É¤³¤«¡¢°Û¶µÅÌ¤Ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤òÉÛ¶µ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡ÖÀë¶µ»Õ¡×¡Êmissionary¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹â·é¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤Ï¡¢²¿¤ä¤é¿ò¹â¤Ë¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍýÇ°¤À¤«¤é¡¢Ì±¼çÅÞ½Ð¿È¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¶¦ÏÂÅÞ½Ð¿È¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤òÀ¤³¦Åý¼£¤Î¤¿¤á¤Î³°¸òÀïÎ¬¤Î´ðËÜ¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶¦ÏÂÅÞ½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉðÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡¢¿·ÊÝ¼é¼çµÁ¼Ô¡Ê¥Í¥ª¥³¥ó¡Ë¤¬½ÅÍÑ¤µ¤ì¡¢ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤Î³«È¯¡¦ÊÝÍ¤òÍýÍ³¤Ë¥¤¥é¥¯¿¯¹¶¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤ÊË½µó¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÌ¾ÌÜ¤¬¡ÖÂç±³¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÂçµÁÌ¾Ê¬¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¥Ö¥Ã¥·¥åÀ¯¸¢¤Îµ¶Á±¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢¥¢¥é¥Ö¤Î½ÕŽ£¤¬Ž¢¥¢¥é¥Ö¤ÎÅßŽ£¤Ë
¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥Ö¤Î½Õ¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢2010Ç¯Ëö¤«¤é2012Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÃæÅì¡¦ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢Ì±¼ç²½¤È¼«Í³¤òµá¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿À¯ÉÜ±¿Æ°¤¬»Ù±ç¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ç¤ÎÌ±½°Ëªµ¯¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥ê¥Ó¥¢¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤Ê¤É¤ÇÆÈºÛÀ¯¸¢¤¬ÂÇÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Çº®Íð¤äÆâÀï¤Ë´Ù¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö¥¢¥é¥Ö¤ÎÅß¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ì±¼ç¼çµÁ¤ò°Â°×¤ËÍ¢½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Éý¹¤¤Ãæ´ÖÁØ¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÀ¤ÏÀ·ÁÀ®¤¬¤Ç¤¤º¡¢Åý¼£¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É¤Ë¤â»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£Àë¶µ»ÕÅª¤Ê¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÍ¢½Ð¤Ï»ÈÌ¿¡Êmission¡Ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤·¤í¡¢¤½¤ì¤Ï¿À¤È·ë¤ó¤ÀÌÁÌó¡Êcovenant¡Ë¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¡¢2004¡Á2005Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸³×Ì¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÆÊÆÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÉåÇÔ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÌ±¼ç²½¤Ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2010Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¥íÇÉ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£Èà¤Ï¡¢2004Ç¯11·î¤ÎÁªµó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÂçÅýÎÎ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤ì¡¢ºÆÁªµó¤ÇÇÔ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥ÁÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤ÏÏª¹ü¤Ê¥ê¥Ù¥é¥ë¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼³°¸ò¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¾Éô¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤·¤«ÏÃ¤»¤º¤ËµÔ¡Ê¤·¤¤¤¿¡Ë¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤¼º¶È¼Ô¤é¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò¶µ¤¨¹þ¤ß¡¢¤È¤¤ËÉðÁõÆ®Áè¤ÎÊýË¡¤Þ¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÊÆ¹ñºÝ³«È¯Ä£¡×¡ÊUSAID¡Ë¤ä¡ÖÁ´ÊÆÌ±¼ç¼çµÁ´ð¶â¡×¡ÊNED¡Ë¤Ê¤É¤¬¥«¥Í¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÃæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¤¬°ÅÌö¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë2014Ç¯2·î¤Ë¡¢Ì±¼çÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤ÆÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤ò¥í¥·¥¢¤ËÄÉ¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤ò¡Ö¥Þ¥¤¥À¥ó³×Ì¿¡×¤È¾Î¤·¤Æ¾Î»¿¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥Ö¤Î½Õ¡×¤¬¡Ö¥¢¥é¥Ö¤ÎÅß¡×¤Ë°ÅÅ¾¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀïÁè¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ
¤³¤Î2013¡Á2014Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢2014Ç¯2·î¤ÎÀ¯ÊÑ¤¬¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤·¤¿ÉðÎÏÆ®Áè¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥¢¥·¥ã¥¤¥Þ¡¼¡¦¥·¥«¥´Âç³Ø¶µ¼ø¤ä»ä¤Î¸«Êý¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¼Â¤òÎäÅ°¤Ë´Ñ»¡¤·È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¯¡Ö¥ê¥¢¥ê¥º¥à¡×¡Êrealism¡Ë¤Ëº¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¹ñºÝ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ³Ë¤Ë¡ÖÎÏ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤È¤ß¤Ê¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î³ØÇÉ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ®ÇÉ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£
