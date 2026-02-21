Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤Î¸µ¡È¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¡É¤¬½¸·ë ´õË¾¤ÎÇÛÂ°Àè¤È¤Ï°ã¤¤ÉÔ°Â¤â¡Äº£»×¤¨¤ÐŽ¢ÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½ÐŽ£ ÊÄÅ¹Á°¤ËOG²ñ
70Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡ÖÌ¾Å´É´²ßÅ¹¡×¡£Ìó60Ç¯Á°¤ËÌ¾Å´É´²ßÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ±´ü5¿Í¤¬³«¤¤¤¿¡ÖOG²ñ¡×¡£¸æÇ¯84ºÐ¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸ÜµÒÉô¡¦¸ÜµÒ²Ý¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¼ò°æÈÞÏ¤»Ò¤µ¤ó 84ºÐ¡Ë
¡Ö¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¤È¥³ー¥Êー¥¹¥È¥¢¤À¤±¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÌ¾Á°¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¤ä¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥ó¥«¥ÁÇä¤ê¾ì¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¤«¤é¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡Ö¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¤Ï·ù¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥Ç¥Ñー¥È¤Î²Ö·Á¡×¡£º£¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿¤âÅö»þ¤ÏÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Å»ö¤ÏÉÔ°Â¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê°æ¾å²ÃÂå»Ò¤µ¤ó 84ºÐ¡Ë
¡ÖÌÌÀÜ¤Î»þ¤Ë80±ß¶Ñ°ì¤«¼ÂÍÑÉÊÇä¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¤Ï·ù¤Ç¤·¤¿¡£¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤¬¹Ô¤¯²Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÊËÌ²ÏÍº»Ò¤µ¤ó 84ºÐ¡Ë
¡Ö¤ª²½¾Ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤è¤Í¡¢»ä¤¿¤Á¡×
Æ¯¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡ÖÀÄ½Õ¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ¯¤»Ï¤á¤ë¤È¡Ä
¡ÖÀÄ½Õ¤À¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤·¡£µÙ·Æ»þ´Ö¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥¹¥¬¥¥ä¤ØÁö¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×
»þÂå¤òÈ¿±Ç¤·Â³¤±¤¿Ì¾Å´É´²ßÅ¹¡£ÊÄÅ¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢´ÛÆâ¤Ë¤ÏÎòÂå¤ÎÀ©Éþ¤ä»æÂÞ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤À©ÉþÃå¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Í¡×
Q.º£¤ÎÊÁ¸«¤Æ¤É¤¦¡©
¡Ö²Ä°¦¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤âÃå¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
½Å¤ß¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä
5¿Í¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿1960Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤â¡¢Ëè½µËöÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËÌ²Ï¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ëþ°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡¢ÆüÍËÆü¤Ê¤ó¤«¡£À°Íý·¸¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Í¿ô¤Ë¡¢¾å¤Î³¬¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ï¤º¤¬Åö»þ¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ï¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¤Ï30Ê¬¸òÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈèÏ«¤Î¤¢¤Þ¤ê¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡Ä
¡ÊËÌ²Ï¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹ß¤ê¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥¿¥ó²¡¤·¤Ê¤¬¤éÂÎÁà¤·¤¿¤Î¤è¡£¡Ê¤½¤·¤¿¤é¡Ë1¿Í¸å¤í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¥®¥ã¥Õー¥óÄË¤¤¡ª¤È¡×
»×¤¤½ÐÏÃ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö60Ç¯Á°¤ÎÀÄ½Õ¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
ÊÉ°ìÌÌ¤òËä¤á¤Ä¤¯¤¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¡¢´ò¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡È»ä¤ÎÀÄ½Õ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤À¤Ã¤Æ¡×
5¿Í¤â¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ62Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡£»×¤¤½Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö60Ç¯Á°¤ÎÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Í§Ã£¤Ï¤º¤Ã¤È¡×
¡ÚÅö»þ¤òºÆ¸½¡Û
¡Ö¾å¤Ø»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î³¬¤Ø¹Ô¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡×
º£¤Ï¤â¤¦¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¡£É´²ßÅ¹¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
