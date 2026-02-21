¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè23Àá ¥Þ¥¤¥ó¥Ä vs ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬ーSV »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè23Àá ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬ーSV¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î21Æü04:30¤Ë¥á―¥ô¥¡¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ïº´Ìî ³¤½®¡ÊMF¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Æ¥£ー¥Ä¡ÊFW¡Ë¡¢¥µ¥¤¥é¥¹¡¦¥ï¥Þ¥ó¥®¥Ä¥«¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬ーSV¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥ª¥Æ¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥°¥é¥Ä¥§¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥É¡¦¥±ー¥Ë¥Ò¥¹¥É¥ë¥Õ¥¡ー¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£42Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¥À¥Ëー¡¦¥À¥³¥¹¥¿¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ê¥Ç¥£¥¨¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥µ¥¤¥é¥¹¡¦¥ï¥Þ¥ó¥®¥Ä¥«¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥·¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«ー¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
58Ê¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥³ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ù¥é¥Ä¥·¥å¥Ë¥Ã¥Ò¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
64Ê¬¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬ーSV¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥Ó¥¨¥¤¥é¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´Ìî ³¤½®¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