¡ ¹ñ²È¤Ï¼ç¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÀ¸Â¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³¤«¤ì¤ë¡¢¢¹ñ²È¤Ï¸¶Â§¡Êprinciple¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ±×¡Ênational interest¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡¢£¹ñºÝ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÌµÀ¯ÉÜ¾õÂÖ¡Êanarchy¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂèÆó´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¶¨Äê¡¢¹ñÏ¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤«¤éÊÆ¹ñ¤òÃ¦Âà¤µ¤»¡¢¹ñÏ¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÆñÌ±µßºÑµ¡´Ø¡ÊUNRWA¡Ë¤Ø¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÀ¯Îá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯1·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÊÆ¹ñ¤ÎÍø±×¤Ë»ñ¤µ¤Ê¤¤66¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëÂçÅýÎÎ³Ð½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¢¥Ê¡¼¥¡¼¤Ê¹ñºÝ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ë²óµ¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£
Âç»¨ÇÄ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¹ñ²È´Ö¤Î´Ø·¸¤ÏËÜÍè¡¢ÌµÃá½ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¢ÎÏ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¹ñ±×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤ß¤Ê¤¹¡£Æ»ÆÁÅª¼çÄ¥¤Ï¡¢Íø±×¤Ë»ñ¤¹¤ë¸Â¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£ÊÌ¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÈÆ»ÆÁ¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÍø±×¤Ë½¾Â°¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Æ¥Í¤Ï¥á¥í¥¹¤òÊñ°ÏÀï¤ÇÇË¤ë¤È¡¢Åç¤ÎÃËÀ¤òµÔ»¦¤·¡¢½÷À¤È»Ò¶¡¤òÅÛÎì¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÅÅµÅª¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ÎÅµ·¿¤Ï¡¢¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡×¤òÇ§¤á¤ëÎ©¾ì¤À¡Ê²¼¤Î³¨¤ò»²¾È¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ò¿®Êô¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¡Ö¥ê¥¢¥ëÇÉ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
NYT¤Î¡Ö°Û¶µ¤Î²¦¡¢¥È¥é¥ó¥×¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥×²¦¡×¡¡Brandon Celi
¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤ÎÀïÁè¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥¢¥ëÇÉ¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¡ÊNSS¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½ÀÆð¤Ê¥ê¥¢¥ê¥º¥à¡×¡ÊFlexible Realism¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÅÙ¤À¤±»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²¿¤òµá¤á¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Î½ÀÆðÀ¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢À¤³¦¤Î½ô¹ñ¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ÈÊ¿ÏÂÅª¤Ê¾¦¶È´Ø·¸¤òµá¤á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤ÎÅÁÅý¤äÎò»Ë¤«¤éÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤½¤ÎÂ¾¤Î¼Ò²ñÅªÊÑ³×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ê¥¢¥ëÇÉ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¶Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤ÎÀïÁè¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎTime»ï¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î½ª·ë¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
2025Ç¯4·î22Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Æ¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ð¥È¥é¡¼¤Çµ¯¤¤¿°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤ÎÍ¾ÇÈ¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤ÎÁ°¤Ç¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡Martin Schoeller for TIME
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¬¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï3¥«·îÁ°¤À¡£¤³¤ÎÀïÁè¤Ï3Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤¬ÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÁè¤À¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤ÎÀïÁè¤À¡£²¶¤ÎÀïÁè¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£²¶¤¬¤¤¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀïÁè¤Ï·è¤·¤Æµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀïÁè¤Ï·è¤·¤Æµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÍ¢½Ð¡×¤ÎÎ¢Â¦
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¡¢¹ñºÝÀ¯¼£ÍýÏÀ¤Ë´ØÏ¢¤Å¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÌäÂê¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ëÇÉ¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÊ¶Áè¤Ï¡¢¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÍ¢½Ð¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÂ¾¹ñ¤Ë´³¾Ä¤·¡¢À¯¸¢Å¾Ê¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£Ì±¼çÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤ò¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢¤ËÄÉ¤¤½Ð¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿·À¯¸¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤àÀ¯¸¢¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢ÀµÅýÀ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¥ê¥¢¥ëÇÉ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ò¿®Êô¤¹¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯2·î24Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2014Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±Ç¯2·î¤Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢¤ØÆ¨Ë´¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Î¥í¥·¥¢Ê»¹ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥ó¥Ð¥¹¤Ç¤ÎÊ¶Áè¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤¹¤Î¤¬¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¤½¤¦¥È¥é¥ó¥×¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÉûÂçÅýÎÎ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¡£Èà¤ª¤è¤ÓÈà¤ÎÇÛ²¼¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ì¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÅö»þ¤Î¹ñÌ³¾Ê¼¡´±Êä¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤òÄÉ¤¤¤À¤¹Ë½µó¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Î¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤È¡ØÅ¨¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Ê¿Á³¤ÈÉðÎÏ¹Ô»È¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡×»ÑÀª¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÎÎ¢¤Ç»å¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬µ¯¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2022Ç¯2·î¤«¤é¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛÃø¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥²¡¼¥È¡Ù¤ä¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê2.0¡Ù¤Ê¤É¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢Âè°ì´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï2017¡Á2021Ç¯¤À¤«¤é¡¢2014Ç¯¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÊüÃÖ¤·¤¿¼«¿È¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÌµÎÏ¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢2022Ç¯2·î24Æü¤«¤é¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤ÎÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÄ©È¯¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤è¤ëÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤Î°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¿Ø±Ä¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤òÅÜ¤é¤»¤ëÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤¬¡¢Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥Ì¡¼¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥æ¥À¥ä¿Í¤ò¹ñÌ³¾Ê¼¡´±Êä¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÈÀ¾Â¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò³¤³°¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤ËÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¤³¤ì¤ò¶¯¤¤Æ»ÆÁÅª»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¹ñ¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉðÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡¢¿·ÊÝ¼é¼çµÁ¼Ô¡Ê¥Í¥ª¥³¥ó¡Ë¤À¤«¤é¤À¡£
¿´¤¢¤ë¥ê¥¢¥ëÇÉ¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÇ¤Ì¿¤òÂç¤¤¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ê´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÆÉ¼Ô¤Ï2021Ç¯12·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡ÖÏÀºÂ¡×¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ÀÛ¹Æ¡ÖÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤É¤¦²ò¼á¤¹¤Ù¤¤«¡§¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÂæÏÑ¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¿¿¤Î¹½¿Þ¡×¤ò»²¾È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î·üÇ°¤Ï¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ì¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Àè½»Ì±¤¿¤Á¤Î¡Öº²¤ÎµßºÑ¡×¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¡¢°Û¹ñ¤Ç¤Î½Þ¶µ¡Ê¤¸¤å¤ó¤¤ç¤¦¡Ë¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤½¤ì¤òË¾¤ß¤µ¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÛ¶µ³èÆ°¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿Àë¶µ»ÕÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀäÂÐÅª¤ËÀµ¤·¤¤¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¿®Ç°¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¹ñÌ³¾Ê¼¡´±Êä»þÂå¤Î¼«Ê¬¤Î¼ºÀ¯¤ÇÊ»¹ç¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤òÃ¥´Ô¤¹¤Ù¤¯¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤òÄ©È¯¤·¤Ä¤Å¤±¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Éü½²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊÀÛÃø¡ØÉü½²¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡Ù¤ò»²¾È¡Ë¡£
¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Îµ¶Á±
¤¤¤Þ¤ä¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Îµ¶Á±¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤Î¸ø³«¤Î·ë²Ì¤À¡£
