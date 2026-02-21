ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤âÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©

¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢µª°ËÈ¾Åç¤ÎÆîÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆîËÌ¤ËÄ¹¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

 

Answer

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/nachi-japan-seigantoji-pagoda-falls-189118511

Àµ²ò¤Ï¡ÖÏÂ²Î»³¸©¡×

ÏÂ²Î»³¸©¤ÎËÌÉô¤Ï¹ß¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆîÉô¤Ï£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤¸õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¢ö

Í­Ì¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÏÂ²Î»³¾ë¡ª
Â¾¤Ë¤â¡¢¿¿¸À½¡¤ÎÁíËÜ»³¤¬¤¢¤ë¹âÌî»³¤ÎÄº¾åÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È100°Ê¾å¤Î»û±¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Â¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é