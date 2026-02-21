30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤Ø¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¹ñºÝ²ñµÄ¡¡Ê¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û¤¬¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Î¥Éー¥à¤Ï¹ñÆâ2°Ì¤ÎÂç¤¤µ¡¡¤ª»û¤ÇÀ±¶õ»¶Êâ¤â
¤³¤È¤·6·î¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤¬Ê¡²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¡ÖÀ±¶õ¡×¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤·¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤¿¤¤ÃíÌÜ¤Î»ÜÀß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢À±ºÂ¤ä±§Ãè¤Î¿ÀÈë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡£¤½¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤¬¤³¤È¤·6·î¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à´Ø·¸¼Ô¤äÀìÌç²È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ä¸¦µæ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ÔÌ±¸þ¤±¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û¡¦Ìð¸¶Å°°ì ´ÛÄ¹
¡Ö¿³ºº¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û¤òÃæ¿´¤ËÊ¡²¬»Ô¤äÁ´¹ñ¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à´Ø·¸¼Ô¤ÇÄó°Æ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤¤¤Ë¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Á´¹ñ¤Ë¤ª¤è¤½300¤«½ê¤¢¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤äËÌ¶å½£»Ô¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Ë7¤«½ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·³«¤«¤ì¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤¿À±¶õ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö¸÷³Ø¼°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅê±Çµ¡¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎCGµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼°¡×¤ÎÅê±Çµ¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤À±¶õ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶õ´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û ¥Éー¥à¥·¥¢¥¿ー ¥êー¥Àー¡¦Ã°Ìî²ÂÂå»Ò ³Ø·Ý°÷
¡ÖÀ±¶õ¤Î²¼¤ÇÏ¯ÆÉ²ñ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á°Êý¤Ë¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÁÈ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ï¸½ºß¡¢Åê±Çµ¡´ï¤Î¹¹¿·¤Î¤¿¤á¡¢3·î23Æü¤Þ¤ÇµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÌÀ¤ë¤¯Á¯ÌÀ¤ÊÀ±¶õ¤ä±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Úー¥¹LABO¤Ç¤¹¡£
À±¶õ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥Éー¥à¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢Ä¾·Â¤ª¤è¤½30¥áー¥È¥ë¡£¹ñÆâ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Úー¥¹LABO¡¦¾®ÎÓ¹¨µª ³Ø·Ý°÷
¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥Éー¥à¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ±¶õ¤Î¸«¤¨Êý¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤ÎÃæ¤Ç³Ð¤¨¤¿À±ºÂ¤ò¡¢Ìë¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
250¤ÎºÂÀÊ¤Ï¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÏÁ°Êý¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£³×Ä¥¤ê¤Ç¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£±Ê°×Í§´õµ¼Ô
¡Ö¤ï¤¡¡¢¥Õ¥«¥Õ¥«¤Î¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£ÁáÂ®¡¢ÅÝ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¼ó¤òÄË¤á¤º¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ú¥¢¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¸³Ý¤±¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÀ±¶õ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åê±ÇÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¥·ー¥È¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎËÉ²»¼¼¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±Ê°×µ¼Ô
¡ÖÅ·°æ¤¬¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Éー¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
¢£ÊîÄó»û¡¦ÄØ¿®Æó ½»¿¦
¡Ö8¥áー¥È¥ë¤Î¥Éー¥à¤Ç¤¹¡£¡×
¤ª»û¤Î°ì¼¼¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àÀìÍÑ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢Ä¾·Â¤ª¤è¤½8¥áー¥È¥ë¤Î¥Éー¥à·¿¤ÎÅ·°æ¤¬¡£ºÂÀÊ¤Ï40ÀÊ¤Ç¡¢Åê±Çµ¡¤È¥¹¥Ôー¥«ー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÄØ½»¿¦
Q¤Ê¤¼¡¢¤ª»û¤Ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤ò¡©
¡Ö¤ª»û¤ÏÉßµï¤¬¹â¤¤¡£¤É¤Ê¤¿¤Ë¤Ç¤â¤ª»û¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡×
2011Ç¯¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÄÃÕ±à¤äÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î¾å±Ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À±¤Î¤¤¤Î¤Á¤È¡¢¿Í´Ö¤Î¤¤¤Î¤Á¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È½»¿¦¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¾å±Ç¸å¤ËË¡ÏÃ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÄØ½»¿¦
¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢À±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿·¤·¤¤À±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Î¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
À±ºÂ¤ä±§Ãè¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡£¹ñºÝ²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤·¤Ï¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