¥ê¥¢¥ëÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ»ÆÁ¿´¤äÎÑÍý¤ÏÆó¤Î¼¡¤À¤«¤é¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤ÎÄ¹¤¤Í§¾ð¡Ê±½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬¥È¥é¥ó¥×¤ò¾Íè¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¥á¥é¥Ë¥¢¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¤Ë·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂÇ·â¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¼õ¤±¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤ä¥Æ¥¹¥é¤Ê¤É¤ÎCEO¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥Î¥ó¡ÊÂè°ì´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¼çÀÊÀïÎ¬´±¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ëÇÉ¤ËÂ°¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö»¥ÉÕ¤¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂÇ·â¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Ï¹â¤¤ÎÑÍý´Ñ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤¬¼Â¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¹â·é¤Ê¼çÄ¥Á´ÂÎ¤¬ÍÉ¤é¤®¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥À¥ó³×Ì¿¡×¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÏÌ±¼çÅª¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÅýÎÎ¤òÉðÎÏ¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¤½¤ó¤ÊÀµÅýÀ¤Î¤Ê¤¤À¯¸¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ëÇÉ¤Î¼çÄ¥¤¬¿¿¼ÂÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤È¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï¡¢º£·î²¼½Ü¤ËÊÆ²¼±¡´Æ»ë¡¦À¯ÉÜ²þ³×°Ñ°÷²ñ¤Ç¾Ú¸À¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£²¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£²¿¤·¤í¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Î½÷³ØÀ¸¤«¤é¥ª¡¼¥é¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
É×ºÊ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬ºÇ½é¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ´ü¤«¡¢¤½¤Î¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿¿¼Â¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦H¡¦¥µ¥Þ¡¼¥º¡Ê¥¯¥ê¥ó¥È¥óÂçÅýÎÎ¤Î²¼¤ÇºâÌ³Ä¹´±¡Î1999¡Á2001Ç¯¡Ï¡Ë¤¬¡¢Ä¹¤¯¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤âµ¿¤ï¤·¤¤¡£¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Ï±³¤Ð¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¼«¿È¤¬Ë¡Åª¼êÂ³¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2005Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²¯ËüÄ¹¼Ô¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿14ºÐ¤Î¾¯½÷¤Î¾Ú¸À¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ê¥À·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯½÷¤¬²¿½½¿Í¤â¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿¾Úµò¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ò60·ï¤ÎË½ÎÏ¡¢Çä½Õ¤Î´«Í¶¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÁÈ¿¥²½¤Ç¹ðÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢2007Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥³¥¹¥¿Ï¢Ë®¸¡»ö¤È¤Î»ÊË¡¼è°ú¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï½£¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢¤è¤ê·Ú¤¤ºá¾õ¤ÇÍºá¡ÊÇä½Õ´«Í¶ºá¤Ë¤è¤ë18¥«·î¤ÎÉþÌò¡Ë¤òÇ§¤á¡¢·´·ºÌ³½ê¤Ë¤ï¤º¤«13¥«·î´ÖÉþÌò¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼è°ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÏÏ¢Ë®ºÛÈ½¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·ë¶É¡¢¾Ú¸À¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¡×¡ÊNYT¡Ë¤Ï2008Ç¯7·î1ÆüÉÕ¤Ç¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤·¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î°»ö¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï2019Ç¯7·î¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢8·î¤Ë¤Ï´ñÌ¯¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎÏ¢Ë®¹´ÃÖ½ê¤ÎÆÈË¼¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£·º»ö»ö·ï¤Ï½ª·ë¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤êÍ§¿Í¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤À¤±¤¬½èÈ³¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯¡¢Èà½÷¤Ï10Âå¤Î¼ã¼Ô¤È¼ã¤¤½÷À¤Î¿Í¿ÈÇäÇã¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÁÈ¿¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ò±ç½õ¤·¤¿ºá¤ÇÍºá¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¨Ìò20Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤À¡¡DEPARTMENT OF JUSTICE/ZUMA
¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤â¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÈàËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢µ¶Á±¼Ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤Î²¼¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤¿¥¥ã¥·¡¼¡¦¥ì¥à¥é¡¼¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î²áµî¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2017Ç¯¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÏÈà½÷¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÃµ¤¹¤Î¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊNYT¤ò»²¾È¡Ë¡£2·î3Æü¡¢Èà½÷¤ÏÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÈà¤¬¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²øÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¡×¤È¤Î¤Ù¤¿¡£¤À¤¬¡¢2·î12Æü¡¢Èà½÷¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÇ¹âË¡Ì³ÀÕÇ¤¼Ô·óË¡Î§¸ÜÌä¤ò¼¿¦¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¿¦¤òÂà¿¦¸å¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤«¤é ¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä ¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¤ÎÆü¤Ê¤É¤Î Â£¤êÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ¶Á±¼Ô¤¬¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥×¥ê¥Ä¥«¡¼²È¤Îµ¶Á±
