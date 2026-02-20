¡ÚÆ®ÉÂ¡Û´ð½àÃÍ¤Î20ÇÜ¤Î°Û¾ï¤Ç¡ÖÂ¨Æþ±¡¡×¤Ë¡Ä ¼£¤é¤Ê¤¤¡È¼ê¹Ó¤ì¡É¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØÆñÉÂ¡Ù
2020Ç¯½©¡¢¼ê¹Ó¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿±óÆ£¤µ¤ó¤Î°ÛÊÑ¡£Ê£¿ô¤ÎÉÂ±¡¤ò·Ð¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÄêÆñÉÂ¡ÖÈéÉæ¶Ú±ê¡×¤È¡Ö¶¯Èé¾É¡×¤ÎÊ»È¯¤Ç¤·¤¿¡£¼ó¤¹¤é»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¶ÚÎÏÄã²¼¤Ë½±¤ï¤ì¡¢CKÃÍ¤Ï´ð½àÃÍ¤Î20ÇÜÄ¶¤Ë¡£ÉûºîÍÑ¤ò·üÇ°¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤äÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥óÎÅË¡¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¼£ÎÅ¤ËÄ©¤à¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤Æ®ÉÂ¤Îµ°À×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡¦ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯10·î¼èºà¡£
ÂÎ¸³¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
±óÆ£ ¶ÜÆà
ÆÁÅç¸©ºß½»¡£28ºÐ¡£Éã¡¦Êì¡¦»Ð¡¦µÁÍý·»¡¦±ù¡¦ÌÅ¤È7¿Í²ÈÂ²¡£¿ÇÃÇ»þ¤Ï¡¢IT´ë¶È¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2020Ç¯½©º¢¤«¤éÈéÉæ²Ê¤ò¿ô¸®¼õ¿Ç¸å¡¢2021Ç¯6·î23Æü¡¢ÈéÉæ¶Ú±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÆþ±¡¡£¸½ºß¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤ê¸º¾¯¤·¤¿¶ÚÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¤Ï¤Þ¤ÀÌá¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Î»þ¤ÈÂçº¹¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Þ¤Ç²óÉü¡£CK¡Ê¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó¥¥Êー¥¼¡Ë¤âÀµ¾ïÈÏ°Ï¡£¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÉþÍÑ¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¾õÂÖ¡Ê¥àー¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¤äÃæ¿´ÀÈîËþ¤Ê¤É¡Ë¡£
µ»ö´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å Í§ÂÀ
¢¨ÀèÀ¸¤Ïµ»ö¤ò´Æ½¤¤·¤¿°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÃ´Åö°å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÇÃÇ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤«¤º¡¢ÉÂ±¡¤ò¤Ï¤·¤´
ÊÔ½¸Éô
ÈéÉæ¶Ú±ê¤¬È½ÌÀ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
±óÆ£¤µ¤ó
2020Ç¯½©º¢¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¹Ó¤ì¤¬¼£¤é¤º¡¢È©¤ÎÀÖ¤ß¤äáÚ¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈéÉæ²Ê¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÊÝ¼¾ºÞ¤Ê¤É¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼£¤é¤º¡¢¤à¤·¤í°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥¢¥ì¥ë¥®ーÌô¤ò°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾É¾õ¤Ï¼£¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÂÌ¾¤¬È½ÌÀ¤·¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±óÆ£¤µ¤ó
¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ç±¸¶ÉÂ¤Î¶¯Èé¾É¤Î¾É¾õ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢ÈéÉæ²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¡¢Ãø¤·¤¯°¤¤¿ôÃÍ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾É¾õ¤Ê¤É¤Ïç±¸¶ÉÂ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ç±¸¶ÉÂ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤ÎÆâ²Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤ä¤Ã¤ÈÀìÌç°å¤Î¼õ¿Ç¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÀìÌç°å¤«¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±óÆ£¤µ¤ó
ºÆÅÙ·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ç±¸¶ÉÂ¡Ê¶Ú±ê¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤ò²¼¤¹¤Û¤É°¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÈéÉæ²Ê¤ÎÀèÀ¸¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²óÅú¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆâ²Ê¤ÈÈéÉæ²Ê¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¿Ç¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·î¤Ë1²ó¥Úー¥¹¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î´Ö¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
±óÆ£¤µ¤ó
