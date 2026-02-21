¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè26Àá ¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í vs ¥Ù¥íー¥Ê »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè26Àá ¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤È¥Ù¥íー¥Ê¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î21Æü04:45¤Ë¥Þ¥Ú¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤Ï¥¢¥ë¥Þ¥ó¡¦¥í¥ê¥¨¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ô¥Ê¥â¥ó¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥É¥á¥Ë¥³¡¦¥Ù¥é¥ë¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ù¥íー¥Ê¤Ï¥¢¥ß¥ó¡¦¥µー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥ー¥í¥ó¡¦¥Ü¥¦¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥êー¥¼¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
36Ê¬¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¦¥©¥è¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥í¥Þー¥Ë¥ã¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
40Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤Î¥¢¥ë¥Þ¥ó¡¦¥í¥ê¥¨¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ô¥Ê¥â¥ó¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë44Ê¬¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥É¥á¥Ë¥³¡¦¥Ù¥é¥ë¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-0¤È¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
62Ê¬¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¢¥ë¥Þ¥ó¡¦¥í¥ê¥¨¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥É¥á¥Ë¥³¡¦¥Ù¥é¥ë¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç3-0¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
72Ê¬¡¢¥Ù¥íー¥Ê¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ß¥ó¡¦¥µー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥É¥Þ¥´¥¤¡¦¥Ö¥é¥À¥ê¥Ã¥Á¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥¹¥±¥é¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ª¥¤¥´¥±¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
73Ê¬¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ô¥Ê¥â¥ó¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Þ¥ó¡¦¥í¥ê¥¨¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥³¥Í¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥à¥Ð¥é¡¦¥¨¥ó¥¾¥é¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ê¥åー¡¦¥Õ¥¡¥Ç¥é¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥¤¥¢¥ó¥Îー¥Ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
82Ê¬¡¢¥Ù¥íー¥Ê¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ー¥í¥ó¡¦¥Ü¥¦¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥Ïー¥ë¥¤¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥è¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥á¥¶¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥È¥Þー¥·¥å¡¦¥¹¥¹¥í¥Õ¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
85Ê¬¤Ë¥Ù¥íー¥Ê¤Î¥¢¥ë¡¦¥à¥¹¥é¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤Ë¤è¤êÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤â¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤Ï17Ê¬¤Ë¥¦¥©¥è¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¡ÊDF¡Ë¡¢78Ê¬¤Ë¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¥¨¥Ó¥Ã¥Ä¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Ù¥íー¥Ê¤Ï39Ê¬¤Ëandrias edmundsson¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-21 06:50:20 ¹¹¿·