ËÜÅö¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¥ª¥Ð¥Þ¤â¡¢¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢²¼¤ÇÉûÂçÅýÎÎ¤òÌ³¤á2021¡Á2025Ç¯¤Þ¤ÇÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤âµ¶Á±¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÎÂåÉ½³Ê¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥×¥ê¥Ä¥«¡¼²È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÉÙ¹ë°ìÂ²¤À¡£
¤½¤Î°ìÂ²¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¥¡¼¥¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµòÃÏ¤Ï¥·¥«¥´¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·Ï¥æ¥À¥ä¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¿ÍÌ®¤ò¹¤²¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤Î¹¥Îã¤¬¡¢¥·¥«¥´¤Î¤¢¤ë¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Ç¾å±¡µÄ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥ª¥Ð¥Þ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Ì©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¥¸¥§¥¤¡¦¥×¥ê¥Ä¥«¡¼¤ÎÂ©»Ò¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ò¼Ç¤¤·¤¿¡£2·î17Æü¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò¤Ä¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ò¤É¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡×¤È¤Î¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡ÊNYT¤ò»²¾È¡Ë¡£
ºÇ¶á¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È2008Ç¯°Ê¹ß¤âÄê´üÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Ï¿©»ö¤äÌÌ²ñ¤Î³ÎÇ§¤òÉÑÈË¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÊÌ¤ÎNYT¤ò»²¾È¡Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ë¤¢¤ë¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î²ñ¹ç¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥×¥ê¥Ä¥«¡¼¤ÎÌ¼¥Ú¥Ë¡¼¤Ï¡¢2013¡Á2017Ç¯¤Þ¤Ç¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢²¼¤Ç¾¦Ì³Ä¹´±¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·ÐºÑÉü¶½Ã´ÅöÊÆÆÃÊÌÂåÉ½¤Î¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¡£²¬ÁÒÅ·¿´¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÀÛÃø¡ØÄë¹ñ¼çµÁ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîË¾¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ú¥Ë¡¼¡¦¥×¥ê¥Ä¥«¡¼Êª¸ì¡×¡Ê51¡Á53ÊÇ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¥Ú¥Ë¡¼¤È¥ª¥Ð¥Þ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¥Ú¥Ë¡¼¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Ð¥Þ¤È¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤¬¥×¥ê¥Ä¥«¡¼²È¤òÍ¥¶ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸½¼Â¤À¡£¥×¥ê¥Ä¥«¡¼²È¤Ëµ¶Á±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â·é¤µ¤òÇä¤êÊª¤È¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Ë¤ÏÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Îµ¶Á±¤ÏÀ¤³¦¤Ë¹¤Þ¤ë
2009Ç¯¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¥È¥ë¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥ä¡¼¥°¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¥ª¥Ð¥Þ¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë²áÄø¤ò¼çÆ³¤·¡¢³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥Ð¥Þ¤Î¹½ÁÛ¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸²¾´¤·¤¿¡£¥ä¡¼¥°¥é¥ó¤Î°Ñ°÷Ä¹Ç¤´ü¤Ï2009¡Á2015Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ì»þÅª¤Ë°Ñ°÷Ä¹¿¦¤òÂà¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Î¿ÍÊª¤â¤Þ¤¿¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢º£·î12Æü¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ë¡Ö½ÅÂç¤Ê±ø¿¦¡×¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£E¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2010Ç¯Âå¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï¥ä¡¼¥°¥é¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ò²¿ÅÙ¤â¼êÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊãÒ¡Ê¤±¤¬¡Ë¤ì¤¿¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Î¿ÍÊª¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ÎÁª¹Í¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ëÇÉ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤¬·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤Ï±Ñ¹ñ¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÃóÊÆ±Ñ¹ñÂç»È¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢2·î½é½Ü¤ËÏ«Æ¯ÅÞ¤ò¼¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬²þ¤á¤ÆÄ´ºº¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢µ®Â²±¡¤ò¼¿¦¤·¤¿¡£2·î6Æü¡¢±Ñ¹ñ·Ù»¡¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ÎÄ´ºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆó¤Ä¤ÎÉÔÆ°»º¤òÁÜº÷¤·¤¿ ¡£
ºòÇ¯9·î¡¢¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¿ÆÌ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÄÌ¿®¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢¥¥¢¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃóÊÆ±Ñ¹ñÂç»È¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¿Í»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¤Î¼óÀÊÊäº´´±¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤Ï¼Ç¤¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼«¿È¤âÉ÷Á°¤ÎÅô²Ð¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
°Ê¾å¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÎÁê¼¡¤°µ¶Á±È¯³Ð¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¼«ÂÎ¤Î¼çÄ¥¤Ë¤âµ¿Ç°¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£