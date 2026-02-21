¡Ö½Ð»ºÄ¾¸å¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ó¥Ëー¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ±£¤·¤¿¡×¡¡²ÏËÌÄ®¤Ç»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¡¡Êì¿Æ¡Ê38¡Ë¤ò¶ÛµÞÂáÊá
²ÏËÌÄ®¤Ç¡¢¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤Îµï¼¼Æâ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò±£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÇÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê38¡Ë¤¬»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç20ÆüÌë¡¢¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÏËÌÄ®Ã«ÃÏ¤Ò¤Ê»Ô3ÃúÌÜ¤ÎÌµ¿¦¡¦Ìð¸ýÈþºÚÍÆµ¿¼Ô(38)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤Îµï¼¼Æâ¤Ë±£¤·¡¢»àÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ±£¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¤½¤Î¸å¡¢¼«ÂðÆâ¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï20Æü¸á¸å10»þ25Ê¬¤Ë¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÀÊÌÉÔÌÀ¤ÇÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ïº£¸å»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î½Ð»º»þ´ü¤ä»à°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£