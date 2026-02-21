¡Ö½ÐÈÇº¹¤·»ß¤áÍ×µá¡×¤Î¸å¡¢ÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡Ä¡ª¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦¹Â¸ýÆØ»á¤¬ÉÁ¤¯¸µ»³¸ýÁÈºÇ¹â´´Éô¡¦¸åÆ£ÃéÀ¯¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÊªÁü
»³¸ýÁÈ¤Ç¼ãÆ¬Êäº´¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¸åÆ£ÃéÀ¯¡¦¸µ¸åÆ£ÁÈÁÈÄ¹¤ÎÁòµ·¤¬2·î16Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£¸åÆ£¸µÁÈÄ¹¤Ï¡ÖÉðÆ®ÇÉ¡×¡Ö·ÐºÑ¤ä¤¯¤¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÂçÊª¤Ç¡¢ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ë¤Ï¤¢¤ï¤»¤ÆÌó800¿Í¤¬Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¸åÆ£¸µÁÈÄ¹¤ÈÀõ¤«¤é¤Ì¡É°ø±ï¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¹Â¸ýÆØ»á¤À¡£1990Ç¯¡¢¸ÞÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤Î½ÐÈÇ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¹Â¸ý»á¤ËÂÐ¤·¡¢¸åÆ£¸µÁÈÄ¹¤Ï½ÐÈÇº¹¤·»ß¤á¤òÍ×µá¡£¤³¤ì¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢¸åÆü¡¢»á¤Ï»³¸ýÁÈ´Ø·¸¼Ô¤ËÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡£
È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê»³¸ýÁÈ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¹Â¸ý»á¤¬¡¢¸åÆ£¸µÁÈÄ¹¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÊªÁü¤òÉÁ¤¯¡£
°úÂà¸å¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°
¸åÆ£ÃéÀ¯¸µÁÈÄ¹¤¬2·î8Æü¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤ÇÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»à¤ó¤À¡£µýÇ¯83¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î»³¸ýÁÈ¡¦»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸åÆ£¸µÁÈÄ¹¤ÏÄ¹À¸¤¤·¤¿¤Û¤¦¤Î¤ä¤¯¤¶¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¤ä¤¯¤¶¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤â¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤°ìÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
Èà¤Ï2002Ç¯¤Ë»³¸ýÁÈ¤Î¼ãÆ¬Êäº´¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¤½¤Î6Ç¯¸å¡¢»ÊÇ¦Ï»ÂåÌÜ¡½郄»³À¶»Ê¼ãÆ¬¤ÎÂå¤Ë½üÀÒ¤µ¤ì¤¿¡£½èÊ¬ÍýÍ³¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤ËÂ¿¿ô¤Î·ÝÇ½¿Í¤ò¾·¤¤¤ÆËÜÉô¤ÎÄêÎã²ñ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ÚÈù¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ì»þ¤Ï¸åÆ£ÁÈ°ìËÜ¤Ç¹Ô¤¯¡ÊÆÈÎ©ÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¹¤°ËÝ°Õ¤·¤Æ½èÊ¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¸åÆ£ÁÈ¤ò²ò»¶¡¢¸åÆ£¡Ê°Ê²¼¡¢·É¾Î¤òÎ¬¤¹¡Ë¼«¿È¤¬¤ä¤¯¤¶¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
È¾Ç¯¸å¤Î2009Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë¤¢¤ëÅ·Âæ½¡¤Î»û¤ÇÆÀÅÙ¤·¡¢Ë¡Ì¾¡ÖÃé±Ã¡×¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢1966Ç¯¡¢ÀÅ²¬¸©À¶¿å»Ô¤ÎÌ£Á¹À½Â¤²ñ¼Ò¤Î¼«Âð¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é°ì²È4¿Í¤ÎÂ¾»¦ÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£ÈÈ¹Ô¤òµ¿¤ï¤ì¡¢¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷¤Ç¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¸ÓÅÄÖÞ»á¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ä¹¤¯Ææ¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÑÍºá»ö·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯2024Ç¯¤Ë¸ÓÅÄ»á¤ÎÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¸åÆ£¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤ÎÈ¯À¸Åö½é¤«¤é´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢2010Ç¯5·î¡¢¼«Ê¬¤¬3²¯±ß¤ò½Ð¤·¤ÆµÓËÜ¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¹â¶¶È¼ÌÀ´ÆÆÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ±Ç²è¡Ø£Â£Ï£Ø¡¡¸ÓÅÄ»ö·ï¡¡Ì¿¤È¤Ï¡Ù¤òÀ©ºî¡¢¸ø³«¤·¤¿¡£Ìµºá¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÁ°¤ÎÀ©ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î±Ç²è¤âÌµºá¤Î³ÎÄê¤Ë¤¤¤¯¤Ö¤ó¤«ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸2010Ç¯¤Ë¤Ï¼«ÅÁ¡ØØß¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ù¤òÊõÅç¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¿ÍÃÎ¤ì¤º»à½Ð¤ÎÎ¹»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤Æ³Ø¹»·úÀß¤Ê¤É¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë½¾¤¤¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤ÏÇì¼ß¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥Ë¥ã¡¼¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸åÆ£¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ
»ä¤ÏÁá¤¤»þ´ü¤«¤é¸åÆ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤íÈà¤ÎÃÏ¸µ¤ÏÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ç¡¢ÆüÏ¡Àµ½¡ÂçÀÐ»û¤Î½êºßÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüÏ¡Àµ½¡¤Î¹Ö¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÏÅö»þ¤ÏÀµËÜÆ²¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë³Ø²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¡ÖÉÙ»Îºù¼«Á³ÊèÃÏ¸ø±à¡×¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ë¤ÏÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤Î½è½÷ºî¤Ï¡Ø»³¸ýÁÈ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¡·ì¤È¹³Áè¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢2ºîÌÜ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡ØÃÓÅÄÂçºî¡¡¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¹½Â¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê»³¸ýÁÈ¤ÈÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÆó¤Ä¤Ç»ä¤Ï¸åÆ£ÁÈÄ¹¤ò¼èºà¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÉÙ»ÎµÜ¤ÎÈà¤Î½»¤Þ¤¤¤ÈÁÈ»öÌ³½ê¤òË¬¤Í¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Äí¤Î¹¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í½Å¤µ100¥È¥ó¡¢¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËµðÂç¤Ê´ä¤¬¥Ç¥ó¤ÈÄí¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é¾®¤µ¤ÊÂì¤¬Íî¤Á¡¢¤½¤ì¤¬¶Ó¸ñ¤¬±Ë¤°ÃÓ¤ËÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀÐ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤ä¥ª¡¼¥¯¥é¤ÎÄí¤Ë¤â¤¢¤ë¤Þ¤¤¡×¤È¸åÆ£¤Ï¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¥²¥óÃ´¤®¤«²¿¤«¤Ç¤³¤Îµð´ä¤Ï½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¼è¤êÊ§¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
±ü¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¿Í¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ÎPTA¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¤Ç¡¢¤É¤Î¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤«¡¢¸åÆ£¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¯¤È¤â¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ»È¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¡ÖÍ§¤À¤ÁÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤Ø¡¼¡¢¸åÆ£ÁÈÄ¹¤â¼ã¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¸åÆ£¤È¤ÏÆ±¤¸¸áÇ¯¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÆ£¤È¤ÏÅÅÏÃ°ìËÜ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢1990Ç¯5·î¡¢¸åÆ£¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢»êµÞ²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£»ä¤ÏÅö»þ¡¢ÅÏÊÕË§Â§¸ÞÂåÌÜÁÈÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢²¿¤«·ù¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿·½ÉÀ¾¸ý¶á¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¸åÆ£ÁÈ·Ï¤Î´ë¶È»öÌ³½ê¤Ç¸åÆ£¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸åÆ£¤Ï¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö»³¸ýÁÈ¤ÎÃç´Ö¤¬¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»³¸ýÁÈ¤Îµ»ö¤òÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ó¤¿¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ï¤Í¤ÃÊÖ¤ê¤â¤¤¤ë¡£¤¢¤ó¤¿¤Ë¤Ï¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢²¶¤â¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤¯¤¶¿ÍÀ¸¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£º£¸å¡¢»³¸ýÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï»öÁ°¤Ë²¶¤Ë¸¶¹Æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×
Ã¸¡¹¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£ÊÌ¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¤«¶¼¤¹¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤«¤é¸åÆ£ÁÈ¤ÏË½ÎÏ¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÏÆâ¿´¤Ó¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤ÇÙæ¤á¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ë»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤Î¤Ï¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¸åÆ£¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤è¤êÁ°¤Ë¡¢Ï¢ºÜ¤Î°ìÉô¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¸åÆ£¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ïº¤¤ë¡£ËÜ¤Î¥²¥é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ»öÌ³½ê¤ò½Ð¤¿¤¬¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤ËÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤¿
2Æü¸å¡¢¸åÆ£¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤«¤éÅÅÏÃ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Öº£¡¢¿À¸Í¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤À¡£²ñµÄ¤Ç¤Î·ëÏÀ¤À¤¬¡¢¥²¥é¤ò¸«¤»¤ë¡¢¸«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÐÈÇ¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¡£½éÈÇ¤Î°õÀÇ¤ÏÉéÃ´¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¤³¤ÎÍ×µá¤ËÆ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÎÃæ»ßÍ×µá¤ò°û¤á¤Ð¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÊª¾Ð¤¤¤Î¥¿¥Í¤À¡£¥é¥¤¥¿¡¼À¸Ì¿¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤·¤À¡×
¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤òÃ¡¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£»ä¤Î°¤¤ÊÊ¤Ç¡¢¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¸åÀè¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎËÜ¡¢¡Ø¸ÞÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡Ù¤Ï²¿¤ÎÊÑ¹¹¤â²Ã¤¨¤º¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê1990Ç¯6·î¤Ë½Ð¤·¡¢8·î29Æü¡¢»ä¤Ï¹âÅÄÇÏ¾ì¤Î»Å»ö¾ì¤ò½Ð¤¬¤±¤Ë¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤ËÏÆÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö½é¤«¤é¸åÆ£ÁÈ¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¤«¤é¡¢¤¹¤Ã¤¿Ùæ¤ó¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¤¬»ä¤ò¡Ö¤ä¤ì¡×¤ÈÌ¿¤¸¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
»ö·ï¸å¡¢»ä¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë»³¸ýÁÈ¤¬¤é¤ß¤Î»Å»ö¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á»³¸ýÁÈ¤¬É¬¤º¤·¤â°ìËç´ä¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤¿¡£»ä¤ÏËÜ¤ÎÃæ¤ÇÅÏÊÕ¸ÞÂåÌÜÁÈÄ¹¤ÈÂð¸«¾¡¼ãÆ¬¤ò¥±¥Á¥ç¥ó¤ËÈãÈ½¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»ä¤ÎÈãÈ½¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡£