¥¢¥ì¥ë¥®ーÌô¤ÈÅÉ¤êÌô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÈéÉæ¾É¾õ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè·î¼õ¿Ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÆÅÙ¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢CK¡Ê¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó¥¥Êー¥¼¡Ë¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤¬¤«¤Ê¤ê¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¶Ú±êÀìÌç¤ÎÀèÀ¸¤Ë¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¸¡ººÃÍCK¤ÎÃÍ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±óÆ£¤µ¤ó
ºÇ½é¤Ï3365¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5Æü¸å¤Ë¤Ï3631¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£CK¤Î´ð½àÃÍ¤Ï½÷À¤Ç30～180ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¾Ò²ðÀè¤ÎÉÂ±¡¤òÍâÆü¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈéÉæ¶Ú±ê¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¶ÚÎÏ¤¬Ìá¤êÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¨Æþ±¡¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÚÎÏÄã²¼¤ÈÆþ±¡Ãæ¤Î³ëÆ£
ÊÔ½¸Éô
¿ÇÃÇ¤¬¤ª¤ê¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÈéÉæ¶Ú±ê¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
±óÆ£¤µ¤ó
ÈéÉæ¶Ú±ê¤Ï¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ç¡¢ç±¸¶ÉÂ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊÌÈ±Ö¤¬°Û¾ï¤òµ¯¤³¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¶ÚÆù¤¬±ê¾É¤·¡¢¶ÚÎÏ¤äÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±óÆ£¤µ¤ó
³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ë¤³¤È¤äÏÓ¤ò¸ª¤è¤ê¾å¤Ë¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¤âÊä½õ¤Ê¤·¤Ç¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ó¤òËí¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¤ÎÈéÉæ¾É¾õ¤â¹ó¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î³¸¤ä¥×¥ë¥¿¥Ö¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤¹¤é¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤ì¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÈéÉæ¤Î¾É¾õ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±óÆ£¤µ¤ó
ÈéÉæ¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤è¤¯Æ°¤«¤¹ÉôÊ¬¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê¤Î¹Ã¤Ë¤Ï¥´¥Ã¥È¥í¥óµÖ¿¾¤È¤¤¤¦¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Ç¤¡¢´é¤Ë¤Ï Ä³·Á¹ÈÈÃ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤±¤¤¤³¤¦¤Ï¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÀÖ¤ß¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£È©¤âÁ´ÂÎÅª¤ËÀÖ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¶¯Èé¾É¤âÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÄÞ¾åÈé½Ð·ìÅÀ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¼¾¤ò¤É¤ì¤À¤±¹Ô¤Ã¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±óÆ£¤µ¤ó
¡ÖCK¤¬1000¤òÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆþ±¡¸å¤Ï¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÁ´¿È¤ò¸¡ºº¤·¡¢²¿¤«ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Î¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼£ÎÅÁ°¤Ë¸¡ºº¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÈéÉæÀ¸¸¡¡¢¶ÚÅÅ¿Þ¡¢¿À·ÐÅÁÆ³Â®ÅÙ¸¡ºº¡¢¿´ÅÅ¿Þ¡¢¿´¥¨¥³ー¡¢¶ÚÀ¸¸¡¡¢ÉØ¿Í²Ê¸¡¿Ç¡¢°ß¥«¥á¥é¡¢ÂçÄ²¥«¥á¥é¡¢¹üÌ©ÅÙ¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¸¡ºº¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±óÆ£¤µ¤ó
¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÉþÍÑ¤Ë¤è¤ê¼«¸ÊÌÈ±Ö¤ò²¼¤²¡¢CK¤Î¿ôÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇÂçÎÌ¤Î¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÉþÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉûºîÍÑ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ÎÉþÍÑÎÌ¤ò²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÉþÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËCK¤Î¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥óÎÅË¡¤ò5Æü´Ö¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
