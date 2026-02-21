¡ÚÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¼Â¤Ï´ÊÃ±¡Û¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ê¾å¤²¡ª¥µ¡¼¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¡Á¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤â²òÀâ
¹ï¤ó¤À¥µ¡¼¥â¥ó¤ËÌîºÚ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»Å¾å¤²¤ëÁ°ºÚ¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÍÏ¤±¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢À¸¤ÎµíÆù¤Çºî¤ëÎÁÍý¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¶áÇ¯¤Ï¡¢µû²ð¤ò»È¤Ã¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤Ê¤Éµû²ð¤ò»È¤Ã¤¿¥¿¥ë¥¿¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏºàÎÁ¤ò¤½¤í¤¨¤ì¤Ð°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¤È¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×¤ÎÈ¯¾Í¤Ï°ì½ï¡©
¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¡Êtartare¡Ë¡×¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤ÎÍ·ËÒÌ±¡¦¥¿¥¿¡¼¥ë¿Í¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£19À¤µª¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¿¡¼¥ë¿Í¤¬À¸Æù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸ÆùÎÁÍý¤ò¡Ö¥¿¥¿¡¼¥ëÉ÷¡Êà la tartare¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢µí¤ÎÀ¸Æù¤ò¹ï¤ó¤Çºî¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¡¦¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¤Ø¤ÈÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¡Ö¥½¡¼¥¹¡¦¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¤¬¥ë¡¼¥Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤È¥½¡¼¥¹¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¸ì¸»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡Ú¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Û¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë
¹ï¤ó¤ÀºàÎÁ¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥¯¥ë¤ÇÀ®·¿¤·¡¢¾å¤Ë¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¤¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¤Î¤»¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡ª
¢£¡Ú»°ÁØ¤¬Èþ¤·¤¤¡Û¥µ¡¼¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÈþ¤·¤¤ÁØ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥ë¤È¥±¥¤¥Ñ¡¼¤âº®¤¼¹þ¤à¤¿¤á¡¢É÷Ì£Ë¤«¡£¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤ë¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú¸½ÂåÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ûµû²ð¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥ì¥·¥Ô5Áª
ºÌ¤êË¤«¤Ç¡¢¿©Âî¤Ç¤âÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ìÉÊ¡£¹ï¤ó¤À¥Þ¥°¥í¤Ë¡¢Ä¹°ò¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤È¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¥µ¥é¥À´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥Ö¥½¥ë¥È¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤È¤³¤È¤ó´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ä¥ª¡õ¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¤ï¤µ¤Ó¤¸¤ç¤¦¤æ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¡¢ÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡£¥«¥Ä¥ª¤Î»Ý¤ß¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¤ª»É¿È¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¿·Á¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤ÆÐ§¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Þ¥°¥í¤Ë¡¢¶Ì¥Í¥®¤ä¥È¥Þ¥È¡¢ÂçÍÕ¤Ê¤É¤Î¹áÌ£ÌîºÚ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê°ì»®¡£¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤Î¥³¥¯¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¡¼¥Ö¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¾þ¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
