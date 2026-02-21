ºÆÀ¸M&A¡¢ºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼Â¿¤¯¡¡¡Á Ãæ¾®´ë¶È³èÀ²½Á´¹ñËÜÉô¤¬¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ ¡Á
¡¡Ãæ¾®´ë¶È³èÀ²½Á´¹ñËÜÉô¡Ê°Ê²¼¡¢Á´¹ñËÜÉô¡Ë¤Ï2·î12Æü¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È³èÀ²½¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Î²ñ¾ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤ä¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ËÌó220Ì¾¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÌó950Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡£
¡¡Á´¹ñËÜÉô¤Ï¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È³èÀ²½¶¨µÄ²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Ø¤Î½õ¸À¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½Ë¡¤Ë´ð¤Å¤ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¸øÅªµ¡´Ø¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤«¤é°ÑÂ÷¤µ¤ì¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2003Ç¯¤ÎÈ¯ÂÅö½é¤Ï»ö¶ÈºÆÀ¸¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ç¯4·î¤Ë¼ý±×ÎÏ²þÁ±¤ä»ö¶ÈºÆÀ¸¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò°ì¸µÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡´ðÄ´Êó¹ð¤ÏÁ´¹ñËÜÉô¤Î¾¾ÅÄÀµµÁ¡¦Åý³ç»ö¶ÈºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£¶¨µÄ²ñ¤Ï¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î¶î¤±¹þ¤ß»û¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¶¯²½¡×¡¢¡ÖÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¼ý±×ÎÏ²þÁ±¡¦·Ð±Ä²þÁ±¡¦»ö¶ÈºÆÀ¸¡¦ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»Ù±ç¤ÎÁá´üÃå¼ê¡¢ºÇÂç²½¡×¤ò2025Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶ÈÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÇ¯ÅÙ¤ÎÁêÃÌÂÐ±þ¿ô1.1Ëü·ï¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö¾åÈ¾´ü¡Ê4-9·î¡Ë¼ÂÀÓ¤Ï8,427·ï¤Ç¿ÊÄ½Î¨¤Ï76.6¡ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²áµîºÇÂ¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾åÈ¾´ü¤ÎºÄ¸¢Êü´þ°Æ·ï¤Ï94·ï¤Ç¡¢¤¦¤Á86·ï¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·¿¤À¤Ã¤¿¡£¼«¼çºÆ·ú¤Ï8·ï¤ÇÁ´¤Æ¤Ë¡ÊÃæ¾®´ë¶È¡ËºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¢¨1¡Ë¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤äÃæ¾®´ë¶È³èÀ²½¶¨µÄ²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÃæ¾®´ë¶È¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¤·¤ÆÁÈÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¹â¤¤Íø²ó¤ê¤òÄÉµá¤»¤ºÈæ³ÓÅª¾®¤µ¤Ê´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ñ¥Í¥ë·Á¼°¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿»³·Á¹¯ÏºÊÛ¸î»Î¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿Í´ØÀ¾Ë¡Î§ÆÃµö»öÌ³½ê¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ºÄÌ³¼ÔÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤·¡¢¡Ê³ô¡Ë¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÊTSR¥³¡¼¥É: 296082333¡Ë¤¬ÁÈÀ®¤·¤¿ºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò³èÍÑ
¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÈ¯¹Ô¡ÖTSR¾ðÊóÁ´¹ñÈÇ¡×2026Ç¯2·î17Æü¹æ·ÇºÜ¡ÖWeeklyTopics¡×¤òºÆÊÔ½¸¡Ë
¤·¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£»³·ÁÊÛ¸î»Î¤ÏºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅö½é¤Ï¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¤¬Á°Äó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Æ·ï¤òÄÌ¤·¤Æ¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÅê»ñ·èÄêÁ°¤«¤é»ö¶È¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¡¢²þÁ±ºö¤òÄó°Æ¤·¡¢¤È¤â¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºâÌ³ÌÌ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«ÎÏºÆÀ¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ëµ¡Ç½¤âÈ¯´ø¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ë¡Åª¼êÂ³¤¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³·ÁÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÌ±»öºÆÀ¸¤è¤ê¹â¤¤ÊÛºÑÎ¨¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£Ë¡Åª¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ·×²è¤¬À®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï1¤Ä¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
