Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨¥Ô¡¼¥¯¡×¤ò·Þ¤¨¤¿²æ¤¬»Ò¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ²¿ÍÀ¸¤Ë¡Ä¡¡¡ÖËÜÍè¤Ï¤Ç¤¤ë»Ò¡×¿®¤¸¤ë¿Æ¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Î»æ¤ÎÂ«¡ÚÌ¡²è¡Û
Âç¼êÃæ³Ø¼õ¸³½Î¤Ø¡¢¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿ÅìµþÅÔºß½»¤ÎE¤µ¤ó¡ÊÅö»þ40Âå¡Ë¡£¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½Î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·îÎã¥Æ¥¹¥È¤Î¸Ä¿ÍÀ®ÀÓÉ½¤ä¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿À®ÀÓÍ¥½¨¼Ô°ìÍ÷¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÅØÎÏ¤Î¾Ú¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÇ¯·î¤ò·Ð¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼¡Âè¤Ë½Å¤¤°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¢¤ó¤Ê¤ËÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬º£¤Ï¡Ä¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇÄºÅÀ¤ò·Ð¸³¤·¤¿»Ò¤É¤â¤È¡¢¤½¤Î±É¸÷¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤E¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¹çÈÝ¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Î¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¹ç³Ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿
E¤µ¤ó¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¾®1¤«¤éÂç¼êÃæ³Ø¼õ¸³½Î¤ËÄÌ¤¤¡¢¾®5¤«¤é¤ÏÆÃÂÔÀ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Î¤¿¤Ó¤ËÍ¥½¨¼Ô°ìÍ÷¤ËÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ó¡¢»ÖË¾¹»¤ÏÅÔÆâ¤Î¸æ»°²ÈAÃæ³Ø¡£
Æþ»îÄ¾Á°¤Î»ÖË¾¹»ÊÌ¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¤ª¤ê¡¢Ã´Åö¹Ö»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¹ç³Ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤âµ¿¤ï¤º¡¢ËÜ¿Í¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÅöÁ³¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤Ï¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤À¤Ã¤¿
¤È¤³¤í¤¬¡¢Æþ»î·ë²Ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¹ç³Ê¤Ç¤·¤¿¡£ÎÙ¸©¤Î¥È¥Ã¥×»äÎ©Ãæ³Ø¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤ÏÅÔÆâ¤ÎÂèÆó»ÖË¾¹»¤Ç¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö½½Ê¬¤¹¤´¤¤·ë²Ì¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢E¤µ¤ó¤Î¶»¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Íîº¹¤Ç¤·¤¿¡£²æ¤¬»Ò¤è¤ê²¼¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼õ¸³¤À¤Ã¤¿Í§¿Í¤¬AÃæ³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤À¤±¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¡Ö¿¼³¤µû¡×¤Ë
Ãæ³Ø¿Ê³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢E¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¹ñÎ©Âç³Ø¿Ê³ØÀìÌç½Î¤ØÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¼õ¸³¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¤¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ÏÈéÉæ²Ê°å¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ1°ì³Ø´ü¤ÎÄê´ü¹Íºº¤Ç¤Ï¾å°Ì50°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ØÇ¯¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¼þ°Ï¤Î³ØÎÏ¤ä³Ø½¬¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ2¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿¼³¤µû¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿¼³¤µû¡×¤È¤Ï¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÆþ³Ø¸å¡¢À®ÀÓ¤¬²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦À¸ÅÌ¤ò»Ø¤¹Â¯¾Î¤Ç¤¹¡£½ÉÂê¤ÎÂ¿¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀìÌç½Î¤ÏÁá¡¹¤ËÂà½Î¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀÖÅÀ²óÈò¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½¬½Î¤ËÄÌ¤¤¡¢¿Êµé¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¼õ¸³´ü¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¸½¼Â¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¼õ¸³¤Ç¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢Ï²¿Í¤È¤¤¤¦ÁªÂò
¹â¹»¿Ê³Ø¸å¡¢°å³ØÉô¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤·¡¢Íý·Ï³ØÉô¤ä¹ñÎ©Âç³Ø¤È¤¤¤¦¿ÊÏ©¤âÄü¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»äÎ©Âç³ØÊ¸·Ï¥³¡¼¥¹¤Ø¿Êµé¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Âç³Ø¼õ¸³¤Ç¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ï½Ð¤º¡¢¸½ºß¤ÏÏ²¿ÍÀ¸¤È¤·¤ÆºÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âE¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÍè¤Ï¤Ç¤¤ë»Ò¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÏÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³»þÂå¤ËÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»æ¤ÎÂ«¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»×¤¤½Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»æ¤Ë»Ä¤Ã¤¿±É¸÷¤¬¡¢¸½¼Â¤òÏÄ¤á¤Æ¤¤¤¯
¤½¤Î»æ¤ÎÂ«¤Ï¡¢²áµî¤Î»ö¼Â¤ò³Î¤«¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¡Öº£¤Î·ë²Ì¤Ï°ì»þÅª¤ÊÉÔÄ´¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ëÆ»¶ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢º£Ä¾ÌÌ¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤äÅØÎÏ¤ÎÊý¸þ¤«¤é¡¢¿Æ»Ò¤Î»ëÀþ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¼«¿È¤â¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À®¸ùÂÎ¸³¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¼öÇû¤Ë¤Ê¤ë
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ¤ÏÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¶¯Îõ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼õ¸³¼Ò²ñ¤¬À¸¤à¡Ö°ì»þ¤ÎÄºÅÀ¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ¹¤¤³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£»æ¤Î±É¸÷¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Îµ±¤¤È¸½ºß¤Î¸½¼Â¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÈÄí¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÇÈ ÊæÇµ·½¡Ë