Âä¤È¥Û¥¿¥Æ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¦ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¸ýÍÏ¤±¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥±¥¤¥Ñ¡¼¤ä¥¢¥µ¥Ä¥¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¯¥Ã¤È¾Æ¤¤¤¿½Õ´¬¤¤ÎÈé¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢ÎÁÍýÁ´ÂÎ¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°ìÉÊ¤Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÁ°ºÚ¤ä¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¤È¤â¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ë´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥í¤ÈÍñ²«¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤«¤é¤ß¹ç¤¤¡¢¥¥à¥Á¤Î»Ý¤ß¤È¥¥å¥¦¥ê¤Î¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£»Å¾å¤²¤Ë»¶¤é¤¹¾Æ¤¤Î¤ê¤Ï¡¢Î¾ÌÌ¤ò·Ú¤¯¤¢¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÉ÷Ì£¤¬¤è¤ê°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£»Å¾å¤¬¤ê¤Ëº¹¤òÉÕ¤±¤ë¥³¥Ä
¥µ¡¼¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µû²ð¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤ÏÁ¯ÅÙ¤¬Ì¿¡£¿©ºà¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎä¤ä¤·¡¢¼êÁá¤¯¹ï¤ó¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
·Á¤è¤¯»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥»¥ë¥¯¥ë¤ò»È¤¦¤ÈÊØÍø¡£ÆâÂ¦¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¤«¤éµÍ¤á¤ë¤È¡¢Â¦ÌÌ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯À°¤¤¡¢¥°¥Ã¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¥ì¥·¥Ô¤â²ÈÄí¤Çµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£½µËö¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤ä¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Lily-bono)
¢£¡Ú¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Û¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë
¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
<¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë>
¥µ¡¼¥â¥ó(»É¿ÈÍÑ) 200g
±ö ¾¯¡¹
¶Ì¥Í¥®(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê) Âç¤µ¤¸ 5
¥¥å¥¦¥ê(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê) Âç¤µ¤¸ 4
¥Ô¥¯¥ë¥¹(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê) Âç¤µ¤¸ 3
<¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°>
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸ 1
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º Âç¤µ¤¸ 2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾¯¡¹
¥ì¥â¥ó½Á ¾®¤µ¤¸ 1
±ö ¾¯¡¹
Çò¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥¥ã¥Ó¥¢¤â¤É¤(»ÔÈÎÉÊ) ¾¯¡¹
¥ª¥¯¥é 2ËÜ
¥Ç¥£¥ë Å¬ÎÌ ¤Þ¤¿¤Ï ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ
¥Ð¥²¥Ã¥È(Çö¤¤ÎØÀÚ¤ê) 8Ëç
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤Ï±ö¤ò·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ5¡Á6Ê¬¤ª¤¡¢ºÙ¤«¤¯¹ï¤à¡£¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¡ã¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡ä¤ÎºàÎÁ¤â²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢¥ª¥¯¥é¤ÏÊ¬ÎÌ³°¤Î±ö¤ÇÉ½ÌÌ¤ò¤³¤¹¤Ã¤ÆÁ¡ÌÓ¤ò¤È¤ê¡¢Ç®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¡¢¿å¤ËÊü¤Ã¤ÆÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¼´¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ï¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È¾Æ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡¢´ï¤Ë¥»¥ë¥¯¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ1.¤ÎÈ¾ÎÌ¤òÆþ¤ì¤Æ²¡¤µ¤¨¡¢¥»¥ë¥¯¥ë¤ò³°¤¹¡£¥¥ã¥Ó¥¢¤â¤É¤¤ò¤Î¤»¡¢¥Ç¥£¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤ò¾þ¤ë¡£¼þ¤ê¤Ë2.¤Î¥ª¥¯¥é¤ò¾þ¤Ã¤Æ¥Ð¥²¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ë¡£
¢£¡Ú»°ÁØ¤¬Èþ¤·¤¤¡Û¥µ¡¼¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô
Ã¦¥Þ¥ó¥Í¥ê¡ª ¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥Ç¥£¥ë¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë ´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô
¢£¡Ú¸½ÂåÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ûµû²ð¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥ì¥·¥Ô5Áª
¥Þ¥°¥í¤ÈÄ¹°ò¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë
¥«¥Ä¥ª¤ÎÏÂÉ÷¥¿¥ë¥¿¥ë
¥Þ¥°¥í¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½¡¼¥¹
¤ª¤·¤ã¤ì¡ª Âä¤È¥Û¥¿¥Æ³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë ¥Ñ¥¤Åº¤¨
¥Þ¥°¥í¤Î¥¿¥ë¥¿¥ëÐ§
¢£»Å¾å¤¬¤ê¤Ëº¹¤òÉÕ¤±¤ë¥³¥Ä
