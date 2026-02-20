¡ÖËýÀ¿ÕÉÔÁ´¡¦ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡×¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡©À¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕÅÀ¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¢¨¶áÇ¯¤Ç¤Ï¿ÕÉÔÁ´¤ÎÍÑ¸ì¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËýÀ¿ÕÉÔÁ´¡ÊËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë¡¦µÞÀ¿ÕÉÔÁ´¡ÊµÞÀ¿Õ¾ã³²¡Ë¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÕÉÔÁ´¡×¤È¤Ï¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ÆÀµ¾ï¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËýÀ¿ÕÉÔÁ´¡×¡ÊËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ô¤«·î¤«¤é¿ô½½Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê²óÉü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÃ¦¿å¤ÎÊäÀµ¤Ê¤É¡Ë¡£
¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤ëº¢¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏËýÀ¿ÕÉÔÁ´¡ÊËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë¤ÎÍ½ËÉË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åÀÊ²ñ°÷ ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ³Ø½ÑÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñËÜÉôÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£
ËýÀ¿ÕÉÔÁ´¡ÊËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë¤ÎÍ½ËÉË¡
À¸³è½¬´·¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶Ø±ì¤¹¤ë
²áÅÙ¤Î°û¼ò¤ò¹µ¤¨¤ë
Å¬ÅÙ¤Ë±¿Æ°¤¹¤ë
¿çÌ²¤ò½½Ê¬¤È¤ë
¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤
¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ï¿ÕÂ¡ÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë°²½¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¯¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤½¬´·¤Ç¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤ºÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ç¿´¤¬¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë
¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤ë
¿©»ö¤ÎÎÌ¤ÏÅ¬ÎÌ¤ò¿´¤¬¤±¤ë
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î²á¾êÀÝ¼è¤ËÃí°Õ¤¹¤ë
¿åÊ¬¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë
¿ÕÂ¡¤Ï¿©»ö¤ÇÀÝ¼è¤·¤¿±öÊ¬¤òÇ¢¤È¤·¤ÆÇÓ¤»¤Ä¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢±öÊ¬¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ËýÀ¿ÕÉÔÁ´¡ÊËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¸º±ö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¡Ç½¤¬¤¹¤Ç¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦¥«¥ê¥¦¥à¡¦¥ê¥ó¡¦¿åÊ¬¤ÎÀ©¸Â¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÊäµë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËýÀ¿ÕÉÔÁ´¡ÊËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿©»ö¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤âËèÆü¤Î¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËýÀÅª¤Ê¿ÕÂ¡¼À´µ¤Ë¤ÏÆÃ¸úÌô¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¸µ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ÎÄøÅÙµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿¦¾ì¤Ç¼õ¤±¤ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿©À¸³è¤äÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢¶Ø±ì¤ä°û¼òÎÌ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇËýÀ¿ÕÉÔÁ´¡ÊËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
