¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óEV¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ù¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅêÆþÈÝÄê¡¡´°Á´EV²½¤Ë¾¡µ¡¸«½Ð¤¹¡¡¡Ö¿êÂà»º¶È¤Ë¤ÏÂ°¤µ¤Ê¤¤¡×CEO¼çÄ¥
EV·×²è¤Ï¸«Ä¾¤µ¤º
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎEV¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î»ÑÀª¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡Ö¿êÂà»º¶È¤Ë¤ÏÂ°¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤ÎµÈÍø¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ü¥ë¥Ü¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¸ÂÄêÀ¸»º¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ø¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼1¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏEV¤Î¤ß¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÍ£°ì¤ÎPHEV¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼1
EVÉáµÚ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Æß²½¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤âEVÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÅÅÆ°²½·×²è¤ò½Ì¾®¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤Ø¤ÎºÆÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÏµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æµð³Û¤ÎÂ»¼º¤ò·×¾å¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÍø¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ä¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥í¡¼¥·¥§¥é¡¼CEO¤Ï¡¢ÈÎÇä³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ËÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¿··¿¼Ö¤òÂ¿¿ôÅêÆþ¤·¡¢EV»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥Ð¡¼Î¨³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
AUTOCAR¤ò´Þ¤à°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¡¼¥·¥§¥é¡¼CEO¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·Ã£¤Ï²Ê³Ø¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ï¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤¿¤·Ã£¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥í¡¼¥·¥§¥é¡¼CEO¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¼ã¤¤¸ÜµÒÁØ¡Ê¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï45ºÐ¤Ç¶È³¦É¸½à¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë¡Ë¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¤ò¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¡¢¤³¤³¤Ç¡Ø¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¼Ö¤ËÆâÇ³µ¡´Ø¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤é¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤ï¤¿¤·Ã£¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Î¿®¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï²Ê³ØÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤òÁª¤Ö¼ç¤ÊÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´ë¶È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÅÅÆ°²½¤³¤½¤¬ºÇÁ±ºö
¥í¡¼¥·¥§¥é¡¼CEO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EV¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¹¥µ¡¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ñµÄ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òºî¤ë¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åú¤¨¤Ï¡Ø¥Î¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÏÇÓ½Ð¥¬¥¹¤ò°ìÀÚ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼3
¡Ö¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Åê»ñ¤È¥ê¥½¡¼¥¹¤òÍ×¤¹¤ëÈó¾ï¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÀ½ÉÊ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÄÉ²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¬ÌÏ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃ±½ã¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÏÇÓ½Ð¥¬¥¹¥¼¥í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÅÅÆ°²½¤¬¤½¤ÎºÇÁ±ºö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤¿¤·Ã£¤Î¿®Ç°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÊý¿Ë¤ò´Ó¤¯ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
¡Ö´ûÂ¸¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï·Ð±Ä¾å¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö5Ç¯Á°¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ø¡ÊÅÅÆ°²½¤Ï¡Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä³§¡Ø¼Â¸½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐÊý¤È¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ³×¤Ï³Î¼Â¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¸Å¤¤µ»½Ñ¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£º£¡¢°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤¬¤½¤ì¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÂÅ¶¨¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢±ä´ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤ï¤¿¤·Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï°ã¤¦¡Ù¤È¸À¤¨¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Îº¹ÊÌ²½¤Ç¤¹¡×