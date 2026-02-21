ÌÚºê¤æ¤ê¤¢¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç°ì»å¤Þ¤È¤ï¤Ì»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¾¼«Á³ÂÎ¡ª¡×
¡¡SKE48¡¢AKB48¤ò·Ð¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÚºê¤æ¤ê¤¢¡Êºê¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤Î3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¡¢3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤ËÆÏ¤±¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï2017Ç¯¤Î2nd¼Ì¿¿½¸°ÊÍè¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÉ½»æ¥«¥Ð¡¼¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚºê¤Ï2009Ç¯¤ËSKE48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢14Ç¯¤ËAKB48¤Ø°ÜÀÒ¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ1¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤àÄ¾Á°¤Î»Ñ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼É½»æ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÂÚºß¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤«¤éµ¯ÍÑ¡£°ì»å¤Þ¤È¤ï¤Ì»Ñ¤Ç¥·¡¼¥Ä¤Î¾å¤Ë¿²¤½¤Ù¤ëÌÚºê¤Î»Ñ¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¡ØÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ30Âå¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤àÁ°¤Ë¡¢20ÂåºÇ¸å¤Î»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤À¡£
¢£ÌÚºê¤æ¤ê¤¢
É½»æ¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¤«Áª¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÃ£¤¬Á´°÷°ìÃ×¤Ç¤³¤ÎÉ½¾ð¤¬ÎÉ¤¤¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤³¤ÎÉ½»æ¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤¾¼«Á³ÂÎ¡ª
